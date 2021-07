Desesperada. Así está María de Luján Aleart, quien no ve a dos de sus hijos desde febrero y denunció que la Justicia de Familia no habilitó la feria para que se cumpla la restitución ordenada. Hace cinco meses, por un problema de salud de María, sus hijos fueron momentáneamente con el padre, quien "a partir de un hecho de inseguridad que vivió él, decidió llevárselos a vivir a Chaco sin decirle nada a la madre". En la causa existe una orden judicial para que Germán M. reintegre a los niños a Rosario, pero éste "decidió no cumplir". En los últimos días, la mujer solicitó habilitación de feria para reiterar el pedido, pero en el juzgado de turno "decidieron que no era una cuestión urgente". Ahora, las abogadas de María, Vanesa Vargas y Sofía Basso, recurrieron la decisión y esperan una nueva decisión judicial.

Las letradas expresaron que S. y M. se encuentra separados de su madre y de su hermanita. "Desde Febrero que no puedo abrazar a mis hijos y ellos no me pueden abrazar a mí. Yo los crié. Mi hijo es un niño con autismo, su papá lo reconoció a los tres años porque no quería saber nada con él y recién se vinculó a los 5. Mis hijos me necesitan. Es urgente. Lo único que quiero es poder abrazarlos porque sé que ellos necesitan lo mismo", expresó María.

Sus abogadas remarcaron que la necesidad de una reforma judicial feminista tiene que abarcar también al fuero de Familia, y los tiempos que manejan para las urgencias. "La Justicia tiene que tener una perspectiva de niñeces y no la tiene. No actuar rápidamente cuando hay dos niños que hace 5 meses no pueden abrazar a su mamá no da cuenta de una Justicia eficiente", aseguraron. "La lentitud es un problema que todos quienes pasan por el sistema judicial padecen, tanto en el fuero de familia como en el penal, donde María también está a la espera respuestas", ya que "tiene causas de violencia de género que avanzan muy lentamente en el Ministerio Público de la Acusación", señaló Vargas.

En el caso, la jueza Gabriela Topino ordenó la restitución, pero el hombre no cumplió; y, según indicaron las abogadas, el juzgado de turno a cargo de Valeria Víttori no habilitó feria para reiterar el pedido. Ayer presentaron un recurso de revocatoria y esperan "que resulte favorable".