Con los nuevos envíos, Córdoba agota su padrón de inscriptos para la vacunación. La información fue publicada este lunes por el diario La Voz del Interior. La nota dice que "había 78 mil anotados sin turnos y este lunes se recibieron 128 mil nuevas vacunas Sinopharm y se aguardan otras 110 mil AstraZeneca, de las cuales sólo 40 mil pueden ir a completar esquemas".

El panorama indica que en la provincia mediterránea tendrán que acentuar la búsqueda de no vacunados para seguir ampliando la cobertura en la población mayor de 18 años, que este lunes quedó por encima de 1,9 millones de personas alcanzadas.

Desde la Provincia confesaron que no esperan un aluvión de no anotados mayores de 40. El número de inscriptos en la página oficial de registro de turnos y consentimientos para la vacunación tenía este lunes un remanente de 78 mil personas entre las que están turnadas y las que aún no tienen una cita programada, según informaron desde el Ministerio de Salud provincial. El número de no inscriptos se mantiene en torno a las 690 mil personas. La población objetivo son los mayores de 18 años: 2.765.249 cordobeses, de acuerdo con la estimación poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con una cobertura de primera dosis cercana al 80 por ciento en el grupo etario, la provincia decidió aplicar vacunas sin turno previo a mayores de 40 años. Además, se informó que se continuará vacunando de manera espontánea a quienes perdieron su turno por algún motivo (sin importar edad), a personas embarazadas y a personas con discapacidad.

PáginaI12 publicó este domingo cómo la prédica antivacunas hizo mella en la provincia que gobierna Juan Schiaretti: "Laantivacuna-en-cordoba-el-41-po"> prédica antivacuna ya hizo mucho mal", dijo a este diario Oscar Atienza, magister en Salud, docente universitario y uno de los profesionales que viene informando lo que sucede paso a paso en la provincia en material sanitaria.

“La experiencia en todo el país y en Córdoba en particular es que no se saturan los centros cuando se abre a la vacunación sin turno. Eso, en gran medida, es así porque lo hacemos cuando ya tenemos una cobertura grande, por quinquenio o década”, dice la nota de La Voz del Interior.

El lote que arribó de la fórmula Sinopharm, elaborada en China, se aplicará a primeras dosis, puesto que aún no hay vacunados que hayan cumplido el intervalo de cuatro semanas recomendado por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), explicaron fuentes de Salud.

En cambio, con el próximo envío que se aguarda, el de la vacuna AstraZeneca, podría avanzar la cobertura de esquema completo en unas 40 mil personas que ya tienen ocho semanas cumplidas desde la colocación de la primera dosis.

El criterio que tiene la Provincia es darle prioridad al grupo que ya tiene el intervalo recomendado cumplido para aplicar segunda dosis. Una vez “barrido” este grupo, se avanza con primeras dosis. Con Sinopharm, los primeros grupos grandes poblacionales que cumplirán el plazo establecido se darán desde la semana próxima.De AstraZeneca arribaron al país 1.349.700 dosis. De mantenerse la proporción de reparto por provincias, a Córdoba le corresponderán alrededor de 110 mil vacunas. Habrá, en este lote, un remanente para primeras dosis de 70 mil frasquitos, una vez cubiertos los que tienen ya ocho semanas de la primera inyección.

El avance en la cobertura dependerá, de aquí en más, de que se sigan sumando los no inscriptos, en especial jóvenes, a quienes ya se está citando con turnos para ser vacunados. Desde este lunes ya se está inoculando a mayores de 20 años, con y sin comorbilidades, inscriptos. También será clave el aporte de los operativos territoriales en barrios populares. Allí, desde la semana pasada, se está haciendo el rastreo de personas incluidas en los grupos priorizados que no se anotaron ni recibieron aún su primera dosis.

Desde Salud creen que a partir de esta semana se incrementará la cobertura en estos sectores adonde no llegó la información, o la brecha de conectividad y de destrezas digitales hizo que no se inscribieran los mayores de 18.

A lo Macron

Dice la nota del diario cordobés que "en el Ministerio de Salud provincial vieron con buenos ojos la decisión del presidente francés, Emmanuel Macron, de exigir la vacunación para asistir a espectáculos, ir a bares, a restaurantes y a museos, pero entienden que Córdoba aún no está en el momento de una política similar. Lo cierto es que para llegar a ese punto falta. Si todos los chicos que quieren ir a un bar en Nueva Córdoba quieren ser vacunados, ya no tenemos las dosis disponibles. Es una buena idea, pero en Córdoba no se podría aplicar hasta dentro de un mes o un poco más, cuando esté más avanzada la cobertura de toda la población”, explicaron fuentes de Salud"