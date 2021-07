Un certamen literario organizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires convoca a la difícil tarea de narrar lo oculto, lo invisibilizado. Con importantes premios económicos -algo clave en un mundo en el que el trabajo artístico de las mujeres y diversidades está subvaluado-, la segunda edición de Ellas no fueron contadas propone rescatar historias tradicionalmente olvidadas y promover la circulación de relatos que propicien transformaciones sociales en pos de la igualdad.



Con un jurado integrado por la historiadora Araceli Bellotta, la periodista de este diario Marta Dillon y la escritora Claudia Piñeiro, el certamen propone tres categorías: historias de vidas de mujeres y diversidades, narraciones autobiográficas y relatos ficcionales sobre temáticas de género. Todos ellos deberán estar situados en territorio bonaerense, de modo de dotar de narrativa feminista un suelo tradicionalmente asociado a los V/Barones.

Hasta el 31 de agosto hay tiempo para enviar los trabajos. Podrán hacerlo todas las mujeres y LGTBI+ de los distritos bonaerenses, cualquiera sea su nacionalidad, siempre que sean mayores de 18 años. La participación es individual y con un solo relato. Los tres primeros premios obtendrán 80 mil, 50 mil y 30 mil pesos, respectivamente, y también habrá seis menciones cuyos textos serán publicados en un libro impreso ilustrado por reconocidas artistas visuales de la provincia. El que reúne a las ganadoras de la primera edición, publicado en febrero de este año, se puede ver acá.

Además de este certamen, la cartera que conduce Estela Díaz está llevando a cabo otras instancias culturales como un ciclo de cine, un proyecto de muralismo comunitario y una seria animada que se emite por Paka Paka. Para octubre, también, desde el ministerio proyectan un encuentro de escritura para esta misma población. “Siempre hemos luchado contra la invisibilidad, contra lo que no se cuenta, lo que no se nombra, lo que no se escribe y que parecería que no existe. Nosotras sabemos que existe porque siempre hemos estado del lado de las resistencias”, dice la ministra.

*Bases y formulario para participar de Ellas no fueron contadas: https://www.gba.gob.ar/mujeres/noticias/segunda_edici%C3%B3n_del_concurso_ellas_no_fueron_contadas