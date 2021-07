La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en todo el país de un aceite de girasol por considerarlo ilegal.

Mediante la Disposición 4865/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, determinó que queda prohibida la “elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta digitales del producto rotulado: Aceite de girasol - Aceites comestibles, marca LIJ, Elaborado en Bs As, Zona Norte, Bs As Aceitera FG, Reg. Establecimiento EXP N° 20578 C 1963, Reg. del Producto EXP N° 2018-12505/8 PAMS 4049-29143, por carecer de registros sanitarios y consignar registros inexistentes, resultando ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal".

Desde el organismo informaron que el registro de producto y la razón social “Aceitera FG” eran inexistentes, asimismo aclararon que el trámite Exp. 4049-29143/ 18 correspondía a otra razón social y que por ello, “la Autoridad Sanitaria de la provincia de Río Negro por Disposición N° 021 CPSA dispuso la prohibición de circulación y distribución del citado producto por ser ilegal, como asimismo que se procediera a su decomiso y destrucción".