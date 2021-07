Durante sus vacaciones en Europa, el ex presidente Mauricio Macri volvió a cuestionar la política sanitaria del gobierno argentino para contener la pandemia de coronavirus. Dijo que en el país se vive bajo “un intervencionismo mayúsculo” en el que “tenemos que pedir permiso para salir a caminar, pasear el perro y qué es lo que se puede comer”. “Todo al revés y con un poder tremendo”, figuró.

“No se puede jamás avasallar las libertades”, dijo el líder de Juntos por el Cambio desde España, durante una ponencia organizada por el conservador Partido Popular (PP), en la que hizo una cerrada defensa del neoliberalismo y cuestionó largamente la existencia de un Estado que atienda las necesidades de la población y fomente la producción.

En este sentido lamentó que el dinero que se recauda con un sistema impositivo solidario sea destinado a garantizar y satisfacer los derechos de la sociedad y las necesidades de los sectores productivos.

“En un modelo absolutamente liberal no habría ningún tipo de impuestos”, anheló y consideró que el dinero de las contribuciones al Estado no debe caer “en un proceso en el que le entregamos la vida a una persona que no es de mi familia. ¿Por qué tengo que hacer ese acto de fe? Creo que tenemos que decirle a la gente ‘confíen en sus capacidades’”.

La nueva defensa de Macri a la meritocracia y al sálvese quien pueda tuvo, además, una explicación futbolística, como las que suele utilizar el ex presidente: “La forma de confiar en vos mismo es confiar en un gobernante que no te prometa que lo va a resolver, sino que te prometa que va a haber una cancha donde vos vas a poder jugar”.

Un gobierno es “responsable de cortar el pasto, pintar las rayas, poner los arcos y los ciudadanos hacen los goles. Nosotros no hacemos goles. Ellos los hacen con su creatividad e innovación”, insistió ante el público que asistió a la convocatoria que tuvo lugar en El Escorial.

Fue en este marco en el que atacó la política sanitaria del gobierno de Alberto Fernández. “Hay un intervencionismo mayúsculo, como el que se vive en esta pandemia, en el que tenemos que pedir permiso para salir a caminar, pasear el perro y qué es lo que puedo comer. Todo al revés es todo con un poder tremendo”.

La "libertades" y el "populismo" según Macri

Por otra parte, el expresidente que se fue del país luego de perder una puja interna y no poder imponer sus candidatos para las próximas elecciones legislativas, volvió a victimizarse como perseguido político: “He pagado el costo en mi gobierno de tener medios dominados económicamente por el kirchnerismo”, sostuvo.

“No puede jamás avasallarse la libertad de expresión, que es un elemento fundamental. Yo he pagado el costo en mi gobierno de tener medios dominados económicamente por el kirchnerismo y de propiedad del kirchnerismo calumniándome todos los días y jamás hice absolutamente nada porque dije ‘este el costo que debo pagar para garantizar que la Argentina nunca más vuelva a perder ningún ápice de la libertad de expresión”, dijo el ex presidente en cuyo gobierno se promovieron causas judiciales contra medios críticos a su gestión y hasta se encarceló a los propietarios del canal C5N.

En el mismo tono, Macri volvió a referirse a “el populismo”. Dijo que los gobiernos progresistas “venden un maravilloso presente, pero al día siguiente te encontrás con que hipotecaste tu futuro. Rechaza la competencia y pregona la igualdad por abajo junto al aislamiento”.

“No sirve darse una gran fiesta un rato y después no tener para educar a tus hijos. El primer gobierno populista nació en Argentina y en noviembre nacerá una alternativa”, arriesgó en referencia a las elecciones legislativas previstas para el 14 de noviembre.

También se expresó “optimista en que ha habido un aprendizaje (por parte de la sociedad, que es) esa parte del medio de la Argentina que oscila con mucha tristeza y vio mucha destrucción de lo que habíamos arreglado”.

“Uno generalmente gana con el mensaje, hasta con el nombre y la palabra ‘Cambio’. El cambio también genera ambivalencias, es fascinante y a la vez te genera miedo. Nuestra tarea es demostrarle a la gente que no hay vuelta atrás. O sos parte del cambio o desaparecés”, sentenció Macri.