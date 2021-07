Alberto Binder fue quien desde 2007 asesoró a las distintas gestiones del Frente Progresista para impulsar la reforma del sistema penal en la provincia. “Lo que más me entristece del caso de Santa Fe es que personas que a uno le consta que tienen clara la importancia de perseguir criminalidad compleja se han prestado por ceguera, emocionalidad o conveniencia política a arruinar años de trabajo ahora que el Ministerio Público ha empezado a mostrar las garras", sostuvo. "El mensaje es demoledor. Si hacen esto con Marcelo Sain, que es una persona tal vez no fuerte en lo político pero sí una figura conocida, a un fiscal sin renombre lo dejan debajo de las baldosas. Es una domesticación de las fiscalías" aseguro Binder.

-¿Que le diría entonces al jefe de los fiscales santafesinos Jorge Baclini?

-Le tengo un gran aprecio y respeto, por eso le diría que se está equivocando mucho. Nosotros lo teníamos como uno de los ejemplos buenos de fiscales y creo que es un hombre extremadamente capaz, pero se está equivocando en el modelo de conducción del Ministerio. Parece como que el Ministerio Público ascendió a otra vida y bueno, es otro juego, son otras las presiones, son otros los modelos y me parece que no terminó de adaptarse parece a estas nuevas ligas. Vuelvo a decir, tengo una excelente opinión de Baclini y le pediría por favor que reaccione. Como también conozco a muchos de los dirigentes del Frente Progresista y me parece que están jugando con fuego, que no puede ser que la mayor ofensa sea Sain. No puede ser que no logren discernir lo que está atrás de todo esto, y que el tema más importante de todo esto no es el tema Sain, sino que se está avanzando sobre vínculos muy profundos como son el financiamiento de la política y la protección que le dan sectores de la política a esos mercados ilegales. Si Santa Fe y Rosario quieren tener futuro, tienen que meterse en esa pelea. Lo sabe todo el mundo ya. Esto empezó con (el comisario Hugo) Tognoli y después con el otro policía (Alejandro Druetta). No puede ser que uno tenga policías de alto nivel condenados por vínculos con el narcotráfico y el problema sea Sain. Y esto es una pérdida de rumbo. Yo todavía voy a tener una lectura benévola por el aprecio que le tengo a muchos dirigentes santafesinos, que hoy tienen un nivel de ceguera incomprensible. Pero si esto continúa, bueno ya tendremos que utilizar otra categoría que no sea la de ceguera.

Finalmente Binder reafirma que "pretender que todo esto lo origina el mal carácter de Marcelo Sain, es la gran excusa para ocultar el fenómeno real de quienes están tratando de que los nuevos rumbos de la Justicia penal se conviertan en una rutina idiota e ineficaz".

"Además que se ponga en marcha el sistema disciplinario de los fiscales por cosas que hizo Sain como ministro de Seguridad, es decir como funcionario de otro poder, es muy burdo. ¿Por qué hacen esto? Algunos por ceguera, como dije, otros por no enfrentar intereses políticos, y algunos por propia conveniencia".