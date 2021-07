DOMINGO 25

CINE

Ciclo El club de los ocho Hasta el 1° de agosto Malba Cine presenta un ciclo de films agrupados por una única circunstancia: hace muchísimo que no se ven en 35mm; siendo el auditorio de este museo una de las pocas salas de la ciudad que todavía conserva la capacidad de proyectar films en ese formato. Hoy se podrá ver Viento salvaje, de Hugo Fregonese. La película de 1953 cuenta la historia de dos petroleros norteamericanos que buscan fortuna en un país latinoamericano, sospechosamente parecido a México. Barbara Stanwyck, fiel a sus caracterizaciones para el film noir, interpreta aquí a una verdadera mujer fatal, capaz de provocar el desastre a quienes la rodean. Completan el elenco Gary Cooper Ward Bond, Anthony Quinn y Ruth Roman.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $200.

TEATRO

El montaplatos Dos asesinas a sueldo aguardan en un sótano la orden para realizar su trabajo. La espera y el encierro se vuelven agobiantes y pequeños sucesos triviales empiezan a resultar sospechosos. Mediante un montaplatos, bajan pedidos de comida extravagantes y ellas ni siquiera pueden tomar una taza de té. Es el momento de entrar en acción y una de las asesinas ocupa un lugar inesperado. La compañía De Carencia Virtú decide por segunda vez poner en escena una obra de Harold Pinter. En 2012 ya había experimentado Los sketches de revistadel dramaturgo inglés. En aquella oportunidad, el director propuso a las mismas actrices encarnar todos los personajes sin distinción entre masculinos y femeninos. Con esta propuesta la compañía vuelve a desafiar imaginarios arraigados. Dirección: Alejandro Vizzotti. Actúan: Claudia Mac Auliffe y Sonia Novello.

A las 18, en teatro El Extranjero, Valentin Gomez 3380. Entrada: $500.

ARTE

Oscar Bony La muestra Eróticas 70s reúne fotografías del artista misionero Oscar Bony que retratan en pequeños planos la anatomía humana en un tono sexual y, de tan explícito, casi pornográfico. Con curaduría de Marcelo Pacheco, Eróticas 70s es la primera exposición dedicada al artista desde la retrospectiva realizada en el museo MALBA en 2007. “Eróticas, sus fotos de los setenta, son una cartografía deseante, el artista no explora para fijar, para obtener una imagen congelada sino, tal como señala Néstor Perlongher, se dispone a intensificar ´los propios flujos de vida en los que se envuelve, creando territorios a medida que se los recorre´ ”. (Marcelo Pacheco) Hasta el 13 de agosto.

En Waldengallery, Viamonte 452. Gratis.

Gráficas y grafías Esta exhibición, curada por Florencia Curci, Alma Laprida y Martín Sandoval, pone en valor materiales que testimonian la puesta en práctica de una diversidad de vínculos y sociabilidades habilitados por la gráfica y la escritura en torno a la experimentación sonora en distintos tiempos y lugares Una colección de partituras gráficas, posters, flyers, discos, publicaciones independientes, objetos intervenidos e instrumentos electrónicos que será acompañada por un espacio para escuchar vinilos y actividades como talleres, charlas, sesiones de escucha y conciertos. Artistas y colectivos participantes: Al ciervo de los Pantanos, Amor loco, Carolina Andreetti, Analía Bazán, Oscar Bazán, Jael Caiero, Graciela Castillo, Cecilia Castro, Alan Courtis, Jorge Crowe, Euzine, Eduardo Kusnir, Alcides Lanza, Catriel Nievas, Mariana Pellejero, Micaela Pérez, Nicolás Restbergs, Sebastián Rey, Tomás Spicolli y Virgilio Tosco.

En Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

LUNES 26

ARTE

Alberto Greco La exposición Alberto Greco ¡Qué grande sos! es el resultado de una de las investigaciones más importantes que haya realizado el Museo Moderno. Esta puesta en escena de la compleja producción del artista presenta a una figura que desestabilizó la escena del arte argentino de las décadas del 50 y 60, y que se constituyó como un artista clave del paso del arte moderno al arte contemporáneo en la escena internacional. El museo se propone exponer a Greco en movimiento e inaugurar una nueva manera de exhibir su producción. El objetivo es reponer una mirada sobre el artista que no privilegie exclusivamente su legado objetual (como lo han hecho las anteriores exposiciones de su producción), sino que también reconstruya sus acciones y vivo-ditos, además de aquellas instancias carentes de materialización visual.

