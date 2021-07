Las municiones que son el principal insumo de las balaceras que en los últimos tiempos se repiten a diario en Rosario, parecen no estar en el objetivo de control más estricto por parte del municipio. Es que desde hace largos meses está aprobada una ordenanza que exige la implementación de un software a cada armería para controlar on line los movimientos de armas y balas. Así lo reveló a este diario la concejala Alejandra Gómez Sáenz (Frente de Todos). “La idea de nuestro proyecto es recabar datos de los comercios que venden armas, qué tipo de municiones y armas se comercializan en Rosario, y quiénes son los compradores de armas. Lo cierto es que la ordenanza para que exista más control vía digital está hace ocho meses aprobada y no se reglamenta”, afirmó. La edial se mostró preocupada porque “en algún punto de la venta legal hay armas que pasan a la ilegalidad. De las trece armerías que había en la ciudad, ahora funcionan sólo siete”.

Gómez Sáenz, coincidió con el Subsecretario de la Agencia de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego del Ministerio de Seguridad de la provincia, Lautaro Sappietro, en la necesidad de fortalecer las regulaciones vigentes en relación al control de ventas de armas y municiones en las armerías de la ciudad, quien esta misma semana había revelado la necesidad de implementar este sistema de control en línea. “Las armerías en Rosario deben tener el mismo software que en Santa Fe capital”, dijo el funcionario.

Sappietro indicó que “reducir la violencia armada es una tarea compleja que precisa un abordaje transversal, que las tres esferas estatales contribuyan a encarar la problemática, y para ello, resulta conveniente reconocer las capacidades estatales de la administración municipal en relación con la fiscalización de armerías privadas”.

En tanto, la concejala recordó que “la ordenanza establecía la venta on line para chequear justamente eso, quiénes compran y quiénes venden, cuáles armas, y qué cantidad de municiones. Pasaron ocho meses y aún está sin reglamentar. De las trece armerías de Rosario, ahora funcionan solamente siete. Se debe habilitar en forma urgente un sistema digital de control”. Y luego amplió: “Es imprescindible saber qué controles se están llevando adelante en los locales y si éstos no dejan posibilidades que se filtre algo para otros fines. La fiscalización de las armerías ya es una obligación del municipio, pero queremos que sea a través de un registro informático y que sea eficaz”.

Por último, Gómez Sáenz puntualizó que “Rosario padece las consecuencias letales de la proliferación de armas y municiones de manera excepcional. Contar con información dura y registros digitalizados del mercado legal de armamento constituye un recurso útil, que nos permite generar herramientas eficaces de intervención, a fin de sacar las armas ilegales de la calle”.

Puntualmente, el cambio en la ordenanza N° 8761 quedo redactado de la siguiente forma: "El Departamento Ejecutivo Municipal instrumentará un sistema informático de utilización obligatoria para las personas, locales y lugares que realicen cualquier actividad y/u objeto comprendido en la presente, el cual permitirá verificar en tiempo real y a través de internet, como mínimo, la siguiente información:

a) Datos personales del vendedor y comprador: nombre y apellido o razón social, domicilio, documento de identidad, C.U.I.T., datos del legajo de Usuario según el manual registral y/o de la Tarjeta de Control de Consumo de Municiones, según corresponda.

b) Datos sobre armas, municiones y materiales controlados: marca, tipo, calibre y número de serie correspondientes.

c) Operaciones: fecha, tipo y número de comprobante y cantidad. Los tipos de operaciones se consideran: compra, venta, importación, exportación, devolución, recarga, reparación, montaje, entre otras.

d) Existencia: el sistema deberá mostrar el saldo inicial y saldo actual. El saldo actual es el resultado de la operación aritmética entre el saldo inicial, con más las entradas, y menos las salidas de los bienes correspondientes. El sistema informático será independiente de los controles, fiscalizaciones y registros dispuestos por las autoridades nacionales y/o provinciales. La carga de cada operación deberá efectuarse de manera inmediata a su realización por los propios sujetos mencionados en el primer párrafo, mediante formulario del sistema informático”.