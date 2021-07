Identificaron el cuerpo de la primera víctima argentina en el derrumbe del Champlain Towers, en Miami. Se trata de la fotógrafa Graciela Cattarossi, de 48 años, madre de Stella, la niña de siete años cuyo cuerpo fue encontrado entre los escombros por su padre, un bombero estadounidense. Ya suman 24 los fallecidos por el derrumbe ocurrido el 24 de junio pasado, mientras que 121 aún siguen desaparecidos, entre los que se encuentran los padres y la hermana de Cattarossi.

La policía de Miami-Dade, a través de su cuenta oficial de Twitter, informó que la fotógrafa había sido identificada. La mujer vivía en el edificio junto a su hija Stella, de siete años, cuyo cuerpo fue rescatado el jueves por su padre. La otra víctima encontrada en el siniestro fue Gonzalo Torre, de 81 años.

Cattarossi era fotógrafa y se había instalado en Miami hacía varios años y vivía en el edificio con su hija y sus padres, Gino y Graciela, de 89 y 82 años, respectivamente. Había trabajado para publicaciones como Vanity Fair y The New York Times, además de realizar campañas publicitarias para el Bank of America y el hotel Four Seasons.

En los días previos a la tragedia había arribado Andrea, la hermana arquitecta de Cattarossi. Viajó para acompañar a la familia en momentos en que Gino debía someterse a una intervención quirúrgica. El esposo de Andrea, así como otra hermana de la arquitecta y la fotógrafa, viajaron a Miami.

Hasta el momento, los padres y la hermana de Cattarossi continúan desaparecidos, al igual que otros tres argentinos: Andrés Galfrascoli, de 44 años; Fabián Núñez, de 55; y Sofía Galfrascoli Nuñez, de 5 años, hija de los dos.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció que “la búsqueda y el rescate tienen que detenerse temporalmente mientras se llevan a cabo los preparativos de la demolición" del Champlain Towers porque “la parte en pie del edificio representa una amenaza para los rescatistas"

"Comenzaremos la búsqueda y el rescate una vez más en cualquier sección a la que sea seguro acceder", aseguró la alcaldesa.

Las autoridades del Estado de Florida tienen una carrera contrarreloj ante la llegada de la tormenta tropical Elsa que se espera que llegue a sus costas este lunes a la noche. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya había dicho que el edificio debía ser demolido antes de la llegada del ciclón.

El Champlain Towers, de 12 pisos, se desmoronó en la madrugada del jueves 24 de junio. Hay 120 sobrevivientes de la tragedia, entre ellos los actores Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, que salieron justo cuando se vino abajo. En 2018, un estudio había detectado "daños estructurales importantes" y en 2021 estaba prevista una revisión integral del edificio por haber llegado a los 40 años de antigüedad.