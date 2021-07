Con un Mauricio Macri muteado pero presente desde Madrid, la cúpula de Juntos por el Cambio inauguró la comisión que estará a cargo de los cierres de listas en todos los distritos. El más problemático sigue siendo la provincia de Buenos Aires, donde tanto la UCR como el PRO tiene más de un candidato. En la Ciudad, con la caída de Patricia Bullrich, el panorama empieza a ordenarse detrás de María Eugenia Vidal, como quería Horacio Rodríguez Larreta, que sigue conversando con Jorge Macri para que Diego Santilli sea el único candidato del PRO bonaerense. Todavía no lo logró. En Córdoba, mientras tanto, el postulante que ungió Macri tendrá que vérsela con una lista radical, en la que Mario Negri duda si presentarse para senador. Las encuestas que les llegaron a los correligionarios despertaron más de una sonrisa.



La renuncia de Bullrich a ir a una interna ocurrió en medio de presiones y luego de que Macri le soltara la mano. Sin embargo, comenzó a acomodar el panorama porteño. Ahora Larreta vuelve su mirada hacia la provincia de Buenos Aires y centra la presión sobre el intendente de Vicente López, con el que sigue conversando. Tuvieron un nuevo encuentro, a solas, durante una hora y media. Cuando terminó, Jorge Macri seguía sin bajarse. La charla continuará en la semana.

En el Zoom, además de un silente Macri desde Europa estuvieron Larreta y los que integrarán la comisión que trabajará en el cierre de listas. Por el PRO, están Bullrich y un hombre de confianza de Larreta: su secretario de Ambiente, Eduardo Macchiavelli (inicialmente, se pensó en Vidal, pero finalmente la tarea recayó en el armador todoterreno del jefe de Gobierno). Por la UCR, están Alfredo Cornejo y Luis Naidenoff. Y por la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin Moro. La reunión fue muy operativa: la comisión fue creada para definir reglas de juego en los distritos donde habrá competencias en las PASO (pisos para que ingresen candidatos, etc) y para ayudar a que haya listas de unidad en la mayor cantidad posible de provincias.



En el comunicado que publicaron tras el encuentro indican que la reunión fue con "el objetivo de continuar avanzando en la unidad y ampliación del espacio en todo el país". y señalan que la comisión que crearon "presentó los avances en cada objetivo y acordó trabajar en el proceso de posicionamiento estratégico para la comunicación. El trabajo seguirá con reuniones semanales y se reportarán los avances a la mesa nacional de JxC".

No serán solo los distritos del AMBA los que le traigan trabajo a esa comisión. La interna en Córdoba está en llamas desde hace meses, cuando Macri visitó esa provincia y apoyó como candidato a su ex secretario de Deportes Gustavo Santos. Aprovechó para decir que los otros candidatos que había presentado el espacio -en su mayoría radicales- "no tenían perfil para gobernar". Cosechó la ira tanto de radicales como de lilitos por esa frase y por la buena onda que le destinó a Juan Schiaretti.



Santos iba a ser candidato a senador, pero poco después tuvo que bajarse para cerrar un acuerdo con Luis Juez, quien había dicho hace poco: "Nunca voy a ser candidato de Macri en la provincia". Y ahora va en la misma lista con el candidato de Macri. Los radicales encargaron encuestas sobre Santos que despertaron muchas sonrisas pensando en la interna que se viene: al candidato de Macri, en particular, le daban que tiene un desconocimiento del 64 por ciento y una intención de voto que no llega al 5 por ciento.

La UCR cordobesa tiene toda la intención de pelearle en una interna y con pesos pesados. Se mencionaba a Ramón Mestre como cabeza de la lista de Diputados y Mario Negri encabezando la de senadores, aunque el titular del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio todavía no tomó una decisión. “No he dicho que soy candidato, así que no puedo bajarme de donde no me subí", dijo hace algunas horas. Una condición para aceptar esa candidatura es que Mestre haga las paces con Rodrigo De Loredo y se presenten contra el PRO con una lista única. Está lejos de ocurrir, porque ambos quieren la cabeza de la lista de diputados.



No es la única interna que tiene el centenario partido: en la provincia de Buenos Aires, al recientemente lanzado Facundo Manes le surgió la competencia del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien ya empapeló la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano con su rostro. Habrá que ver si logran convencerlo de que se baje.