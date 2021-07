A dos días de jugar el partido de ida de los octavos de final de Copa Sudamericana ante Deportivo Táchira, en Central está en duda la presencia de Lucas Gamba y quedó descartada la inclusión para esta instancia del certamen de Milton Caraglio, quien no llegó a reunir todos los papeles para ser habilitado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Emiliano Vecchio tampoco jugará en Venezuela, aunque en la práctica de ayer Cristian González despejó dudas sobre la formación que jugará pasado mañana.

Caraglio llegó ayer a Arroyo Seco pero no entrenará con el plantel hasta el martes que viene, dado que debe hacer cuarentena de una semana y el lunes los canayas debutarán en Mendoza ante Godoy Cruz por Liga Profesional. “Mi vuelta se pudo dar gracias al Kily. Estoy muy bien físicamente y la semana que viene estaré a disposición”, aseguró el ex jugador de Atlas de México. La vuelta de Caraglio tuvo un actor relevante en la negociación: Christian Bragarnik, representante de Diego Cocca, actual técnico de Atlas. Caraglio no podrá jugar los octavos de final de Sudamericana al no reunir el club la documentación pertinente para ser inscripto en la lista de buena fe. Si los canayas eliminan a Deportivo Táchira el refuerzo auriauzul podrá ser incluido para los cuartos de final, donde el club estará habilitado a realizar tres cambios en la lista. Y uno de ellos será para Wilder Cartagena, el peruano que será contratado pero todavía no firmó. El tercer lugar, a su vez, se reserva para el volante zurdo Cristian Cuevas, de Huachipato de Chile, quien negocia su llegada al club y se espera un acuerdo en las próximas horas.

El Kily viajará esta medianoche a Venezuela con el plantel sin mayores dudas para el juego del jueves a las 21.30. Porque si bien Gamba ayer no hizo la práctica de fútbol su ausencia se debió a una molestia menor y fue preservado. Por lo cual ante Deportivo Táchira la única ausencia será la de Emiliano Vecchio, en recuperación de un desgarro. De este modo el once titular para la Copa será con Broun; Torrent, Almada, Ávila, Blanco; Zabala, Ojeda, Lo Celso, Luciano Ferreyra; Gamba, Ruben.