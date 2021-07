El director de Fundación Huésped, Leandro Cahn, se refirió en IP Noticias Edición Central al debate en torno a la compra de penes de madera como material para la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). "Hace 10 años que el Ministerio de Salud compra penes de madera, que no son como los que compartían en las redes, y sirven para explicar la manera correcta de poner un preservativo", explicó en diálogo con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

Cahn aseguró que la polémica que se inició en redes sociales "demuestra el tabú que sigue siendo el sexo". Además, contó que esta compra, al ser del Ministerio de Salud de la Nación, está destinada para hospitales, centros de salud y organizaciones que dan capacitaciones y consejería.

Educación Sexual Integral en Argentina

Hace 15 años que la Ley de Educación Sexual Integral fue aprobada en Argentina, sin embargo hay algunas provincias no han adherido a su implementación y algunas tienen dificultades en la implementación. "El hecho de que exista la ley o los materiales no resuelve el tema en sí mismo. Es importante entender que, al no abordar la ESI, se está cercenando los derechos de niños, niñas a adolescentes", expresó el presidente de la Fundación Huésped.

IP Noticias Edición Central se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 20 a 22, con la conducción de Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.