En el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Av. San Juan 351. Entrada: $50.

Florencia Walfisch Presenta su exposición La pierna izquierda. “El cuerpo sigue estando allí. En los fragmentos que denotan su integridad, en sus representaciones, en sus ficciones, en los versos, en su parecer y padecer. Construido por cada retazo enhebrado en el lienzo; por cada costura que atraviesa los paños trazando la línea punteada de una trayectoria al acaso o que persigue un horizonte; por cada bordado que cubre coloreando, que festonea figurando o graficando, que texturiza accidentando superficies; por cada puntada que une, que arruga, que frunce y abulta modelando los paños que, como pieles, definen los textiles que Florencia Walfisch viene realizando desde hace más de una década” (Extracto del texto de Adriana Lauria)



En Galería van Riel, Juncal 790. Gratis.

Rosa Barranquilla La galería Aldo de Sousa presenta por primera vez en Buenos Aires la obra de la artista colombiana Rosa Navarro. Su obra es una exploración identitaria en torno a su nombre y la feminidad, enfocado en las posibilidades semánticas y simbólicas del rosa. Sus indagaciones se exteriorizan en sugerentes autorretratos, en los que utiliza su propio cuerpo como herramienta para la exploración y los juegos del lenguaje. A finales de los años setenta, Barranquilla fue una ciudad fundamental para la emergencia del arte conceptual del país, con artistas como Álvaro Barrios, el colectivo El Sindicato, Álvaro Herazo y Antonio Inginio Caro, maestros de una generación de artistas que experimentó con la fotografía y su cuerpo, entre los que destacan Alfonso Suárez y Rosa Navarro, una de las pocas mujeres que participaron en el circuito de arte conceptual en el Caribe.

En Aldo de Sousa, Arroyo 858. Gratis.

CINE

Eva, el camino del pueblo En un nuevo aniversario de su muerte, Canal Encuentro estrena el especial Eva, el camino del pueblo. Eva Perón es una de las grandes figuras de la política argentina. Vivió tan solo 33 años. En un lapso extraordinariamente corto, logró como dirigente política un despliegue territorial, una forma de interpelación discursiva y una capacidad de construcción de poder que la convirtieron, sin dudas, en una de las mujeres más importantes del siglo XX. El especial reúne los testimonios de la historiadora Julia Rosemberg, la artista Nora Iniesta, la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez; Flora Ferrari, integrante del Comando Evita; Natalia Zaracho, trabajadora de la economía popular y referente del Frente Patria Grande; y Eva Paula Arraigada, activista trans de la Agrupación La Nelly Omar.

A las 21.30, en Canal Encuentro, http://encuentro.gob.ar/

MARTES 27

TEATRO

Babka y el gran viaje al pequeño libro

Cansada de los cuentos de princesas, Babka decide meterse en un libro y vivir su propia historia. ¿Quién no se imaginó, alguna vez, hacerse diminuto y entrar en otros mundos? Así, esta tierna abuelita se envalentona en un viaje mágico y desopilante lleno de transformaciones, títeres y pop up. Esta obra con dramaturgia, títeres y actuación de Pali Díaz forma parte de la programación teatral para las vacaciones de invierno del Centro Cultural Conti. La obra se estrenó en abril de 2019 en el Teatro de la Manzana de Rosario. En junio de ese año realizó funciones en Berlín y el Festival PQ2019 de Praga, uno de los mayores encuentros dedicados a la escenografía, el diseño escénico y la arquitectura teatral.

A las 16, en el Centro Cultural Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis con reserva previa.

CINE

Baficito Del sábado 17 de junio al domingo 1° de agosto se desarrolla una edición invernal del festival de cine infantil. Hoy a las 17.30 se proyectará El gigante egoísta, de Liliana Romero y Norman Ruiz. La historia que se desarrolla presenta magia, amistad, solidaridad y, sobre todo, respeto por la naturaleza. Un tema importante de la película es que el orden de las cuatro estaciones del año es fundamental para el funcionamiento y desarrollo de la vida. El sábado 31 a las 15 se verá Antón, de Rosario Carlino. Antón, un niño azul de 6 años, comienza un viaje fantástico a partir de un simple pedido de su madre: ir a comprar azúcar, se convertirá en una increíble aventura en un mundo extraño, acompañado de Blas, el viejo del carromato, y sus amigos, la Primavera y el Disparate.

