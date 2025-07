El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibió este miércoles el título de doctor honoris causa otorgado por la Universidad de Congreso de la provincia de Mendoza, y celebró el premio como "un gran reconocimiento a la actividad política". Desde la Embajada de Uruguay en Buenos Aires, Orsi destacó que el diálogo con Argentina es "muy fluido", en particular con el canciller Gerardo Werthein, como muestra de su pragmatismo a la hora de gestionar. Por el momento el presidente uruguayo no tiene planeado reunirse con su par Javier Milei, aunque asegura que lo más importante es la cumbre de presidentes del Mercosur, que se realiza este jueves en el Palacio San Martín de la Cancillería argentina. En ese sentido, el exintendente de Canelones dijo que se está configurando "una región potente", lo que hará que Europa "vea la posibilidad de relacionarse con nosotros".

"No hay mayores dificultades" con Argentina

La ceremonia de entrega del doctorado honoris causa se llevó a cabo en la Embajada uruguaya y allí estuvieron presentes, junto con Orsi, los ministros de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, y de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. En una rueda de prensa posterior el presidente hizo mención a su relación con el gobierno de Milei. El mandatario uruguayo descartó por el momento un encuentro con su par argentino, aunque reconoció: "El diálogo es muy fluido con todo el equipo de Milei, con el gobierno argentino y con el canciller que está permanentemente en contacto con nosotros, sin perjuicio de que hemos tenido vínculo con los propios gobernadores vecinos".

Consultado sobre los temas que le preocupan sobre el vinculo con Argentina, Orsi fue enfático: "En realidad no tenemos mayores dificultades, al contrario. Se ha avanzado bastante por obra de buena gestión. Capaz que si me apurás lo que más me preocupa es no tener la comunicación adecuada para resolver los problemas antes de que pasen", comentó el mandatario, aunque remarcó la vocación de "articulación permanente" que desde su gobierno defiende como bandera, sin importar ideologías.

Ante las consultas de la prensa, Orsi dijo que más allá de una posible reunión con Milei, lo mas importante es el encuentro de los cuatro mandatarios del Mercosur (además de los presidentes de Argentina y Uruguay, se suman el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el paraguayo Santiago Peña). "El centro de la cuestión es terminar de rubricar todo lo que se ha avanzado hasta hoy, incluso hoy que hasta hubo reunión de los ministros de Economía. Por supuesto que si se da la oportunidad de reunirnos mano a mano, tenemos temas específicos", destacó.

Tanto Página/12 como otros medios presentes en la rueda de prensa consultaron una y otra vez por el vínculo de Orsi con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto domiciliario para cumplir su condena en la causa Vialidad. Orsi dijo que no tiene pensado visitarla, a diferencia de Lula, y que, en caso de llamarla, lo hará de forma privada. "Ya dije y lo reitero, es un tema de la política argentina y de la justicia. Por supuesto que tengo vínculos con distintos partidos y sectores de la política argentina y gente cercana a la expresidenta que tenemos relación fluida. No hay que entreverar los tantos", aseguró el mandatario.

Potenciar el Mercosur

Este miércoles el Mercosur firmó un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), compuesta por Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza, segun Orsi un "aditivo" a la posibilidad de que se concrete la firma del ansiado acuerdo con la Unión Europea. "Nos volvemos una región potente y creo que tiene que ver también lo que está pasando en el mundo, que es que Europa ve con mejores ojos" un acuerdo entre ambos bloques, expresó el presidente.

"Creo que estamos encontrando que es que siempre quisimos, que el Mercosur en vez de ser un corset fuera algo que nos potenciara", sostuvo Orsi sin nombrar al expresidente Luis Lacalle Pou, aunque despegándose de sus críticas al bloque comercial regional. "Si a eso le sumamos que se está trabajando fuerte para terminar de resolver con Emiratos Árabes y si se concreta la firma con la Unión Europea, creo que estaríamos encontrando aquello que siempre quisimos: un Mercosur que nos potencie", agregó el dirigente del Frente Amplio.

En esa misma línea, Lula dijo este miércoles que firmará "el mayor acuerdo comercial de la historia" entre Mercosur y la Unión Europea durante su presidencia pro tempore del grupo hasta fin de año y que asumirá en la cumbre que se celebra este jueves en Buenos Aires. En abril, Argentina presentó una propuesta para permitir que los socios del Mercosur puedan sellar acuerdos comerciales preferenciales de acceso a mercado de forma individual o plurilateral. La iniciativa no encontró apoyo en un Mercosur en el que las decisiones se toman por consenso, no por mayoría, y Argentina retiró su propuesta.

"La clave en la política es el acuerdo"

A la entrada de la sala en la que Orsi recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Congreso, primer reconocimiento internacional desde su asunción como presidente, un grupo de uruguayos residentes en Argentina lo esperaba sosteniendo una bandera nacional. Durante el acto, Orsi agradeció el reconocimiento y realizó una breve reflexión sobre su carrera política. El mandatario dijo que el título otorgado se vincula con su recorrido en la gestión pública, desde la intendencia de Canelones hasta la presidencia de la República, lo que en suma constituye "un reconocimiento a la actividad politica".

Orsi mencionó su experiencia en la articulación con representantes de distintos partidos políticos y la importancia de alcanzar acuerdos, algo que busca replicar presidiendo Uruguay. "La clave o lo central en la política es el acuerdo. Es dificil, pero de eso se trata", afirmó el exintendente de Canelones, quien destacó que resolver los problemas de la gente es "el eje de la política" y que la democracia, los partidos y la República son herramientas esenciales.

"La historia política uruguaya me ha dado este regalo de, por ejemplo, ser invitado por la Fundación Ana Frank, y venir con Julio María Sanguinetti y con Luis Lacalle Pou a Buenos Aires, que todo el nos mirara con ojos de sorpresa cuando es lo más natural, debería ser lo más natural, y es que en Uruguay lo hemos naturalizado, capaz que no lo valoramos en su total dimensión", recordó Orsi. El presidente uruguayo tomó ese ejemplo como una síntesis de "la necesidad de hacer política desde la gestión, el compartir con otros porque en realidad tienen la obligación de construir junto con aquellos que nunca te imaginaste".

Orsi visita por segunda vez el país como presidente de Uruguay, esta vez para la cumbre del Mercosur. Viene de participar en Sevilla, España, de la IV Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, instancia en la que remarcó la importancia del multilateralismo como "único camino viable" para el bienestar de los países. En Sevilla Orsi mantuvo dos reuniones bilaterales: una con Antonio Costa, presidente del Consejo de la Unión Europea, y la otra con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.