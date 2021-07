En junio del año pasado, los once efectivos del grupo alacrán fueron replegados. El 15 de julio, el Servicio Administrativo Financiero de Gendarmería informó que los alacranes no habían traído ni uno solo de los 70.000 cartuchos con los que habían salido porque los habían usado para ejercicios y entrenamientos. Los números no cierran.