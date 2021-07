La Justicia porteña ordenó frenar la construcción de edificios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en terrenos públicos del Parque España, ubicado en el barrio de Barracas. Por medio de una medida cautelar, la Justicia hizo lugar a un planteo del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y detuvo el inicio de las obras del proyecto "Parque de la Cultura", con el que el Ejecutivo porteño pretende construir una serie de edificios que ocuparían más de seis mil metros cuadrados sobre espacio público. El Parque España está catalogado por el Código Urbanístico como Distrito Urbanización Parque (UP), área destinada a espacios verdes en los que no se pueden realizar construcciones que modifiquen ese uso original.

El fallo

"Avanzar sin más con las obras decididas por la Administración podría aniquilar derechos e intereses de los habitantes de la ciudad", argumentaron los jueces Fernando Juan Lima, Esteban Centanaro y Mariana Díaz, de la Sala N°2 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. La causa había llegado a la Cámara luego de que en marzo de este año la Justicia de primera instancia rechazara el planteo del Observatorio, que apeló esa decisión.

"Esto se remonta a 2019. En ese momento presentamos un amparo para proteger la Escuela Taller del Casco Histórico, frente al Parque Lezama, que iba a ser demolida por la traza del Metrobús. En esa causa el Gobierno tuvo que adjuntar este proyecto de 'Parque de la Cultura' que nadie conocía y nos encontramos con el plan de trasladar la escuela a Parque España", dijo a Página/12 Jonatan Baldiviezo, presidente del ODC.



En concreto, el proyecto del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, dividido en tres etapas, consiste en construir en ese Parque una nueva sede del Ministerio de Cultura, además de la escuela del Casco Histórico, la de danzas contemporáneas del Teatro San Martín y la "Escuela Taller de Titiriteros Ariel Bufano". En total, según detalló Baldiviezo, son 6.158 metros cuadrados los que serían ocupados en los 51.310 metros cuadrados de espacios verdes que constituyen el Parque España.

"La Comuna 4 tiene 4,2 metros cuadrados de espacios verdes públicos por habitante, muy lejos del mínimo de 10 a 15 recomendado por la ONU", remarcaron desde el ODC. El Gobierno ya había aprobado los pliegos de licitación para la primera etapa de construcción, el edificio de la Escuela del Casco Histórico, pero ahora los jueces de Cámara ordenaron que no comience con las obras ya que son "incompatibles con el Distrito Urbanización Parque y los caracteres de espacios verdes públicos".

El nudo jurídico de la cuestión radica en el concepto de UP, figura del Código Urbanístico que actualmente rige para el Parque España. En el Código, las áreas UP son definidas como las "destinadas a espacios verdes y parquización de uso público", y allí se especifica que el Ejecutivo solo puede autorizar obras "de exclusiva utilidad pública", siempre que "complementen y no alteren el carácter de las UP" y estén orientadas a satisfacer "funciones para el desarrollo del uso principal”.

"El uso principal a tener en cuenta sería el disfrute y goce por parte de todas las personas del parque público. Desde esa óptica, si bien no cabrían dudas acerca del carácter de utilidad pública que tendrían los edificios proyectados, puede advertirse sin mayor esfuerzo que este tipo de emprendimientos no denotarían una manifiesta adecuación o relación directa con los parques públicos", aseguraron los jueces.

Además, recordó Baldiviezo, la Ordenanza 46.229 prohíbe el cambio de destino de todo espacio verde perteneciente al dominio público municipal. "Esa prohibición se la impuso la Legislatura al Ejecutivo, que no puede tocar los espacios verdes, no puede privatizarlos ni cambiar el uso. En este caso no es una privatización, pero sí un cambio de uso", señaló.



Un parque con historia

"En lo que hace a las intervenciones y el discurso del Gobierno en el sur de la Ciudad, por un lado, de forma propagandista sostiene apuntar a desarrollar la zona mientras, por otro lado, no muestra ningún interés en respetar nuestro patrimonio, ni en comprender los intereses e identidad de quienes hoy poblamos el ámbito que está modificando", dijo a este diario María Rosa Gamondés, vecina de Barracas e historiadora urbana.

Gamondés, que integra la Comisión de Patrimonio Urbano del Consejo Consultivo de la Comuna 4, sostuvo que, además de su importancia en tanto espacio verde, el Parque España tiene un gran valor patrimonial y sentimental para los vecinos del barrio. "El Gobierno proyecta despojarnos de nuestros bienes heredados en términos de patrimonio histórico, ni siquiera se le respeta el nombre al parque. También es patrimonio arbóreo, arqueológico y de tierras públicas, eso sin hablar del cambio ambiental que, en contra de todo lo que se recomienda al día de hoy, estaría introduciendo", indicó.

"Los vecinos de la Comuna consideramos que ocupar nuestros espacios verdes es una involución, por lo tanto, implica exactamente lo contrario a desarrollar el lugar. Desarrollar es proveernos de un servicio de agua confiable, brindarnos seguridad y desarrollar un plan de arbolado que cuide y no destruya nuestro patrimonio verde", sentenció.

La historiadora urbana también dirige en el Instituto de Arte Americano de la FADU un proyecto que se ocupa de la historia y patrimonio de otro punto esencial de Barracas: el Parque Leonardo Pereyra. Del Parque España, Gamondés cuenta que los orígenes de ese espacio público se remontan a 1870, cuando "nació hermanado con los parques de los hospitales linderos". El diseño del Parque es el de un "jardín público francés parquizado, a diferencia de la plaza española colonial, que es una plaza seca. Es un parque temprano en cuanto a su concepción, previo a la acción de Carlos Thays en nuestro país y, por tanto, por ejemplo, del Jardín Botánico", detalló Gamondés.