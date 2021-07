Lucía Topolansky, senadora y ex vicepresidenta de Uruguay, fue entrevistada en la radio tras la decisión del gobierno de Lacalle Pou de comercializar por fuera del Mercosur y aprovechó la ocasión para involucrar a Mauricio Macri en una olvidable anécdota.



"Nosotros habíamos perdido las elecciones y el ex presidente Macri también. Estaba muy afligido", recordó la legisladora este jueves, en diálogo con Radio Nacional.

Entonces, continuó la compañera de Pepe Mujica, "yo le dije: ‘La alegría va por los barrios, el que cree en la lucha sigue luchando’. Y él me contestó: ‘Eso puede correr para Uruguay porque son civilizados’”.

"Después plantamos una viñas y ahí me di cuenta que ni Benítez (Paraguay), ni Bolsonaro (Brasil), ni Macri en su vida habían agarrado una pala", cerró la senadora, entre risas.

Según Topolansky, la decisión anunciada este miércoles por Lacalle Pou "no tiene respaldo unánime", ya que “el Parlamento y la oposición no fueron consultados en lo más mínimo”, por lo que no sabe "hasta dónde Uruguay mantendrá el desafío".

“Que Uruguay se tire solo al agua es difícil porque no sé qué socio comercial va a querer negociar”, expresó la ex vicepresidenta. "La Unión Europea no se decide sobre el acuerdo con Mercosur y entonces el campo queda libre para los asiáticos. Y los asiáticos no están quietos. ¿Puede acordar China un tratado de libre comercio con Uruguay prescindiendo de Argentina y Brasil que son sus principales abastecedores de soja, carne y otros productos?", planteó.