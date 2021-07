“Entre lo ideal y lo posible, vayamos por lo posible porque estamos cada día más cerca de lo ideal. Y el ideal va a ser cuando todos y todas, seamos todes, y a nadie le importe el sexo de la gente”, afirmó el presidente Alberto Fernández, en la presentación de los nuevos DNI que reconocen las identidades no binaries. Durante el acto entregó los primeros a tres personas no binaries. Desde ahora, a las opciones de sexo masculino y femenino, se suma la posibilidad de elegir una X. De esta forma, Argentina se convierte en el primer país de la región en la ampliación y reconocimiento de este derecho. El cambio --que también alcanza al Pasaporte-- fue establecido en el Decreto presidencial N°476/21, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial. “A los fines del presente decreto, la nomenclatura “X” en el campo “sexo” comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”, dice el artículo 4°.

La presentación se hizo en el Museo del Bicentenario. El presidente estuvo acompañado por el ministro de Interior, Wado de Pedro, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta. Entre les invitades, además de la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, la titular del INADI Victoria Donda, y la presidenta de AYSA, Malena Galmarini, aplaudieron la medida militantes y activistas del colectivo LGBTTIQ+.

“Tenemos que abrir la cabeza. Hay otras identidades además de hombre y mujer que existieron siempre pero que antes se ocultaron. No hablando de eso le quitamos felicidad a millones de personas. Uno encuentra mil modos de amar y ser amado y hay que respetarlo”, destacó Alberto Fernández.

Una de las personas que recibió su nuevo DNI no binarie, Valentine Machado, de La Plata, planteó frente al mandatario y lxs ministrxs sus reparos a la medida: se abrió la camisa y mostró una remera con la leyenda “No somos X”, al tiempo que expresaba –en un grito-- su postura. Forma parte de la Asamblea No Binarie de Buenos Aires y estudia Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional.

Luego, durante su discurso, Alberto Fernández le respondió:

“Escuché la queja de alguien. La x es una convención internacional que nos permite ampliar derechos para reconocer una categoría no binaria. No deberíamos renegar de esto”.

También recibió su nuevo DNI le médique de Mendoza Gerónimo Carolina González Devesa, de 35 años, que en noviembre de 2018 se convirtió en la primera persona en el país en lograr -- a través de un trámite administrativo-- que se expida su partida de nacimiento sin consignación de sexo. “Estoy muy emocinade”, contó a Página/12 Caro Gero, como le dicen sus amigues, que llegó a Buenos Aires junto a su abogada Eleonora Lamm, doctora en Derecho y Bioética para participar del acto. “La lucha la empezamos con Ele hace tres años intentando lograr un DNI con mi identidad autopercibida, fuera del binomio de género. Hicimos la rectificación de la partida e iniciamos el trámite de DNI pero quedó ahí. Estoy sin DNI hace tres años”, señaló le médique que trabaja en el programa de Salud Sexual y Reproductiva en la ciudad de San Martin, en la provincia de Mendoza.

La tercer persona a la que el presidente le entregó el nuevo DNI fue Shanik Lucián Sosa Battisti, que vive en Tierra de Fuego, y tiene 27 años. En 2019 logró un fallo histórico en esa provincia: La justicia hizo lugar a su amparo por discriminación y ordenó al Registro Civil de Tierra del Fuego que le confeccione un nuevo DNI donde, además del cambio de nombre, deje constancia que el sexo es "no binario/igualitario".

