Hay que empezar con el camión saliendo de esa parte de la ciudad, las gomas sumergidas en el agua, que arremolina y mezcla de todo un poco, los sucedáneos de la materia prima que el camión va cargando durante su recorrido. Secante resulta para el camión, bufa subiendo, sube hace mil años, eso no lo detiene, al contrario, arremete y sube todos los días.

Sube a la parte alta de la ciudad, a buscar los chichecitos, en las calles donde el agua no se estanca, pero “Llegó el Camión” está escrito para que se note bien, en el frente del camión y con letras grandes, para que se lean bien; si resaltan apenas llega es porque fueron pintadas más de una vez; distinguir, distinguirlas, porque la pintura se borra. Cuando los ojos lo ven pasar sin “Llegó el Camión”, ven pasar un fantasma; las letras desaparecen por la humedad del agua estancada. Donde el camión se estaciona hasta el otro día, apenas termina su ruta, hay consecuencias; la humedad pesa, es en ese ambiente que las letras se afectan, hay que actuar.

Pincel grueso y color rojo, pintura rojo vivo: “Llegó el Camión”, repintar y a salir.

Parece mentira que no se vean, que se borren tan rápido.

Al camión durante el recorrido no le hace falta tocar la campana, que también la lleva, colgando a un costado como una marioneta. La campana colgada suena poco, en las esquinas casi siempre, por las ráfagas del viento que se entrecruzan en las esquinas, las calles están completamente secas a cierta altura del ascenso, las ruedas del camión no resbalan ni por asomo, no hace ningún esfuerzo para avanzar, sin culatear el camión se agarra bien al pavimento. Delante de los faros el camión ve lo que ni se imagina, muchos de los chichecitos muy amuchados, a medida que aparecen los traga, al camión le sirven, le sirven para todo, los digiere en un santiamén, su aparato digestivo aprovecha todo, mete adentro cosa por cosa hasta reventar, mete hasta el tope.

En el regreso, ya de vuelta, el camión se bambolea, evita cualquier piedra del camino, se bambolea apenas porque cuida la carga. Rápidamente empieza el declive, una inclinación pronunciada que lo obliga a frenar y a agarrarse, el camión llega hasta donde empieza la gran curva, justo después de la gran curva está la bajada a pique, y ese es el lugar donde el fenómeno se produce.

Un fenómeno fenomenal.

El fenómeno levanta al camión de un saque, lo saca. Lo aparta y lo transporta. Exactamente antes de la curva pronunciada que precipita al agua. El camión es transportado por una luz que lo encandila. La luz se descompone, de repente descompuesta la luz vomita incontinente colores (7), cuya presencia reconoce de inmediato el camión. Se dio el fenómeno, llegó, el advenimiento resplandece, y lo hace volar, irse, el camión se va por el aire. El camión se transporta como embrujado, como montado en una escoba. Y bueno, es así, en el aire de colores (7) el camión se distiende.

El ascenso en detalle: las ruedas despegan del pavimento, aspiradas por el cielo suben entre nubes y nubecillas blancas y rosadas, nubecillas como de algodón. Es para el camión un bienestar desconocido, un estar realmente placentero porque todo brilla en derredor, parpadean sus faros. Sin recalentar, sin pedorrear el escape, ni un espasmo el motor, ya no se ahoga, ¡qué bien que está!, flota y se desplaza sobre la parte de la ciudad a la que febo se asoma, son sus rayos, se extienden cual brazos y dedos protectores sobre el pavimento firme. La parte histórica de la ciudad en la que se avista clarito el horizonte. El camión está en el mejor de los mundos, ¡cómo acelera!, le es tan fácil acelerar que arremete acelerando a fondo, dispara pun para arriba.

Pero… de repente… la luz del sol se va, y con el sol también los colores, y es pun para abajo. Atención la curva, la bajada, el agua que lame los faros. Un sol oculto, bruma y horizonte negros por la luz que se rajó sin aviso, el camión se clava de nuevo en ese lugar anterior a la curva, a un tris de la bajada rotunda.

Un momento que es momento para que cruce el cielo un avión -brillante como la plata- directo hacia las luces de su destino, luces cuyo resplandor lejanísimo aparece en el espejo retrovisor del camión. Y hay, habría, que terminar deteniéndose justamente en el giro de 180° del camión, en la curva del cielo a la tierra, el aterrizaje y la precipitación al hundimiento, pero para qué; esa secuencia ya se conoce, se conoce minuciosamente de pe a pa, así de bien.