El Gobierno de Uruguay anunció que negociará acuerdos comerciales por fuera de la estructura del Mercosur. La gestión de Alberto Lacalle Pou planteó un nuevo desafío a las normas que rigen el bloque en la previa de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur que Alberto Fernández encabezará hoy en su condición de presidente pro témpore saliente.

La decisión que dio a conocer mientras los cancilleres de los países socios del bloque intentaban el miércoles sin éxito acercar posiciones sobre el tema y sobre la reducción del Arancel Externo Común (AEC) para acelerar una apertura comercial.

Los funcionarios de los países miembros llegaron a la LVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) con posturas diferentes sobre aranceles y negociaciones bilaterales. Eso discutían cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay comunicó que "comenzará a conversar con terceros para negociar acuerdos comerciales extrazona".

El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou negó desconocer la cláusula de la conformación del bloque del Tratado de Asunción y la Resolución 32/00 que plantean la necesidad de un consenso del resto de los socios regionales. "Uruguay entiende que la decisión 32/00 no está en vigor, ya que nunca fue internalizada", sostuvo el comunicado dado a conocer desde Montevideo.

La postura aperturista de Uruguay ya había sido planteada por el propio Lacalle Pou en el último encuentro de mandatarios del Mercosur. En aquella oportunidad, el reclamo del presidente uruguayo y la forma en que lo expresó dio lugar a una rotunda respuesta de parte de Fernández.

En la anterior cumbre el presidente uruguayo dijo que "el Mercosur no debe ser un lastre, no estamos dispuestos a que sea un corset". Fernández reaccionó con dureza: "No somos lastre de nadie, es un honor ser parte del Mercosur. Si somos un lastre, que tomen otro barco".

En virtud de aquel cruce y de la insistencia de Uruguay hay expectativa sobre lo que pueda ocurrir hoy. Fernández presidirá la cumbre desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. El encuentro será vía videoconferencia desde las 11. En la oportunidad, la Argentina transferirá la presidencia pro témpore del Mercosur a Brasil.

El canciller Felipe Solá expuso ayer ante sus pares que para la Argentina el Mercosur es “la principal plataforma desde la cual avanzar hacia la inserción en el comercio mundial”. En ese marco sostuvo que “su consolidación y accionar conjunto consensuado son clave para que esa inserción sea provechosa”.

La decisión del Gobierno de Uruguay de comenzar a conversar con terceros países para negociar acuerdos comerciales extra Mercosur fue interpretado por voceros de la Cancillería Argentina como un incumplimiento del Tratado de Asunción, el documento fundacional del bloque firmado en 1991 por los estados miembro.

Voceros del Palacio San Martín indicaron que "en particular se incumple con el artículo primero del Tratado, en lo que se refiere a contar con una política comercial común con respecto a terceros", y no sólo con la Resolución 32 del 2000 argumentada por Uruguay.

El artículo primero del Tratado determina que el Mercado Común implica "el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales".

El malestar fue aún mayor debido a que la declaración de Uruguay no se produjo durante el debate de los cancilleres. En la Cancillería remarcaron que se vieron sorprendidos en medio de la jornada por "una decisión inconsulta e inoportuna" a pocas horas de la Cumbre de Jefes de Estado de hoy.