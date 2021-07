Matí camina apurada. Conoce el camino de memoria. Dobla por Juan B. Justo. Derecho, piensa, derecho hasta Rondeau. La voy a hacer durar, dijo. Y él le creyó. O hizo como que le creyó. No pudo hacerla durar.

Se aferra al canasto de mimbre que lleva colgado del brazo. Siente que la gente la mira. Transpira. Seria, la boca apretada, los labios finitos apenas trazados con un lápiz pálido, rosáceo. La mirada al frente, al horizonte, emulando la frase que leyó una vez en un libro de texto, en la escuela. Algo acerca del no-lugar. Ella sabe bien dónde está el no-lugar, está allá lejos, en el horizonte; si ella camina y se acerca, él se aleja, pero si ella se aleja, él es quien se acerca. Camina así, jugando con aquella línea imaginaria que se acerca y se aleja de su cuerpo.

Llegando a la Estesa, puede distinguir mejor a la gente. Desearía que no hubiese nadie. Y reza. Por favor, diosito (reza) que no haya nadie. Reza como si esa oración fuese un conjuro capaz de disipar las siluetas situadas alrededor del arroyo Ludueña. Grupos de dos o tres hombres. Grupos de jóvenes también. Ni una sola mujer. Sólo ella, acercándose.

Un rayo de sol la ciega momentáneamente. Apura el paso. Algunos jóvenes se cuelgan de la reja y escupen hacia el arroyo. Ella gira involuntariamente la cabeza. Es instantáneo. El asco. Su padre escupía en el piso de tierra de la casa, mientras la madre se deslomaba levantando muebles para que no se los llevara el agua. El escupitajo del padre era espumoso y algunas veces rosado, cuando se mezclaba con el vino. Aprieta los ojos y sacude la cabeza, para que el recuerdo salga y se aleje.

Se acomoda en un extremo, lo suficientemente lejos de aquellos pequeños grupos. Saca una ramita corta y gruesa. Una línea improvisada. Desenrosca la tanza, exagerando la precaución de evitar clavarse el anzuelo. Tiene un táper pequeño, con desperdicios de comida. Encarna el anzuelo. Tira la línea y espera, mirando la crecida, como cuando era chica, y la madre no dormía, preocupada por la venida del agua. Su madre podía oler el agua.

—Andá y fíjate, le decía.

Matí corría con sus piernitas finitas como alambres hasta la Estesa y veía cuánto había crecido el río.

—Creció así, le decía a la madre señalando la altura en la pared con un trozo de carbón.

La madre pensaba, calculaba. —Ya se viene, decía. Ya se viene el agua.

Cuando crecía rápido era peligroso, era la señal de alarma para subir los muebles sobre ladrillos apilados. La madre la sacudía del brazo varias veces durante la noche, mientras el padre y los hermanos dormían.

—Te dormiste, decía la madre. Hay que ir a ver el agua, decía.

Matí, envuelta en una frazada, con zapatos que le bailaban en los pies, corría hasta el Arroyo, pero era noche, y tan oscuro que no podía ver, no podía distinguir la noche del agua. Si fuera su madre podría cerrar los ojos, respirar y saber la altura exacta de la crecida. Volvía a la casa y mentía.

—Creció así, decía intentando sonar veraz.

La madre regresaba a la cama. Se adormecía un rato, hasta que el miedo la despertaba y volvía a sacudir a Matí para que fuera y comprobara la crecida. Matí, con los ojos cerrados, se ponía los primeros zapatos que encontraba, se envolvía en una frazada gruesa, áspera y corría ligero con sus piernitas de alambre por calles de tierra, las cuadras que separaban su casa de la Estesa.

Ahora, de grande, recién ahora, Matí puede comprender a su madre. Para ella, después de haber perdido todo con la inundación, el agua era el no-lugar, ese horizonte que juega a las escondidas cuando uno avanza o retrocede.

La miran, cada tanto, con caras de sorpresa. Ella los ve fumar. Espera.

Uno, el pucho apretado a un costado de la boca, comienza a tirar de la caña. Los demás lo miran, en silencio. Saca un pez bastante grande. Tira y tira, como si jugara a empujarse con el hombre invisible. Finalmente, consigue hacerlo pasar al otro lado de la reja. Con una cuchilla le corta la cabeza y lo mete en un balde.

—La desgracia, había dicho Matí. Y nosotros somos siete en la casa. El 717, dijo. A primera, a los diez y al ambo.

Le dio confiada el dinero al vecino que levantaba la quiniela. Confiada, porque había tenido un presentimiento. Ella era infalible con los números, siempre sacaba algo. Pero para sacar, primero había que poner. Y como últimamente no había con qué, le había prometido a su marido que la iba a hacer durar, que iba a durar para la comida de toda la semana. Pero la desgracia no salió. Y ahora ella, ¿con qué cara?, cuando todos estuvieran sentados a la mesa, ahora ella ¿con qué cara les iba a dar nada en el almuerzo? ¿Con qué cara le iba a decir al marido que no pudo hacerla durar?

Sólo mirar ese horizonte quieto, pensó. Que ya no camina. En el lecho de muerte su madre alucinaba con chorros de agua que se filtraban por las paredes y la ahogaban. Se sobresaltó. Sintió que le tiraban de la línea, con fuerza. Imitó torpemente los movimientos que acababa de observar. Como si estuviese tironeando con el hombre invisible, pensó. Salió a la luz: enorme, zigzagueante, hecha una furia negra.

Sin que lo notara, los pescadores habían comenzado a formar un semicírculo a su alrededor. Fue enroscando la tanza. Logró hacerla pasar del otro lado. El grupo de hombres y jóvenes largaron gritos de sorpresa.

—Nunca vi una tan grande.

—Es enorme.

El bicho negro zigzagueaba ahora del otro lado de la reja, en el suelo, junto a los pies de Matí.

—Eso se come.

—¿La ayudo señora?

Matí, en silencio, sacó una cuchilla del canasto de mimbre. La hoja refulgió iluminada por el sol. Puso un pie sobre la cabeza del bicho y la separó del resto del cuerpo, con una cuchillada certera.

—Se despelleja.

—Tiene gusto a amarillito, si lo condimenta bien.

Matí sonrió por primera vez en el día. Sacó una bolsa de nailon y metió el bicho adentro. Después acomodó todo en el canasto.

Amarillito, pensó.

Volvió caminando hasta la casa. Creyó que el no-lugar la seguía, paso a paso, comiéndose su sombra. Sacudió la cabeza, para ya no pensar.

En el camino, saludó a las vecinas que volvían también de hacer las compras.

Entró a la casa y encendió la radio. A esa hora pasaban su programa favorito.

Dejó el canasto de mimbre sobre la mesada, tarareó el tango que sonaba con interferencia, sacó el bicho que, sin cabeza, continuaba moviéndose (aunque cada vez más lento), y preparó el almuerzo.