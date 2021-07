La historia siempre ha sido un punto de partida para la escritura. En el devenir de los sucesos emergen mitos que fortalecen el tejido social. Sin dudas, entre esas figuras se encuentra María Eva Duarte de Perón.



El ícono que impulsó el voto femenino será foco de un taller literario, en el que se recorrerá su impacto en algunas piezas escritas de América Latina.

La propuesta, que se denomina Proyecto Eva, se desarrollará el sábado 24 de julio, de 18 a 21, de modo virtual, a través de la plataforma google meet. Estará a cargo de las poetas Marina Cavalletti y Raquel Fernández, ganadoras del Premio Nacional Adolfo Bioy Casares en 2020 y 2015 respectivamente.

“Para acompañar a los talleristas seleccionamos textos de diversos autores que escribieron sobre la figura de Eva Perón: Julia Prilutzky Farny, María Elena Walsh, Eduardo Galeano y Néstor Perlongher, entre otros. Sus textos no sólo permitirán que quienes se sumen al encuentro se acerquen a la figura de Evita (una figura mítica, un ícono que nos representa en cualquier parte del mundo, como Gardel, como Diego, como el Che): también servirán como disparadores para la creación literaria. Eva fue y es una inagotable fuente de inspiración para artistas y soñadores, y vamos a aprovechar al máximo su costado de musa”, dijo Fernández a Catamarca/12.

Por su parte, Cavalletti comentó: “En el contexto de las conquistas del colectivo feminista, desde hace un tiempo estamos, como autoras y lectoras, repensado nuestro lugar y reposicionándonos en el canon, en las páginas de la historia y del arte, en la vida y las batallas ganadas y pendientes. Entonces ideamos un proyecto a partir de mujeres latinoamericanas pioneras, que no se quedaban calladas, que marcaron su época y la trascendieron que, de alguna manera, nos guiaron y nos guían. Iniciamos con Alejandra Pizarnik, en abril, para celebrar su natalicio 85 y continuamos con Evita, en el mes de su paso a la inmortalidad”, destacó.

Raquel Fernández, autora de Interrumpidas, un poemario sobre la violencia de género, recalcó esto es también "un homenaje a esa mujer que nació para no ser nadie, no ser nada, y le dobló el brazo al destino a fuerza de voluntad y coraje. Se escribió mucho sobre ella, y se va a seguir escribiendo. Porque es una figura inspiradora, una estrella que no se apaga. Hay muchísimo material poético basado en la figura de Eva Perón (mucho del cual se publicó en la legendaria revista “Mundo Peronista”) que, quizás, no es tan conocido hoy en día. Homenajeamos a Eva trayendo al presente esas letras escritas con tanta pasión, con tanto compromiso”, indicó.

En el mismo sentido, Marina Cavalletti, a cargo del ciclo Brote Poético y creadora del ebook Random, agregó que “Eva es una fuente inagotable, entonces cómo no crear a partir de ella". Destacó que "Hay cientos de obras que dan cuenta de su marca en el mundo, en Argentina y más allá de las fronteras. De ella, por ejemplo, María Elena Walsh escribió ‘No sé quién fuiste, pero te jugaste’. Y eso nos interesa, conocer o reconocer a Eva, entender que las grandes mujeres que marcaron los hechos siguen haciéndolo en cada poema, en cada pintura, en cada canción. Eso es conmovedor”, señaló.

En otro orden de cosas, Fernández, recalcó que la elección de Eva Perón como figura central de este taller de escritura "no fue casual" porque les interesa "trabajar con mujeres fuertes, mujeres que dejaron huella, mujeres que representan un universo completo en sí mismas. Artistas y musas. Mujeres que miran y mujeres que son miradas. Pero el hecho de que trabajemos con íconos femeninos no significa que nuestros talleres en general, y éste en particular, estén dirigidos exclusivamente a mujeres. Nuestros grupos de talleristas son heterogéneos y eso enriquece enormemente cada encuentro”, describió.

Para participar del taller no se requiere de experiencia previa; los interesados pueden contactarse a través del correo [email protected] para ser parte del proyecto que, además, contará con el plus de un libro virtual como resultado del recorrido.

Es decir, la actividad no solo traza un itinerario por el ícono de Evita: aquellos que participen, integrarán una antología en formato ebook con alguno de los textos producidos en el taller, que está enmarcado dentro de una necesaria mirada hacia las mujeres que hicieron historia.