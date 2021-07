Diego Schwartzman se mostró lejos de su mejor versión y lo pagó con la eliminación del abierto de Wimbledon, al caer este viernes en la tercera ronda ante el húngaro Marton Fucsovics por 6-3, 6-3, 6-7 (6) y 6-4, en una derrota que dejó al Grand Slam inglés sin tenistas argentinos en el cuadro de individuales.



El "Peque" Schwartzman, undécimo en el ranking mundial de la ATP, tuvo demasiados altibajos en su juego y perdió con Fucsovics (48) luego de tres horas y 23 minutos de juego en la cancha número 3 del coqueto All England Club londinense.



El argentino, de 28 años, se marchó cabizbajo por su derrota ante un rival que estuvo en un gran día y repitió sus mejores actuaciones en un Grand Slam, las anteriores cuando también llegó a los octavos en las ediciones 2018 y 2020 de Australia, y en la 2020 de Roland Garros, donde alcanzó las semifinales.



El argentino, vencedor en las rondas previas del francés Benot Paire (46) y el británico Liam Broady (143), había superado al húngaro la anterior vez que se enfrentaron, aunque sobre polvo de ladrillo en la edición 2019 de Roland Garros y en cinco reñidos sets.



Schwartzman jugó incómodo en el inicio del partido, desde que sufrió el primer quiebre para quedar abajo 4-2, y luego cedió el primer set por 6-3 en 37 minutos. Fucsovics mantuvo la iniciativa en el segundo parcial sustentado en una muy buena derecha que le reportó beneficios ya que el "Peque" no lograba descifrarla.



El húngaro apostó a lanzar tiros sobre las líneas y mantuvo siempre control, mientras que el "Peque", demasiado retrasado en la cancha, perdía la paciencia sobre todo cuando no lograba controlar el revés con slice de su rival. Nueve "winners" contra apenas dos fue la luz de ventaja que le permitió al húngaro ganar también el segundo parcial por 6-3.



El argentino recién reaccionó en el tercer set cuando perdía 5-3 y el marcador estaba igualado 30-30. En ese momento y cuando se encontraba a dos puntos de perder el partido, Schwartzman quebró el servicio de su rival, luego mantuvo el suyo hasta igualar el marcador para forzar un tie break que jugó sin margen de error y lo ganó por un ajustado 8-6.



En el cuarto y definitivo parcial, Schwartzman cedió nuevamente la iniciativa y eso fue determinante ya que el húngaro recuperó el control y le ganó por 6-4 tras haberle quebrado el servicio en el octavo juego.



Fucsovics jugará en octavos de final ante el "top ten" ruso Andrey Rublev (7), quien se impuso sobre el italiano Fabio Fognini (31) por 6-3, 5-7, 6-4 y 6-2. Schwartzman, quien repitió la actuación de 2019 cuando también cayó en la tercera ronda, esa vez ante el italiano Matteo Berrettini (9), dejó la sensación de que podía haber llegado más lejos.





Djokovic avanza sobre el césped

En otros resultados de la jornada, el chileno Cristian Garín se instaló en los octavos de final tras imponerse sobre el español Pedro Martínez por 6-4, 6-3, 4-6 y 6-4, para convertirse en el primer tenista de su país en avanzar a esa ronda en Wimbledon desde 2005 cuando lo consiguió Fernando "Feña" González.



El chileno debería lidiar en la próxima ronda con el máximo favorito al título, el serbio Novak Djokovic (1), quien superó sin pasar sobresaltos al estadounidense Denis Kudla por 6-4, 6-3 y 7-6 (7). El balcánico, campeón este año en los otros dos "grandes", Australia y Roland Garros, pretende conquistar Wimbledon para igualar el récord de Grand Slam en poder del suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, con 20 cada uno.



En el cuadro de damas, el resultado más sorpresivo fue el triunfo de la tunecina Ons Jabeur sobre la española Garbiñe Muguruza, campeona en Londres en la edición de 2017, por 5-7, 6-3 y 6-2.

Zeballos avanzó en dobles

En cuanto a los argentinos, con la derrota de Schwartzman no queda ninguno en singles, ya que antes habían perdido Federico Delbonis (47), Facundo Bagnis (92), Guido Pella (59), Juan Ignacio Londero (129), Federico Coria (87) y Marco Trungelliti (205), todos en la ronda inicial. En tanto, en el cuadro de damas, la rosarina Nadia Podoroska (39) fue eliminada en la segunda ronda.



De manera que el único argentino en el certamen es el marplatense Horacio Zeballos, quien en la jornada avanzó a los octavos de final junto a su compañero, el catalán Marcel Granollers, tras imponerse en un durísimo partido sobre los hermanos británicos Neal y Ken Skupski por 6-4, 6-7 (5) y 10-8.