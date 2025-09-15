Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una lancha proveniente de Venezuela y mató a tres personas a bordo en el mar del Caribe. Así lo anunció este lunes el propio presidente Donald Trump, que acusó a los fallecidos de ser "narcoterroristas de Venezuela" sin exhibir ningún tipo de pruebas.





"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque (...) contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos", indicó Trump en su red Truth Social.

El mensaje de Trump estuvo acompañado por un corto video en el que se ve una lancha de grandes dimensiones en alta mar, inmóvil, y luego una explosión que la destruye completamente. En la grabación, que parece ser de vigilancia, se observa al menos una persona dentro de la embarcación.

"Ninguna fuerza estadounidense resultó dañada en este ataque", aseguró Trump y advirtió a los (supuestos) narcotraficantes que si insisten en transportar drogas, "LOS CAZAREMOS".

Se trata del segundo ataque a una embarcación venezolana

Las fuerzas navales y aéreas estadounidenses desplegadas en el Caribe ya abatieron una lancha, hace casi dos semanas, con un balance de 11 muertos. Tal como sucedió este lunes, el mandatario republicano acusó que se trataba de "narcoterroristas".

EE.UU. desplegó ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela, para combatir el tráfico de drogas que "contaminan" las calles del país norteamericano.

Tras las acusaciones de la Casa Blanca, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que su país enfrenta la que considera la "más grande amenaza que se haya visto" en América "en los últimos cien años" y aseguró que su nación se declararía "en armas" si "fuera agredida".

