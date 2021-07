Desde Santa Fe

La secretaria de Derechos Humanos de la provincia Lucila Puyol dijo que falta poco para que científicos del Equipo Argentino de Antropología Forense y de la Universidad de La Plata realicen dos vuelos con tecnología de última generación en la búsqueda de fosas clandestinas en dos predios del Ejército: la Quinta de los Comandantes en la zona de Villa Gobernador Gálvez y el campo San Pedro, cerca de Laguna Paiva, donde en 2010 se encontró una fosa común con restos de ocho desaparecidos, dos de ellos aún sin identificar. “Estamos muy expectantes por este hecho que es histórico”, dijo Puyol, quien comenzó las gestiones para que se concrete apenas asumió su cargo, en diciembre de 2019, pero que se demoró por la pandemia. El equipo del EAAF ya realizó trabajos previos –el 23 de junio en la Quinta y al día siguiente en San Pedro-, así que ahora se espera los dos vuelos que podrían ser esta semana o la próxima. Se trata de un avión equipado con tecnologías LiDAR de escaneo terrestre –para detectar zonas de interés- que ya se utilizó en Campo de Mayo, así que Santa Fe será la primera provincia del país donde se realizará el relevamiento. Lo que era parte del Batallón 121 en la zona sur de Rosario tiene 100 hectáreas, pero San Pedro alrededor de 2.000.

La búsqueda es un trabajo en común entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el gobierno de Santa Fe. “Es una alegría enorme que se pueda hacer esta investigación”, dijo Puyol en diálogo con Rosario/12. “Apenas asumimos, nos reunimos en la ex sede de la Esma, en febrero de 2020, con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y el responsable de la unidad de búsqueda del EAAF, Marcelo Castillo," que hoy es el presidente del Archivo Nacional de la Memoria. “Les dijimos que había que retomar los trabajos de búsqueda de fosas clandestinas en el campo San Pedro, que era un reclamo urgente de los organismos de derechos humanos de Santa Fe y de la provincia”.

“Nos volvimos con un sí”, dijo Puyol, quien compartió las gestiones con la directora de Memoria, Verdad y Justicia de la secretaría, Valeria Silva. Pero pocos días después, el 11 de marzo, el presidente Alberto Fernández declaró la “emergencia” en todo el país por la pandemia.

“Ahora estamos cerca de concretar este trabajo coordinado entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el gobierno de Santa Fe”. “La provincia será la primera en el país donde se utilizará esta nueva tecnología que se usó en Campo de Mayo”, explicó Puyol. “Se comenzará en la Quinta de los Comandantes, que es un lugar que se incorporó a partir de las denuncias que se conocieron el año pasado sobre posibles enterramientos clandestinos”.

“Y luego seguirá en campo San Pedro”, donde las investigaciones comenzaron hace once años, en 2010. En realidad, los primeros testimonios datan de 1985; en 2007, la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe formalizó la denuncia judicial y el primer hallazgo fue en junio de 2010, cuando se encontró una fosa clandestina con restos de ocho desaparecidos, dos de ellos aún sin identificar.

“Hay que explorar en todo el campo San Pedro”, señaló Puyol. “No hay razones para pensar que la que se encontró es la única fosa, que no hay otras”. Si los grupos de tareas “se tomaron el trabajo de venir desde La Calamita (el centro clandestino en Granadero Baigorria), si se trasladaron desde Rosario hasta Santa Fe, llevaron ocho cuerpos a San Pedro, cavaron una fosa y los cubrieron con una capa de cal, si hicieron todo eso, ¿por qué vamos a pensar que es la única fosa? ¿Por qué no puede haber otras?”, se preguntó.

“El Ejército tenía la impunidad para operar en ese campo que está alejado, no hay poblados ni viviendas cerca. La suerte que tuvimos es que hubo dos o tres testigos que vieron movimientos y pudieron marcar el lugar”.

“Y a esto le sumamos el testimonio” del genocida Eduardo Constanzo que habló de un traslado de 27 personas desde La Calamita. El relato es verosímil porque se encontró un enterramiento clandestino con ocho cuerpos. Entonces, faltan 19”, agregó.

“Hay que profundizar las investigaciones –precisó Puyol– para la tranquilidad de las familias que buscan a sus desaparecidos. Hay que hacer todo lo posible, concluir la búsqueda. Y recién entonces se podrá decir cuál es el resultado, pero no antes de buscar. De lo contrario, quedan muchas angustias por la incertidumbre. Hay una foto terrible de las madres con sus pañuelos blancos detrás de la tranquera del campo San Pedro arrojando flores. La imagen es de junio de 2010, poco después del hallazgo. La veo y me conmuevo. Me duele en el corazón. Entonces tenemos que seguir la búsqueda en memoria de ellas”, finalizó.