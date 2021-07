Disney + anunció un especial que cruzará los mundos de Los Simpson y los Avengers de Marvel. El programa animado será lanzado en la plataforma la semana próxima, en una suerte de continuación de otro crossover realizado entre las criaturas de Matt Groening y Star Wars, a comienzos de este año.

Titulado The Simpsons: The Good, the Bart and the Loki, el especial tendrá como voz invitada a Tom Hiddleston, quien se encarga del personaje principal de Loki, la nueva serie del Universo Cinematográfico Marvel estrenada por Disney +.

Al Jean, veterano showrunner de Los Simpson, anunció el lanzamiento en Twitter, donde compartió imágenes de algunos personajes presentados como héroes de Marvel: Ralph Wiggum aparece como Hulk, Moe Szyslak se muestra como Vision y Carl Carlsson aparece como Nick Fury. El especial podrá verse en la plataforma a partir del miércoles 7 de julio.