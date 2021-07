Cuando todo parecía indicar que por fin se iban aplacando las discusiones, enojos y desencuentros en torno a los actos en conmemoración al Bicentenario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, tras la decisión de no permitirle al gauchaje que realice su tradicional desfile en junio por la pandemia del Covid, la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes (ATGG) insiste ante el gobernador y el Comité Operativo de Emergencias (COE), en hacer una marcha patriótica en agosto.

Después del pedido de disculpas públicas que realizó Gustavo Sáenz por todos los hechos sucedidos en las jornadas del 16 y 17 de junio de las que participó el presidente Alberto Fernández, el mandatario quiso repetir el pedido de perdón, ahora personalmente, a los gauchos y se llegó al predio de la ATGG el sábado, mientras realizaban una asamblea de fortines para resolver las futuras acciones en homenaje al héroe nacional.

Allí mismo, le anunciaron al mandatario que harán la marcha patriótica el domingo 8 de agosto, a pesar de que el COE había previsto el desfile para noviembre. La nueva fecha, la eligieron los gauchos porque conmemora cuando un 12 de agosto de 1806, el General Güemes tomó con un pelotón a caballo, el navío británico Justina, que se encontraba en el puerto de Buenos Aires.

El gobernador, solo atinó a responder que deberán elevar el pedido al COE, que será el que autorice o no el evento. El 21 de junio, cuando pidió disculpas públicas desde sus redes sociales, Sáenz ratificó que los actos centrales por el bicentenario de la muerte del héroe gaucho se realizarían el 7 de noviembre, fecha en que el héroe tuvo una importante participación en la batalla de Suipacha de 1.810, durante la primera excursión al Alto Perú, y de la que fue omitido en el parte de batalla que redactó Juan José Castelli, el jefe militar del Ejército.

Si bien el mandatario provincial les contestó que será el COE el encargado de evaluar la situación epidemiológica y eventualmente dar su visto bueno, lo cierto es que la fecha planteada por el movimiento gaucho está justo a una semana de que se realicen las elecciones legislativas en la provincia, que generará un movimiento considerable de gente.

Según informaron desde la Asociación, la intención de la marcha es recorrer el centro de la ciudad visitando los monumentos de los próceres como Manuel Belgrano y José de San Martín, para de allí dirigirse al de Güemes y finalmente concentrarse en el Campo Histórico de la Cruz.

Pelota caliente

La noticia no fue muy bien recibida por los miembros del Comité Operativo provincial, quienes prefirieron obviar dar una opinión al respecto.

Habida cuenta de que el 8 de julio dejará de ser el presidente de ese organismo tras renunciar después del revuelo que se armó la noche del 16 de junio en el hotel adyacente al monumento Güemes en donde paraba el presidente, al cual accedieron un nutrido grupo de militantes cuando supuestamente estaba vedado el paso, Francisco Aguilar fue el primero en excusarse de opinar, y desde su entorno apuntaron que debería ser el ministro Ricardo Villada quien preste declaraciones.

El titular de Gobierno fue quien había señalado que la renuncia de Aguilar se debía a su cercanía con los grupos tradicionalistas gauchos y que, al igual que Francisco Aráoz (titular de la ATGG), no había tolerado el ingreso de los 60 integrantes de la CCC y el Movimiento Evita a las inmediaciones del monumento a Güemes para saludar a Alberto Fernández, que se encontraba hospedado en el Hotel Sheraton.

Tampoco quiso adelantar su opinión el secretario General de la Gobernación e integrante del COE, Matías Posadas. Solo atinó a contestar que no estaba a cargo de ese tema. En tanto, el representante por el Senado, Manuel Pailler, contestó que aún no recibieron el pedido, pero que deberán esperar a la designación del nuevo presidente de ese organismo para tomar una decisión. Hasta aquí, quien reemplazaría a Aguilar sería el ministro de Salud, Juan José Esteban.

Silencio en los Fortines

Mientras que por el lado de los Fortines gauchos, optaron nuevamente por hacer silencio e incluso muchos de ellos respondieron que no estaban al tanto de la información, por lo que preferían no opinar al respecto.

Tampoco contestó las llamadas ni respondió los mensajes Francisco Aráoz, presidente de la Agrupación que nuclea a los más de 200 Fortines de la provincia.



Los pocos que accedieron a hablar con este medio argumentaron que no habían podido asistir a la asamblea. Así lo aseguró Walter José presidente del Fortín Agustín Pascual Urquiza, de Vaqueros, “no estuve en la reunión y no tengo idea de lo que se habló, tampoco he hablado con pancho Aráoz”, respondió, y confesó que no se había hablado antes sobre la posible fecha de realización del desfile, por lo que suponía que fue una propuesta que se presentó durante la asamblea.

Lo mismo expresó el presidente del Fortín Tradicionalista Gabriel de Gemes Montero, Claudio Sánchez, que aseguró que tampoco pudo asistir al encuentro y no sabía nada, pero fue taxativo en cuanto a que “lo que determine Aráoz es lo que haremos, porque es el presidente de la agrupación”. Aunque se negó a dar una opinión desde el Fortín que representa en cuanto a si era conveniente adelantar la fecha al 8 de agosto o si era preferible esperar al 7 de noviembre tal cual lo había programado el COE provincial, esperando que pase el invierno y con él la segunda ola de contagios de coronavirus, mientras se completa el cronograma de vacunaciones.

“Yo lo que decida la agrupación está bien, yo no me meto en ese tipo de cosas”, culminó Sánchez.