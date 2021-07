Murió Jorge Landau, histórico apoderado del PJ y del Frente de Todos, tras padecer una larga enfermedad, informaron fuentes de esa fuerza política. En las redes sociales, distintas figuras y dirigentes del peronismo le dedicaron unas palabras tras su partida.

"Lamento el fallecimiento de Jorge Landau, apoderado histórico y estimado del PJ. Con profundo pesar quiero expresar mi acompañamiento en su dolor a su familia y allegados. Gracias por su trabajo, su honestidad y su compromiso con el peronismo", escribió el presidente Alberto Fernández en Twitter.

"Profunda tristeza por la muerte de Jorge Landau, dirigente histórico y apoderado del PJ. Un gran militante de la unidad peronista. Te vamos a extrañar, compañero. Abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos", fueron las palabras del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en la misma red social.

A su turno, el Ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro, manifestó "mucha tristeza por el fallecimiento de Jorge Landau, histórico apoderado del PJ" y recordó la "suerte" que tuvo "de compartir y aprender de él ese rol. Gran compañero, un militante comprometido que supo acompañar siempre a Néstor y a Cristina. Mis condolencias para su familia y amigos".



"Lamento profundamente la partida del Cro. Jorge Landau, histórico apoderado de nuestro Partido Justicialista. Mi afecto a su familia, y a sus compañeros y compañeras de tantos años de militancia", publicó Fernando Gray, el intendente de Esteban Echeverría.



El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, también lo despidió por Twitter y se solidarizó con la familia del apoderado del PJ. "Recibí con dolor la noticia de la partida del compañero Jorge Landau, histórico dirigente y militante del Peronismo. Nuestro acompañamiento a sus familiares y amigos en este difícil momento", expresó.

"Dolor inmenso. Acaba de fallecer Jorge Landau, histórico apoderado del PJ y del Frente de Todos. Y mi amigo, sobre todo mi amigo. Me enseño tanto, me explico tanto. No tengo palabras. Mi pésame muy dolido a su bella familia de la cual tan orgulloso estaba", lamentó la abogada Graciana Peñafort.



"Me entero con mucha pena el fallecimiento de Jorge Landau. Apoderado del PJ y y ex diputado nacional. Compañero que supo cuidar la institucionalidad del Partido", publicó Francisco Cafiero, junto a una fotografía con Landau y el senador Jorge Taiana.