Entrada gratuita con inscripción previa en https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/

Foco Paula De Luque La plataforma Comunidad Cinéfila presenta un foco dedicado a la realizadora argentina Paula De Luque. Incluye las películas El vestido; Néstor Kirchner, la película; Juan y Eva y La forma de las horas. En El vestido, Ana, una joven y bella obstetra, acude a una fiesta que organiza un colega. Esa noche suceden dos acontecimientos que marcarán esta historia: conoce a Fernando, un arquitecto casado, mayor que ella, de quien se enamora, y además se reencuentra con Alex, un amigo y eterno pretendiente, recientemente separado, padre de Azul, una niña de cuatro años de edad. El Vestido es un ensayo sobre el amor, sobre la posibilidad o no de organizar un universo compartido, sobre la propia mirada y la del otro, sobre el tiempo como soporte de los recuerdos, sobre el tiempo como memoria.

Disponible en https://www.comunidadcinefila.org/. Entrada: $160.

ETCÉTERA

Feria del libro infantil y juvenil Se desarrollará de forma virtual del 26 al 30 de julio y tendrá una programación cultural para chicos y jóvenes que se desarrollará en IG Live. Participarán como expositores más de 120 editoriales y librerías de nueve provincias, que realizarán actividades en sus redes sociales y también harán presentaciones especiales de sus catálogos para mediadores de lectura. Se fomentará la promoción y compra de libros infantiles y juveniles a través del Mapa de Librerías, en el que cada visitante podrá encontrar la librería más cercana a su domicilio. El lunes 26 será la inauguración con una entrevista a Isol a cargo de Natalia Blanc.

Toda la información en https://www.el-libro.org.ar/infantil-juvenil-virtual/

MIÉRCOLES 28

ARTE

Miliyo / Costa La muestra reúne una selección de piezas de Emiliano Miliyo y de Eduardo Costa, dos exponentes del arte conceptual contemporáneo. Algunas de ellas integraron exposiciones en la sede de Florida 1000 de la Galería Ruth Benzacar y en el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Por primera vez, sus obras se exhiben en diálogo directo, mostrando formas de convergencia entre dos artistas de diferentes generaciones. Célebre por sus esculturas modeladas en pintura acrílica maciza, Costa ha explorado, a lo largo de los años, las posibilidades de la pintura para despegarse de una superficie-soporte y formar objetos reconocibles. En esta ocasión, expone un conjunto de obras que continúan esas investigaciones y entran en diálogo con los trabajos de Miliyo, que entre otras piezas presenta una gigantografía de un billete de 1 dólar estadounidense arrugado y rígido, sobre el suelo, convertido así en una escultura de gran formato, como si hubiera crecido hasta convertirse en un objeto tridimensional. Hasta el 13 de agosto.

En Cosmocosa, Montevideo 1430. Gratis.

TEATRO

La isla desierta Adaptación para teatro de títeres de Adelaida Mangani sobre la novela de Roberto Arlt, interpretada por el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín. La isla desierta permite asomarse a algunos de los tópicos más recurrentes en la creación arltiana: el ensueño doloroso y permanente que produce la vida y el trabajo en las ciudades, la crueldad y la humillación entre pares, la potencia de la imaginación individual solo igualada por la opresión de la burocracia. Esta versión utiliza personajes que se alejan de la imagen humana para habilitar un texto corrosivo desde la ironía y la ternura. Personajes que interactúan con los titiriteros, quienes ocupan el papel de un “alter ego” que los interroga sobre sus sueños reprimidos y les proponen, por qué no, la aventura de la libertad. Hasta el 1° de agosto las funciones tendrán lugar de martes a domingos.

A las 15.30, en el Teatro Regio, Av. Córdoba 6056. Entrada: $350.

CINE

La sesenta Santiago Menconi trabaja en la línea 60 de colectivos, de la ciudad de Buenos Aires. En septiembre de 2016, a causa de las precarias condiciones de seguridad, su compañero David muere aplastado por un colectivo que estaba reparando. Los trabajadores de la línea 60 comenzarán la pelea por justicia por lo que ellos consideran que fue un asesinato. En este camino, Santiago y sus compañeros tendrán que buscar en las luchas pasadas las herramientas que otras veces les permitieron plantarse ante un enorme monopolio empresarial: la organización y la lucha. La película es narrada por la voz de Santiago, que lee las crónicas que él mismo escribió durante los días de lucha, y que luego fueron compiladas en el libro Sesentazo, crónicas de un lockout.

