El mediocampista Domingo Blanco aclaró que tiene su cabeza "en Independiente" frente a los diferentes rumores de una posible venta en este mercado de pases, previo a una nueva Liga Profesional de Fútbol (LPF).



"Estoy pensando en Independiente, tengo mi cabeza acá. No hablo mucho con mi representante, si llega algo, él me llamará. Mientras tanto, pienso en mejorar, crecer y ayudar al equipo", apuntó el futbolista, una de las figuras del semestre pasado.



"Siempre me sentí titular o pensaba que iba a entrar en el primer cambio. Lo pienso así. Cuando me toca arrancar del banco, pienso en el grupo y tengo mentalidad positiva", afirmó Blanco en el medio partidario Muy Independiente.



Además, el volante, que tuvo una convocatoria al seleccionado argentino hace dos años, se refirió al futuro del equipo en el torneo local y en la Copa Sudamericana: "Estando en Independiente siempre tenés que pelear campeonatos. Quiero salir campeón. Quedar en la historia es lo más lindo que le puede pasar a un jugador".



Además, Independiente negocia la llegada del mediocampista Cristian Vega, por el que se ofertó 170 mil dólares por un préstamo de 18 meses, luego de unas semanas de impasse. La llegada de Vega no es sencilla, ya que en el medio se encuentra también Gimnasia y Esgrima de La Plata.



El plantel continuó con las labores de pretemporada en Villa Domínico, luego de la victoria del miércoles 4-0 sobre Godoy Cruz de Mendoza.