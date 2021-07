¿La vacuna contra la covid-19 puede afectar el ciclo menstrual? La pregunta surge a partir de numerosos comentarios en redes sociales de mujeres de distintos países –incluido Argentina- que cuentan que han tenido sangrados irregulares, ausencia de períodos menstruales o dolor abdominal, luego de recibir alguna de las vacunas disponibles. “Por el momento no hay publicaciones científicas que den cuenta de trastornos menstruales asociados a la vacunación anti COVID”, aclaró ante una consulta de Página/12 la médica Leda Guzzi, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. En el último Informe de vigilancia de seguridad en vacunas, difundido por el Gobierno a mediados de junio, “no hay ningún evento adverso reportado vinculado al ciclo menstrual ni que tenga que ver con el aparato reproductor”, aclaró la médica Florencia Bruggesser, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. De todas formas, en España ya iniciaron un estudio en la Universidad de Granada para despejar dudas.



El 14 de julio, en Twitter @dahihila_escribió: “Chicxs les cuento que la vacuna parece que me afectó un poco el ciclo menstrual. Yo tengo las dos dosis y desde la segunda se me alteró el ciclo (soy un reloj)”… @LostFlowerGirl acotó: “No sé si habrá relación (es sólo mi experiencia) pero yo no menstrúo porque tengo puesto un DIU Mirena desde noviembre. Cuando me di la 1° de AZ hace un mes tuve unas pérdidas bastantes abundantes y mucho dolor por varios días. Creí que era casualidad, pero las leo y no sé”. @Tu_mora-matta agregó: “Me vacuné el sábado con Sinopharm, el domingo me vino. El dolor de ovarios que tuve x 2 días fue sarpado (sic). Nunca sufrí tanto”. @CostadoEl respondió: “Posta a mí me pasó igual, tuve un atraso de 4 días, como uso una app lo tengo súper controlado pero lo que más me llamó la atención es que me vino el doble de cantidad, como uso copita lo pude notar fácilmente, tengo 2 dosis de AstraZeneca y pasó luego de la segunda”. En redes hay más testimonios con relatos similares.

También existen reportes tanto en España como en Reino Unido, de mujeres que dan cuenta de trastornos menstruales del tipo de la dismenorrea (dolor abdominal durante la menstruación), amenorrea (suspensión del ciclo menstrual) o hipermenorrea (sangrados más abundantes y profusos) en mujeres recientemente vacunadas con AstraZeneca o con Pfizer-Biontech.

La médica Guzzi, que también pertenece a una sociedad internacional de infectología (International AIDS Society), aclaró que “estos reportes son aislados y mucho menos frecuentes que los efectos adversos normalmente referidos postvacunación como dolor en el sitio de inyección, fiebre o febrícula, cefalea, malestar general”. En cualquier caso “los reportes hacen referencia a eventos transitorios y sin mayor relevancia clínica”, dijo.

De todas formas, en España a pesar de que el Ministerio de Sanidad señaló que "no se ha encontrado relación entre los sangrados y la administración de la vacuna", un estudio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada quiere dar "una respuesta más contundente" a los síntomas que han recogido por parte de muchas mujeres. En ese proyecto "pionero", que acaba de comenzar, participan más de 120 mujeres.

Este diario intentó consultar al respecto en el Ministerio de Salud, pero no consiguió que respondiera alguna de sus voceras, que minimizaron el tema.

“Hipotetizando, es posible que la vacunación al tratarse de un evento que somete al sistema inmune a un desafío inmunológico, pueda gatillar una situación de estrés que pueda secundariamente generar una alteración hormonal, como sucede con otras tantas situaciones de estrés de cualquier origen orgánico o psicosocial. Es bien conocido que el estrés que produce por ejemplo un viaje o la pérdida de un ser querido como también una enfermedad concomitante, pueden generar alteraciones transitorias en el ciclo menstrual”, señaló Guzzi a este diario. En el mismo sentido, se pronunció su colega Bruggesser. “Quizás el estrés de ir a vacunarse, por ser algo muy esperado o tal vez que genere algún temor pueda estar causando estas situaciones”, consideró. Al mismo tiempo, aclaró que no hay ningún efecto desfavorable en relación a la fertilidad vinculado con las vacunas contra el SARS-CoV2. “Creo igualmente qué es importante enfatizar que en cualquier caso y hasta el conocimiento actual, se trata de alteraciones leves, transitorias, reversibles y que no ponen en riesgo la fertilidad. Tampoco se ha asociado la vacunación con abortos espontáneos o pérdidas fetales”, agregó Guzzi.