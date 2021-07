Ahora sí que cuando sabíamos las preguntas nos cambiaron las respuestas. O al revés, quizá. Tampoco es que supiéramos tanto, pero al menos teníamos algunas brújulas (ciertos libros, ciertos autores) que, aunque algo oxidadas ayudaban igual. Ahora la brújula canta norte cuando es sur y volvimos al medioevo, cuando alguien escribía dos hojitas de una disciplina, digamos astronomía, y se declaraba astrónomo. Ahora cualquier analfabeto es inmunólogo y otras asquerosidades varias.

Viendo el lado bueno del asunto, podemos aprovechar para hacer borrón y cuenta nueva. Habrá que reconocer que el “solo sé que no sé nada” (bien, Sócrates) se hizo realidad, y que habría que refundar la sociología y quizá la psicología y la antropología. Y ya que estamos, todos los logos de la tierra, para qué ahorrar.

Es más, yo creo que los libros de ciencias y ensayos deberían venir con veinte páginas en blanco para que los lectores refuten las ideas del caradura que lo escribió. “Qué tontería la dictadura del proletariado, Marx”, podrá agregar usted, vengándose de paso de todos los sabiondos, para rematar con un: “el pobre es pobre porque quiere”.

Lo primero que podríamos hacer sería encerrar en corrales a unos cientos de humanos y usarlos de cobayos. Así veríamos en acción (antes de que los sociólogos se despabilen), al sujeto “que no puede vivir sin ir a fiestas aunque haya peste”, al que prefiere “morir a reconocer que estaba equivocado” y al que no sabe abrir la ventanilla de colectivo para que el aire se lleve a la muerte.

Suena cruel pero bien visto puede ser hasta humanista si encerramos a algunos de esos que quieren cruzar al Mediterráneo a nado u otros desgraciados semejantes. La van a pasar mejor de cobayos, vea, con media pensión garantizada y Netflix gratis.

Hablando de libros. Los libros tal como los conocemos desaparecerán. Es que, si seguimos anulando las luchas colectivas y subdividimos más a los humanos y sus circunstancias, habrá tantos nuevos sujetos históricos como personas (en tu cara, Zizek). Habrá que escribir un libro para cada lector. Mejor aún que cada uno escriba su propio libro, el que le da la razón, y listo. Escritor y a la vez lector ideal (tomá, Umberto Eco).

Qué lío. Lo mejor sería una app para cada uno. Yo propongo que a cada recién nacido se le ponga un puerto USB en el culo por donde se le podrá enseñar e hisopar. Y si sale librepensador (agarrate, Chul Han), se lo puede electrocutar cada lunes para que durante la semana sea el corderito que la sociedad (y sus cómplices varios) desea.

La carrera del futuro será la de reescribir los libros y cambiar los finales de películas y dibujitos animados. Así ya no habrá ofendidos ni gente que crea que los problemas del mundo no nacen de la desigual distribución de la riqueza sino de las películas que ya nadie ve. “¿Desea que Helena de Troya le pegue una patada en las bolas a Paris cuando este intenta secuestrarla? Ponga una moneda en la ranura”.

Estas carreras se estudiarán en cualquier esquina: en la verdulería darán una materia, en la peluquería, otra. Los docentes serán los queridos vecinos, especialistas en disciplinas varias. Y basta de psicoanálisis, por favor. A Freud y a esos jetones les dimos cien años de bolilla y miren cómo anda el mundo. Y para qué leerse los mamotretos de Levi Strauss si viendo televisión se aprende que la culpa es de los setenta años de peronismo (aprendé, Aristóteles).

La politología del futuro incluirá reconciliarse con el capitalismo (teléfono, Maquiavelo). Ya que no explotó con la pandemia, mejor hacerse amigo del juez. Ahora es momento de atender a la salud de los salmones, combatir chistes y escrachar al que piensa por su cuenta. Qué es eso de preocuparse por no ser juguete del imperialismo. ¿Nos costó miles de vidas de compatriotas? Mala suerte. De algo hay que morir, diría algún taxista y filósofo debutante.

Por eso habrá que sacar del diccionario las palabras imperialismo y colonialismo (ya ni se usan) y reemplazarlas por estigmatización y cancelación. Ya que estamos, cancelemos a Dios, que no sólo no puede detener a un virus, sino que no puede bajar el precio del asado. Para dioses así me quedo con la Pachamama, que da tomates y perejil.

Y como el mundo siga virando a la derecha mientras la izquierda y el progresismo se dedica a decirnos qué tan rebelde es uno según el corte de pelo que lleve, habrá que crear una ciencia nueva que se ocupe del síndrome de la tristeza de los chicos fachos, que si no le rompen la cabeza a un extranjero cada semana se te deprimen. Así empezó Hitler porque nadie le daba bola a sus pinturas, y vean.

La lucha de clases (fuiste Marx, a tu tumba), será reemplazada para la lucha entre los defensores y los detractores de Pepe Le Pew; entre los que quieren hacer chistes como una forma de comunicar y criticar y los que creen que el problema del mundo es el humor sin límites; y entre los que creen que se incluye a alguien al sistema social y productivo usando variables semánticas versus los desintegrados que no se sienten incluidos por esto y que preferirían trabajo, comida y futuro (a ver, Lacán, aclarate esto).

Por último, chau panóptico (qué tontería, Foucault, cancelate solo). Ahora la gente carga sus datos en una billetera virtual ¡y se enoja si no lo están vigilando! porque necesita que le autoricen ese quince por ciento de descuento en el almacén.

Pero, sobre todo, lo que habrá que escribir en esas ciencias del futuro será nuestra derrota como colectivo, habitantes de un mundo con cada vez menos conciencia de clases, donde la realización pasa por “entenderse y quererse” y donde cada vez unos pocos tienen más y el resto tiene menos, las migajas. ¿No se entiende? Bajate la app…

