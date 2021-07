La Provincia de Buenos Aires vacunará a 170.000 bonaerenses por día, antes y durante el fin de semana, la gran mayoría en el rango de 30 a 39 años. Pero además se esperan unos 15.000 espontáneos, personas que nunca se inscribieron y van a vacunarse sin turno, sólo con DNI: desde hoy pueden acercarse a vacunatorios los mayores de 45 y desde el viernes los mayores de 40. En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrirá la inscripción para vacunar a porteños de 30 a 34 años este viernes. Había algunas dudas, pero la apertura se concretará. En cuanto a segundas dosis, este miércoles, por ejemplo, se aplican 88.000 en territorio bonaerense, pero por supuesto sigue habiendo faltante de la Sputnik V. Desde Rusia prometieron un avión únicamente con ese componente y podría estar en Ezeiza el 12 o 13 de julio, lunes o martes que viene.

Bonaerenses

La Provincia de Buenos Aires superará este miércoles los siete millones de vacunados al menos con una dosis. El total de inscriptos es de 9.500.000, de manera que el desafío es completar la vacunación de toda la población inscripta antes del 31 de este mes: faltan dos millones y medio de personas. Es un objetivo absolutamente posible y depende de mantener el ritmo de unos 180.000 por día. Hay que tener en cuenta que en ese número diario están también los que reciben la segunda dosis, pero en el Ministerio de Salud que comandan Daniel Gollan y Nicolás Kreplak están convencidos que llegan bien.

Este miércoles están citados 171.000; el jueves 170.000 y el viernes 134.000, pero a este último día se le agregarán más citaciones.

El rango que prevalece es el de 30 a 39 años, pero hay unos pocos municipios en que todavía se vacuna a mayores de 40 y hay muchos municipios en que se aplican dosis a bonaerenses menores de 30.

Como se sabe, el gobernador Axel Kicillof anunció que hay 31 municipios --de poca población-- en los cuales están vacunados casi todos los habitantes. O al menos los que se inscribieron. El objetivo, entonces, es avanzar y conseguir lo mismo en la totalidad de los municipios grandes.

Desde este jueves pueden ir a vacunarse, sin turno, todos los mayores de 45 y desde el viernes los mayores de 40 . Sólo requiere DNI. Están concurriendo entre 10.000 y 15.000 espontáneos por día.

Al mismo tiempo, se está cumpliendo con aplicar la segunda dosis. Este miércoles se enviaron 88.000 citaciones para completar la vacunación. En Provincia de Buenos Aires todavía están dando algunas dosis 2 de Sputnik, pero sobre todo de Sinopharm y AstraZeneca.

Porteños

Fuentes del gobierno porteño le confirmaron a PáginaI12 que es un hecho la apertura de las inscripciones para vacunarse a la franja 30-34. Será el viernes, tras anuncio del ministro Fernán Quirós.

Con las 90.000 vacunas que este miércoles recibirá CABA, originadas en los vuelos de Moscú y Beijing, el distrito porteño completará la vacunación de los mayores de 35 antes del viernes, de manera que es muy posible que los 30-34 ya sean vacunados el fin de semana.

Respecto de la dosis 2, CABA ya la aplicó a todos los que cumplieron el plazo previsto, salvo en el caso de las Sputnik V, cuya producción rusa está atrasada. El ministerio que comanda Quirós señaló que alcanzó a vacunar con dosis 2 de Sputnik a todos los que recibieron la dosis 1 antes del 24 de marzo. Para los posteriores a esa fecha, hay que esperar la llegada de un nuevo avión.

En CABA también están convencidos que vacunarán a todos los mayores de 18 que quieran ser vacunados antes del 31 de julio.

País

En casi todas las provincias ya se está vacunando a personas menores de 40 y está muy extendida la aplicación de dosis a menores de 30. Hay numerosos municipios de todo el país en que están siendo citados jóvenes de 18 a 20 años.

Al mismo tiempo, se extienden nuevas estrategias: puestos de vacunación en shoppings, cines, plazas centrales, carpas armadas en esquinas transitadas. La convocatoria sin turnos se amplía en la medida en que van llegando las vacunas.

Está claro que hay una porción de la población que no se inscribió porque no tiene conectividad, carece de computadora o celular inteligente o simplemente no estaba convencida de vacunarse. El porcentaje es chico, alrededor del 15 por ciento, pero son millones de personas que no pueden quedar sin protección, no sólo por una cuestión humana, sino también por el peligro de contagio, internación, ocupación de camas y fallecimiento.