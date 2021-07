El torneo de la Liga Profesional de Fútbol comenzará este viernes con la visita de un Boca alternativo a Unión en Santa Fe, en un partido en el que el conjunto conducido por Miguel Ángel Russo intentará reencontrarse con la victoria tras el empate sin goles frente a Atlético Mineiro en la Bombonera.

Al equipo xeneize le vendría más que bien arrebatarle los tres puntos al elenco "tatengue". El estreno absoluto del torneo local que protagonizarán los hombres de Russo -desde las 19, transmites TNT Sports- es una buena oportunidad para dejar atrás lo sucedido el martes por la ida de los octavos de final de la Libertadores, cuando les anularon un gol por un fallo arbitral a instancias del VAR. La imposibilidad de sacar ventaja de la localía obligan a Boca a ofrecer su mejor versión -y, por tanto, su mejor equipo- en la vuelta del martes en Belo Horizonte, razón por la que el DT especula con guardar a sus titulares para esa cita.

Es por eso que, para el debut ante Unión, aparecerán nombres como el de Javier García en el arco, o los del promisorio Alan Varela junto al colombiano Jorman Campuzano, quien perdió el puesto en el once ideal de Russo, mientras que el cordobés Gonzalo Maroni tendrá a su rol la creación.







Unión y su dulce recuerdo

Lo cierto es que el recuerdo del último enfrentamiento entre ambos deja más dulce a los santafesinos, que vencieron como locales por 1-0 el pasado 11 de abril, por la novena fecha de la Copa de la Liga y con gol del chileno Nicolás Peñailillo, quien no estará desde el inicio este viernes.

Para el juego que abre la nueva competición doméstica, el entrenador Juan Manuel Azconzábal mantiene dudas para decidir el esquema táctico a utilizar. La llegada del defensor Emanuel Brítez como refuerzo provoca incógnitas en el DT, a punto tal que hasta evalúa la posibilidad de que sea titular. En principio, Azconzábal planeaba utilizar un dibujo con un clásico 4-3-3 (el que había ensayado durante la pretemporada), aunque el arribo de Brítez, surgido de las divisiones inferiores del club, podría hacerlo variar en un 3-4-3.

Unión es consciente de que no le sucederá muy seguido esto de arrancar el torneo con un Boca alternativo, así que intentará aprovechar la oportunidad como hace poco más de tres meses. Y si bien para los de azul y oro la prioridad es la Libertadores, está claro que no tiene intenciones de descuidar el torneo doméstico; si no se trae la clasificación de Brasil, la local será su única competencia hasta el final del año, junto a la Copa Argentina.







Estudiantes visita a Sarmiento

Más tarde, desde las 21.15 y con transmisión de la TV Pública, Estudiantes de La Plata visitará a Sarmiento en Junín en el otro partido que completa a la primera jornada de la fecha inicial de la Liga Profesional de Fútbol.

Por el lado del conjunto platense, se estima que Ricardo Zielinski parará un equipo un similar al que disputó alguno de sus últimos amistosos de pretemporada. Aunque pone primera este viernes, Estudiantes todavía está cerrando dos refuerzos para disponer en el certamen que se inicia: Lucas Melano -relegado en San Lorenzo- y Jaime Ayoví -de último paso en el Olmedo de Ecuador-, ambos casos con detalles por resolver pero optimismo de parte de la dirigencia.

Si bien Mario Sciacqua no confirmó aún el once de Sarmiento que saltará al Eva Perón, por su parte, quien tiene grandes chances de ser titular es el delantero juvenil Luciano Gondou, quien subió al plantel profesional el pasado semestre y se coronó campeón con la Reserva. Por su parte, el DT del local no tendría disponible a Gervasio Núñez, quien todavía no está habilitado para poder jugar en la fecha inaugural.