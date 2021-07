El Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) reafirmó su decisión de realizar la audiencia oral y pública que fue pedida por Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los imputados en la causa del Memorándum con Irán para exponer las razones por las que piden la nulidad de la causa. En un comienzo fijó como fecha este viernes 16 a las 11.30, pero a última hora de este martes los jueces evaluaban la posibilidad de una nueva postergación para después de la feria judicial de invierno a raíz de dos planteos recibidos. Son presentaciones de muy distinto tenor: por un lado la DAIA --que es querellante y se viene oponiendo a ese debate público sobre los planteos de nulidad-- cuestionó la fecha elegida porque ese mismo día, a las 9.53, está convocado el acto central por el aniversario del atentado a la AMIA; a la vez, el fiscal Marcelo Colombo, que quiere que se haga la audiencia en cuestión, le señaló al tribunal que todavía no están todos los resultados de las medidas de prueba que solicitó, que serían relevantes para analizar la actuación de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que reabrieron este expediente en tiempos en que visitaban a Mauricio Macri.



Una de las pruebas pendientes fue reclamada ayer por el tribunal al juez Marcelo Martínez de Giorgi: es parte del contenido de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri, que el 1 de noviembre de 2018 hizo una anotación en su teléfono que decía “Hablar con Borinsky. Tema denuncia administrativa y penal”. Borinsky tuvo 18 visitas a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada durante le gobierno de Cambiemos. El expresidente los felicitó públicamente a él y a Hornos, que tuvo 8 visitas, después del fallo en el que ordenaron reabrir la causa del Memorándum que se había iniciado con la denuncia del fallecido Alberto Nisman, donde acusaba a CFK y Héctor Timerman, entre otras personas, de encubrimiento de los iraníes sospechosos del ataque a la AMIA. Martínez de Giorgi tiene a su cargo la causa del espionaje del gobierno de Macri y por eso cuenta con el material del celular de Nieto, que se opone a que sea utilizado. El TOF8, además, pidió esta semana a la Secretaría General de la Presidencia, ante un reclamo del fiscal, copia de los informes sobre visitas a Macri que fueron entregados a la ONG Poder Ciudadano.

La realización de la audiencia oral será crucial para el futuro de esta causa: el TOF8 --que integran María Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado-- deberá decidir después de escuchar a las partes si hay motivos para anular las actuaciones, dictar sobreseimientos y que el juicio oral no se haga. Esto es pedido por todas las defensas, con argumentos que caracterizaron a este expediente desde un comienzo y otros que se fueron conociendo con posterioridad, y que llevaron incluso a que el fiscal del caso, Colombo, les diera entidad. El planteo de base que siempre marcó a este caso es el que señala que no hay ningún delito en juego para analizar, como resolvió el primer juez que tuvo la causa, Daniel Rafecas. Lo que permitió que el expediente fuera agigantado al punto de ordenar detenciones, fue la existencia de una causa melliza, impulsada por familiares de las víctimas del atentado ligados a la DAIA y que alimentó el fallecido Claudio Bonadío, al punto de incluir el delito de traición a la patria y a personas que ni siquiera había mencionado el fiscal Alberto Nisman en su denuncia original. Lo que allanó el camino para que el caso hoy esté en un tribunal de juicio, fue la reapertura de la causa cerrada por Rafecas, que además habilitó que se la quedara Bonadío, con los votos de los casadores Borinsky y Hornos.

El TOF8, como está a la vista, tiene la decisión de hacer la audiencia, pese a los intentos de las querellas de la DAIA y los familiares por recusarlos y por sacar de juego también al fiscal Colombo. El propio tribunal ratificó al fiscal este lunes y cuestionó a los querellantes por la falta fundamentación de su reclamo, que resulta dilatorio. La situación del TOF8 será tratada por la Sala I de la Cámara de Casación este miércoles, pero es probable que trasladen la decisión a otro tribunal oral. Es la misma sala que dictó los sobreseimientos en la causa "Dólar Futuro", pero que también avaló las declaraciones de los arrepentidos del caso cuadernos. Para tratar lo referido a Memorándum con Irán uno de los jueces, Daniel Petrone, se había excusado por un agradecimiento en un libro que lo vincula con el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. Pero Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña, ya le rechazaron ese planteo.

Mientras tanto, el TOF8 sigue su trabajo y a última hora analizaba el pedido de la DAIA donde, según publicó la Agencia Judía de Noticias, el titular de la entidad, Jorge Knoblovits, señalaba que además de que la audiencia le parece "jurídicamente cuestionable" sería "impertinente" realizarla "el mismo día se realizará el acto central que conmemorará un nuevo aniversario del atentado terrorista a las sedes de la AMIA-DAIA".

El escrito del fiscal Colombo que pide postergación fue presentado este martes también, y plantea que "el tribunal aún no ha recibido la respuesta a todas las medidas que para mejor proveerr fueron ordenadas", e inclusive señala que pidió algunas nuevas. El eje de esa investigación apunta a dilucidar si los jueces de Casación actuaron con imparcialidad o no, lo que podría condicionar la continuidad de la causa. Además de reiterar el pedido del celular de Nieto y los informes sobre visitas al ex presidente, el fiscal quieren analizar resoluciones vinculadas con el trámite del expediente del atentaodo a la AMIA e incluso como se conformó la integración de Casación para tomar distintas decisiones.