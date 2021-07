El asesinato de una mujer en la plaza ubicada en la ribera del río Vaqueros, conmovió a la ciudad y llevó a que un grupo de mujeres autoconvocadas salgan a la ruta a pedir justicia y reclamar por la falta de seguridad y de políticas públicas de género en el municipio de Vaqueros. Por el caso se encuentra detenido la pareja de la mujer, que sería imputado hoy.

Este hombre está señalado como el autor del crimen ocurrido en un espacio público alrededor de las 23 del jueves. El acusado ya está detenido y el Ministerio Público Fiscal anunció que será imputado como responsable del delito de homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y por el género, la audiencia será este sábado a las 10. La investigación penal está a cargo de la fiscala Mónica Poma e interviene el Juzgado de Garantías 8.



La víctima habría sido atacada con arma blanca, se espera que se realice el examen del cuerpo. Se encontraba viva cuando fue trasladada hacia el hospital San Bernardo, pero dada la gravedad de las lesiones, falleció antes de llegar. La pareja tenía un hijo en común. En los procedimientos intervino del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Vaqueros es una localidad cercana a la capital salteña que se ubica en el área metropolitana. En dicha ciudad también asesinaron en el 2017 a Jimena Salas, cuyo crimen sigue impune. Y recientemente fueron hallados allí los restos óseos del adolescente trans Santiago Cancinos, lo que permitió cerrar la busqueda de su paradero tras cuatro años y la fiscalía llegó a la conclusión de que se trató de un suicidio.

"Fue detonante el femicidio de anoche, ¡otra vez nosotras!, hasta suena reiterativo, y pierde sentido (...) Nos queremos movilizar por los femicidios y el nivel de inseguridad que vivimos la mujeres", expresó a Salta/12 la vecina Carmen González. "No hay ni una cámara, había familias tomando mate en una placita mientras marchábamos. No tenemos una mínima presencia municipal. Mínimamente algo de seguridad es lo que reclamamos", sostuvo.



González dijo que decidieron manifestarse porque consideraron muy importante visibilizar este femicidio "y que el Estado municipal no hace nada" ante la violencia de género por la que atraviesan las mujeres. Explicó que al grupo de vecinas que marcharon con carteles, bocinas, candombes, se sumaron jóvenes que estaban almorzando en restaurantes y quienes pasaban en vehículos también se quedaron siguiendo la marcha.

La vecina sostuvo que no conocían a la víctima de femicidio, saben que vivía en el barrio 17 de octubre, cercano a Vaqueros. "¿Cómo puede suceder una cosa así en un lugar que se denomina el paseo de la familia a las 23? Si hubiera pasado a la madrugada no se enteraba nadie. No hay ni siquiera cámaras de seguridad, esto pasó al lado de la entrada del pueblo", manifestó.

González dijo que el área municipal de la mujer se desmanteló, "lo último que se sabe es que había un hombre a cargo. En Vaqueros, tenemos gente capacitada, antes había otras encargadas formadas en género".

Además la vecina manifestó que días pasados hubo al menos dos intentos de secuestro a jóvenes en Vaqueros. Una de las chicas habló con Salta/12, sostuvo que el martes pasado alrededor de las 22, empezaron a seguirla tres hombres encapuchados y con barbijo, en un auto blanco con vidrios polarizados. Dijo que en principio, consideró la situación un acoso, hasta que uno de los varones se bajó y empezó a seguirla caminando.

Indicó que este hombre desistió de seguirla cuando llegó a la esquina y había otras personas. Sostuvo que todavía no realizó la denuncia porque tiene miedo pero quiere hacerla. La situación se hizo pública porque la cuñada hizo una publicación en redes sociales.

Matrimonio ejemplar

El abogado a cargo de la Secretaría de la Mujer y la Familia en Vaqueros, Jorge Agüero, en declaraciones a El Expreso señaló que: "Nosotros nos anoticiamos anoche del hecho y nos constituimos en el lugar, dejando trabajar a la fiscalía penal especializada en femicidios, a cargo de Mónica Poma y pudimos recabar la información de que se trataría de un matrimonio ejemplar en su vida cotidiana, que no son de la localidad de Vaqueros, sino que simplemente se encontraron en ese lugar y sucedió el hecho. Ellos tendrían domicilio en un barrio del norte de la Ciudad de Salta pero lamentablemente el femicidio ocurrió en la plaza nueva que se inauguró en las márgenes del Río Vaqueros".



Más adelante volvió a señalar que "la pareja protagonista de la tragedia, era un matrimonio ejemplar que no tenía ninguna denuncia de violencia de género o familiar y aparentemente a la vista social se llevaban bien y sin embargo por alguna circunstancia ajena, terminó en este trágico episodio que pudo haber sucedido en cualquier parte de la ciudad".