El acto fue abierto por el ministro del Interior, Wado de Pedro, que destacó “el día histórico” y resaltó “la lucha de colectivos y personas” que llevan muchos años “para que las minorías sean reconocidas”. “Algunas ya no están más, algunas quedaron en el camino”, recordó en alusión a activistas que murieron. “Cuando un Gobierno genera una ampliación de derechos es porque antes existió una lucha colectiva, una sociedad que generó un consenso, que generó presión, que generó un reclamo, y esta medida que tomamos hoy tienen que ver con ustedes, son las artífices de que empecemos a ponerle fin a una lógica binaria, que no contempla a una gran parte de la sociedad”, señaló de Pedro y agregó, en alusión a la grieta: “Ante tanta militancia del odio y la exclusión, tenemos que agarrar estos valores y construir una sociedad igualitaria, diversa, que respete a los demás en todo sentido, en el sentido político, en el social, en todo”. Terminó su intervención hablando de “hermanas, hermanos, hermanes”.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad hizo un recorrido por las distintas medidas que el Gobierno tomó en su año y medio de gestión para ampliar derechos al colectivo LGBTTIQ+, entre ellas el decreto de cupo laboral trans en la administración pública nacional, antes de la sanción de la ley en el Congreso. “Ampliar y reconocer derechos es parte de nuestra identidad como proyecto político. Y no nos vamos cansar de decirlo y de hacerlo realidad”, enfantizó. Y precisó que “la implementación del DNI no binario es una orientación más hacia la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva”, que a va a permitir “visibilizar finalmente un conjunto de diversidades que nos hacen una sociedad orgullosamente diversa y plural”. Y subrayó que “la identidad es un derecho humano fundamental” y que aún “lo saben más quienes todavía la están buscando”.

También anunció que se está trabajando en la inclusión de “nuevas categorías de registro” para incluir otras categorías de género, con el INDEC, el Ministerio de Educación, las universidades, organismos e instituciones provinciales y nacionales.

En el decreto, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, trabajaron los ministerios de Interior y Mujeres, untos al RENAPER, junto a organizaciones LGBTTIQ+.

¿Qué dice el decreto?

El decreto presidencial N°476/21 reconoce identidades por fuera del binomio masculino y femenino al incorporar la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI) como opción, para todas las personas que no se identifiquen como varón o como mujer. La decisión se enmarca en la Ley de Identidad de Género.

En su artículo 10 instruye al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad “a dictar capacitaciones para las autoridades y personal de todos los organismos que integran la Administración Pública Nacional con competencia en la materia, para que lo dispuesto en la presente medida se aplique en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas y en contextos libres de discriminación por motivos de género”.

Desde las organizaciones LGBTIQ+ celebraron la decisión. “El reconocimiento de la identidad de género de las personas no binarias y de aquellas que se identifican por fuera de las normas binarias de género es un gran avance para toda la sociedad, ya que termina con la imposición anticuada de las categorías masculino y femenino para todas las personas, como las únicas posibles. El decreto implementa los derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género, interpretando sus alcances más allá del binarismo”, señaló a Página 12 Ricardo Vallarino, director ejecutivo de 100% Identidad y Derechos.

“Los DNI no binaries me generan una gran felicidad y plenitud. Finalmente seré reconocido como quien soy. Como yo miles de hermanes que siempre sufrimos hostigamiento y discriminación por simplemente ser quienes somos”, dijo a este diario el activista José María Di Bello, que aclaró que usa el pronombre elle y también él.

Con este decreto el Gobierno adecúa el sistema de registro e identificación nacional en la órbita del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a la Ley de Identidad de Género (N°26.743), que reconoce el derecho a la identidad de género como una vivencia interna y subjetiva que no depende ni de las características biológicas, ni de las categorías impuestas de varón y mujer. La medida es una respuesta al reclamo del movimiento LGBTTIQ+.

Alrededor de trescientas personas solo en la provincia de Buenos Aires obtuvieron por la vía administrativa o judicial la rectificación de sus partidas de nacimiento para no consignar el género o registrar otra identidad por fuera de la norma binaria de género y están a la espera de poder contar con un nuevo DNI, informaron desde 100% Diversidad y Derechos.. “Durante la gestión de gobierno anterior, el RENAPER, aun teniendo sentencias firmes y hasta un dictamen favorable del Procurador se negaron a emitir los nuevos DNI, lo que dejo sin documentación a decenas de personas”, indicaron desde la ONG.

El antecedente nacional más reciente de esta medida es la Resolución Conjunta de la ANSES y la AFIP que dispuso el carácter genérico y no binario de los prefijos (20 y 27) a los números de CUIL y CUIT y su asignación aleatoria.

A nivel internacional, reconocen en documentos identidades de género por fuera del binomio masculino y femenino, Alemania, Canadá, India y Estados Unidos, entre otros.