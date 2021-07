El ministro de Justicia, Martín Soria, adelantó que el ex presidente Mauricio Macri "va a tener que concurrir" a declarar a Bolivia en caso de ser convocado por la investigación que se lleva adelante en el país por las masacres de Sacaba y Senkata. El viernes pasado, el canciller boliviano, Rogelio Mayta, hizo público un documento del ex jefe de la Fuerza Aérea del pais andino, en la que se agradecía al gobierno de Cambiemos por el envío de material bélico, y precisó que sería puesto en manos de la Fiscalía que llevaba adelante la investigación.

Soria explicó que Argentina y Bolivia "tienen tratados de extradición", por lo que el ex presidente y los ex funcionarios implicados en lo que el Gobierno denunció como "una maniobra engañosa y premeditada" para colaborar con el golpe de Estado de Jeanine Añez, deberán recurrir a declarar ante el llamado de la Justicia boliviana.

Además, en declaraciones radiales, el ministro de Justicia destacó que la investigación por las masacres y las represiones que consolidaron el gobierno de facto de Añez podrían terminar en los tribunales internacionales y consideró que eso "es lo que tiene tan nerviosos" a los referentes de la oposición.



Soria insistió en que "no hay forma" Macri y el ex canciller Jorge Faurie "desconocieran que mandaron un Hércules lleno de municiones a Bolivia" en noviembre de 2019, tal como reveló el gobierno boliviano en la carta de agradecimiento del ex jefe de la Fuerza Aérea Jorge Gonzalo Terceros Lara al entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez. Los ex funcionarios también deberán responder ante la Justicia argentina a partir de una demanda del Gobierno, que ya quedó en manos del juez Javier López Biscayart.

El lunes, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich también buscó despegarse de lo ocurrido, a través de una carta pública, en la que dio por cierta la versión del ex jefe de la Fuerza Aérea, acusado por el golpe de Estado a Evo Morales, respecto de que la carta revelada por el gobierno boliviano es falsa.

Además, Bullrich reconoció el envío de material bélico, pero argumentó que la gran cantidad de artillería era solo para la protección de la embajada y tareas de cuidado a periodistas y funcionarios, acusó a la Policía Boliviana por las diferencias en el material registrado al ingreso al país y pidió explicaciones al actual gobierno nacional por realizar los informes del material enviado durante su gestión.

"Todo lo que hace Patricia Bullrich es payasesco", desacreditó Soria a la ex ministra de Seguridad y lamentó: "Nunca antes en la historia un Presidente argentino contrabandeó armas y municiones para garantizar un golpe de Estado en un país hermano. La única mancha que le faltaba al prontuario del macrismo era apoyar dictaduras en la región".

"Bullrich tiene que explicar para qué mandó al Grupo Alacrán y 70 mil municiones"

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, consideró que Bullrich intentó con su carta "desviar la discusión" y sostuvo: "Ella tiene que explicar para qué mandó a los Alacranes y por qué mandó 70 mil municiones. Nosotros supervisamos. No tiene la menor idea de lo que pasó en este año y medio".

Frederic recordó que el eje del problema es el envío de municiones para reprimir las protestas contra el golpe de Estado y aseguró que Bullrich "va a tener que explicar qué hizo ante la Justicia", mientras que confirmó que tres gendarmes, que habían integrado aquel operativo, "pasan a disponibilidad inmediatamente". "Hay más información dispersa y necesitamos articularla para darla a conocer", adelantó Frederic.

La titular de la cartera de Seguridad indicó que se sabe que "efectivamente hubo un envío, que tuvo autorización para la salida temporaria y sólo para proteger al embajador y a la Embajada argentina en La Paz", pero que también existen irregularidades en los registros de la Aduana.