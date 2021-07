Los octavos de final de la Copa Libertadores arrancaron con polémica, con dos acciones del VAR que motivaron la reacción de los equipos perjudicados. Si los jugadores de Boca se sintieron ofuscados por la tardía utilización del VAR en una acción de Norberto Briasco que motivó que se anulara el gol de Diego González, lo sucedido en Cerro Porteño-Fluminense directamente roza el papelón.

Cuando se jugaban 40 minutos del primer tiempo y el partido estaba igualado sin goles, Mauro Boselli anotó el que debió ser el 1-0 para el conjunto paraguayo, pero el tanto, absolutamente válido, fue anulado a instancias del juez de línea argentino Julián Fernández, que levantó la bandera marcando la posición adelantada de su compatriota. Pero lo más grave fue lo que sucedió después con la utilización del VAR, con el chileno Cesar Deishler con principal apuntado.

Mientras el árbitro Facundo Tello esperaba en el campo para reanudar las acciones, ya sea pitando la posición adelantada o convalidando el gol, el VAR comenzó a analizar la jugada, pero sin tomar en cuenta al defensor Samuel Xavier, que había intentado evitar el centro desde la izquierda de Alan Rodríguez y había quedado muy cerca de la línea de fondo. Como Deishler pidió un ángulo más cerrado para evaluar la posición de Boselli respecto de los defensores cercanos, no vio al lateral que habilitaba a todos desde la punta.

La propia Conmebol, a través del video de la situación, reconoció el error que le costó carísimo al conjunto paraguayo, que terminó perdiendo 2-0 y ahora debe ir a jugar la revancha a Brasil con el resultado en contra.

El entrenador de Cerro Porteño, Francisco Arce, consideró que lo sucedido fue "un robo a mano armada". “Fue un error muy obvio. Muy evidente. Es imposible que no se hayan dado cuenta, al menos los que estaban haciendo el VAR allá arriba. También el línea con este nuevo concepto de que se espera hasta el final para poder levantar, levantó muy rápido. Nos deben una disculpa. Pero sinceramente nos robaron a mano armada deliberada en nuestra propia casa”, disparó el ex internacional paraguayo.

Boselli apuntó directamente al árbitro chileno, aunque exculpó a Tello, ya que reconoció que el error del juez del partido podría ser entendible. "El error no es del árbitro que sigue una indicación. No es jugada de interpretación. Es una jugada de análisis propiamente dicho del VAR. Tanto los árbitros como nosotros nos equivocamos dentro del campo y es normal. Pero una persona sentada ante una televisión, con todo el tiempo del mundo, no se admite un error así", se lamentó el ex jugador de Boca y Estudiantes.