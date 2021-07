En la segunda movilización en protesta por el femicidio de Lorena Vique (35) en Vaqueros se exigió el apartamiento del titular de la Secretaría de la Mujer y la Familia de esa localidad, Jorge Agüero, por entender que sus expresiones públicas tras este crimen "muestran un desconocimiento grave de los procesos de violencia de género, una falta de empatía con las víctias y de perspectiva de género".



Lorena Vique fue asesinada a cuchillazos por su pareja, Julio César Calisaya (35), la noche del jueves 8 de julio en la costanera del río Vaqueros, en el municipio de homónimo, ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de Salta.

Al ser consultado por este hecho el funcionario municipal aseguró que era un "matrimonio ejemplar en su vida cotidiana, que no son de la localidad de Vaqueros, sino que simplemente se encontraron en ese lugar y sucedió el hecho". “La pareja protagonista de la tragedia, era un matrimonio ejemplar que no tenía ninguna denuncia de violencia de género o familiar y aparentemente a la vista social se llevaban bien y, sin embargo, por alguna circunstancia ajena terminó en este trágico episodio que pudo haber sucedido en cualquier parte de la ciudad”, dijo también.

Ayer, en la segunda manifestación en reclamo de justicia y para visibilizar la violencia de género, las manifestantes repudiaron estos dichos. La referente del Movimiento Evita, Marina Eguías, dijo que lo manifestado por el funcionario fue machista y "reproduce la violencia de género" por una carencia de "conocimiento sobre la perspectiva de género". Aseguró que urge en la provincia, un Estado presente que garantice políticas integrales para abordar y erradicar la violencia hacia las mujeres y las diversidades. Agüero sostuvo ante Salta/12 que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Presentación del pedido de apartamiento en el edificio municipal de Vaqueros.

En tanto, el intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, dijo que estudiarán el tema pero defendió a su funcionario: "no creo que sea así", dijo sobre las críticas que le hicieron las organizaciones de mujeres. Aseguró que pedirá un informe al área de la Mujer y a la Secretaría de Derechos Humanos de Salta, Mariana Reyes, dado que vienen trabajando articuladamente con la provincia.

"No puedo tomar una medida hasta que no vea el trabajo (del funcionario)", aseguró Moreno. No obstante, se preguntó ante Salta/12 si la presentación que se hizo en rechazo a las declaraciones de Agüero era simplemente porque era hombre.

Para Marcela Gutiérrez, integrante de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, los dichos de Agüero son parte de un "discurso patriarcal y heteronormado" y advirtió que "el hecho de que se vea desde afuera a una familia feliz, no quiere decir que no hay posibilidad real de un femicidio". En ese sentido, aseveró que la provincia no tiene ninguna política pública destinada a solucionar la problemática social de los femicidios, una muestra de ello es que en lo que va del año ya se cometieron siete femicidios en Salta.

En la nota dirigida al intendente Moreno, las organizaciones sostuvieron que todo lo expresado por el funcionario denota no solo una ignorancia sobre cómo ocurren los femicidios sino que construye un imaginario social que habilita precisamente estas tragedias. "El señor Agüero parece desconocer que rige en la provincia la emergencia pública en materia social por violencia de género (desde 2014). Y que si el Estado estuviera presente estos hechos se podrían evitar", indicaron.

Resaltaron que los femicidios no son como dice Agüero: "un problema de conducta, de educación", sino que "la educación es una (y muy importante) de las tantas variables que intervienen en el correcto abordaje, multidisciplinario e interinstitucional, de las violencias de género".

La defensa

Por su parte, Agüero dijo a Salta/12 que la nota que se viralizó rápidamente luego del femicidio "está sacada de contexto". Indicó que cuando se refería al "matrimonio ejemplar", lo manifestó por las consultas que hicieron a los vecinos, quienes sostuvieron que "eran un matrimonio común y sin indicios de hechos de violencia".



Y contraatacó afirmando que quienes manifestaron que no debía ocupar el cargo en el área de la Mujer, " no se han dedicado dos minutos a saber cuál es mi función y sus resultados". Indicó que desde que está en esa función "no hubo ningún femicidio en Vaqueros", y aseguró que tratan de imputarle al municipio la muerte de Santiago Cansinos y de Vique, este último como un "hecho que fue infortunio y sucedió en Vaqueros".

También dijo que desde el área de la Mujer y la D}Familia que dirige vienen trabajando hace tiempo en la prevención en violencia de género y entienden que el "camino más corto" es garantizar la educación. "El problema que tenemos en Salta es que culturalmente el hombre se considera superior y cuando ama a una persona, lo considera su propiedad", sostuvo.

Otra de las declaraciones del funcionario que merecieron el repudio se refería a su pedido para que "se deje de utilizar este tipo de tragedias de manera política por algunas personas que aprovechan la desgracia". A modo aclaratorio afirmó que en realidad pedía "más participación de las mujeres en los tres poderes del Estado", y recordó en este sentido que la senadora por La Caldera, Silvina Abilés, es la única mujer en la Cámara Alta de Salta.

"Como director del Área de la Mujer, llegamos a la familia (de Vique), para ver si necesitaban algo y nos dijeron que seguirán el proceso judicial", señaló.

La fiscala Mónica Poma imputó a Calizaya como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo y por existir relación de pareja previa y por mediar violencia de género en perjuicio de su esposa. El femicida se negó a declarar y desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, el mantenimiento de su detención, mientras se cumplen diversas medidas solicitadas para lograr el esclarecimiento del hecho.

Por un presupuesto propio

En la convocatoria en las calles de Vaqueros también se manifestó que "sin presupuesto, la violencia de género no se va a erradicar", según expresó Eguías, quien advirtió que las leyes y programas provinciales no se cumplen. "Exigimos que el Estado garantice la ejecución de un presupuesto propio destinado a la prevención y capacitación en perspectiva de género", sostuvo.

Para la referente, de concretarse el pedido se posibilitaría que las mujeres y disidencias puedan acceder a sus derechos porque se contaría con los recursos necesarios "para dejar de ser víctimas y generar una red social de apoyo entre mujeres y disidencias, que lleguen realmente al territorio".

Los nombres de las víctimas de los femicidios cometidos en Salta en lo que va de 2021.

El presupuesto 2021, evidenció una carencia en perspectiva de género, advertida en la distribución de los recursoss, aún cuando este año se prorrogó por dos años más la emergencia pública en materia social por violencia de género.

Dentro del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia se pueden ver montos mínimos, que alarman, porque esa área es la que debe tratar de forma directa a las mujeres y diversidades que afrontan violaciones a sus derechos. Para el Programa de Atención a las Víctimas se destinaron $116.667. Además, para el Programa de Capacitación Obligatoria de Género y para el Programa de Intervención con Agresores, se destinaron apenas $250 mil para cada uno.

Ante ello, en el documento que leyeron en la manifestación exigieron por la creación de un Plan Integral para la Prevención, Abordaje y Seguimiento de las Violencias por motivo de Género, así como la conformación de equipos interinstitucionales e interdisciplinarios a nivel provincial y municipal de atención las 24 horas, y que el municipio de Vaqueros se capacite de forma urgente en género.