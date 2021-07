Hinchar por Argentina siendo brasileño antes de la final de la Copa América se transformó en un tema de debate nacional, al punto de que el seleccionado pentacampeón mundial ha repudiado esta clase de comportamiento, que le ha aumentando tensión en la víspera del choque en el estadio Maracaná.

Neymar, Thiago Silva, el entrenador Tite y Mario Lobo Zagallo, multicampeón con la "Canarinha" como jugador y entrenador, se refirieron al escaso calor que se siente en las calles antes del choque con Argentina. "Para mi es impensable que alguien que sea brasileño quiera que su país pierda", afirmó Thiago Silva, luego de que Neymar en su Instagram dedicara un "váyanse al c..."(sic) a los torcedores brasileños que por diferentes motivos, entre ellos ver triunfar a Lionel Messi, hinchan por Argentina.

Neymar blanqueó la polémica en sus redes sociales: "Soy brasileño con mucho orgullo y con mucho amor. Mi sueño es estar en la selección y escuchar a la hinchada alentando. Jamás hincharé por otra selección estando Brasil, incluso en los concursos de belleza, en el Oscar. Voy a respetar a los que piensan diferente, pero váyanse al c...".

La publicación de Neymar que disparó la polémica

La televisión no para de hacer notas con brasileños que hinchan por Argentina por diferentes motivos, incluidos los políticos, para repudiar al presidente Jair Bolsonaro, que pronosticó victoria de los locales por 5 a 0, y la decisión de Brasil de acoger en medio de la pandemia la competición de la Conmebol.



El nacionalismo futbolero tocó las fibras del anciano más antiargentino de Brasil, Mario Lobo Zagallo, campeón mundial como jugador en 1958 y 1962, como entrenador en México 1970 y otro como ayudante de campo de Carlos Parreira, en 1994. "Un brasileño que hincha por Argentina en un partido contra Chile está bien, pero un brasileño que hinche contra Brasil en un partido ante Argentina tiene que ir a un manicomio", dijo Zagallo en un video en las redes sociales.

El ayudante técnico Cesar Sampaio dijo que "en una democracia todos pueden decidir por quien hinchar" mientras que Tite declaró que debe haber "naturalidad democrática, cada uno puede dar su opinión pero quien debe responder eso es quien hincha en contra de la selección".

El zaguero Marquinhos fue más específico y acusó a "ex futbolistas comentaristas que hinchan por la derrota de la selección" supuestamente buscando la cabeza de Tite, quien estuvo a punto de caer antes de la Copa América por sus enfrentamientos con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). El bolsonarismo acusó a Tite de "antipatria" y a parte del plantel cuando amenazaron con no jugar la Copa América debido a la pandemia y a que no fueron consultados sobre tomar esa decisión de albergar el certamen, luego de la negativa de Colombia y de Argentina.

En Brasil existen muchos intereses cruzados sobre la selección que tienen que ver con el clubismo, con los regionalismos y sobre un divisor de aguas que fue la derrota 1-7 ante Alemania en la semifinal de 2014 y hasta discusiones interminables sobre el comportamiento fuera del campo que tuvieron tanto Pelé como Diego Armando Maradona.