Ángel Di María, el autor del gol para la victoria de Argentina en la final de la Copa América ante Brasil, reveló lo que conversó íntimamente con Lionel Messi antes del partido en el estadio Maracaná.

Aquel que no pudo estar en la final de la Copa del Mundo de 2014, habló sin filtros frente a los micrófonos y la cámara, feliz por haber conseguido finalmente un título para Argentina 28 años de sequía.

"(La victoria) va a ser algo inolvidable, Messi me dijo que la iba a tener, que era mi final. 'Ésta es la revancha que no pudiste jugar', me dijo. Y hoy (por el sábado) se dio, estuve", contó sobre la charla que tuvieron los rosarinos. Y agregó: "Él me decia gracias a mí, yo le decías gracias a él". Por último, remarcó: “(Messi) me dijo que esta era la revancha de Chile, la de Estados Unidos, el Mundial acá (Brasil 2014)".

"Todo estas cosas me trae recuerdos y preguntarme qué hubiese pasado si estaba ahí en las finales anteriores, pero el fútbol es así, tenía que ser hoy y así fue: Las revanchas son así", se preguntó el futbolista de 33 años.



La victoria para Messi y Di María significa un gran desahogo. Ellos pertenecen a la generación argentina encabezada por Mascherano que estuvo muchas veces cerca de la gloria en los últimos años sin poder conseguirlo.