Disponible en http://cine.ar/estrenos

ETCÉTERA

Museo del Holocausto Es un espacio vivencial que integra la historia del Holocausto-Shoá y sus repercusiones en la Argentina, con el objetivo de educar a las nuevas generaciones y preservar la memoria. A través de objetos, documentos y testimonios de los sobrevivientes se exhibe un recorrido que da cuenta del proceso de exterminio de seis millones de judíos a manos de la Alemania nazi. Se ofrecen visitas guiadas, cursos y actividades educativas, con el fin de difundir la historia de la Shoá y sus consecuencias para la Humanidad, generar conciencia acerca de los peligros que conllevan las ideologías que difunden el odio. Su acervo patrimonial cuenta con testimonios de cientos de sobrevivientes que lograron rehacer sus vidas en Argentina luego de la tragedia. El Museo ha sido declarado Sitio de Interés Cultural por el Congreso Nacional y por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el Museo del Holocausto, Montevideo 919. Reserva de entradas en https://museodelholocausto.org.ar/

JUEVES 29

CINE

El nombrador El segundo largometraje dirigido por Silvia Majul es un documental musical que aborda la vida de uno de los artistas más importantes de la música argentina. Daniel Toro, una leyenda viviente, es autor de clásicos como “Zamba para olvidarte”, “Mi Mariposa Triste” (junto a Julio Fontana), “El Antigal”, “Cuando tenga la tierra” (junto a Ariel Petrocelli), entre otros grandes temas. El rodaje fue realizado entre enero y marzo de 2020, y tuvo lugar en las provincias de Córdoba, Salta y Buenos Aires. La película contó con el apoyo del INCAA, la participación del mismo Daniel Toro, y la hija menor del músico -también cantante- Daniela Toro, productora musical de la película y de la banda sonora. También participaron los otros hijos músicos de Daniel Toro, Claudio, Facundo, Carlos y Miguel. Se estrena hoy.

En Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635, y plataforma http://cine.ar/

Proyectando Feminismos El ciclo de cine nacional con perspectiva de género, dirigido por mujeres, se desarrolla hasta el 4 de noviembre a través del canal en Youtube del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Reúne 18 películas documentales dirigidas por mujeres argentinas que abordan las distintas temáticas del feminismo y las políticas de género. Cada film estará disponible durante una semana, de jueves a jueves, cerrando con un encuentro entre directoras, protagonistas, funcionarias y especialistas para debatir y profundizar sobre las realidades que presentan las películas. Este conversatorio se trasmitirá en vivo cada jueves a las 17. Hasta hoy estará disponible Yo nena, yo princesa de Valeria Pavan. Y a partir de hoy se podrá ver Pibas del viento, de Liz Zaretsky, documental sobre Guada, Maite y Sofi, tres jóvenes que transitan la preadolescencia en el contexto de una sociedad en crisis. La orquesta Vamos Los Pibes es su punto de encuentro.

Disponible en https://www.youtube.com/c/MinMujeresPBA

MÚSICA

Hernan Jacinto New Trío El pianista Hernán Jacinto nació en Buenos Aires el 30 de octubre de 1981. Es considerado uno de los artistas más relevantes de la escena del jazz en Argentina. A lo largo de su carrera compartió proyectos con Luis Alberto Spinetta, Pedro Aznar, Hugo Fattoruso, Danilo Perez, Paul Wertico, Darryl Jones, Javier Malosetti, Rubén Rada, Fito Páez, Diego Urcola, Robby Ameen, George Garzone, Christian Galvez, Mono Fontana, Lito Vitale, Juan Quintero, Carlos Aguirre, Andres Boiarsky, Ben Monder, Illya Kuryaki, Tim Ries y La Bomba de Tiempo, entre otros. Fue galardonado con el premio Clarín a “Músico revelación de jazz” en 2009. Se presenta junto a Flavio Romero en contrabajo y Fernando Moreno en batería.

A las 19.30, en Thelonious Club, Nicaragua 5549. Entrada: $900.

Enrique Peña Nacido en Colombia, y radicado hace varios años en Buenos Aires, el guitarrista de jazz lidera un trío, junto a Inti Sabev en clarinete y Juan Bayón en contrabajo, con el cual interpreta música de su autoría. En paralelo, el guitarrista encabeza también el Cuarteto que completan Pablo Moser en saxo, Juan Bayón en contrabajo y Guillermo Harriague en batería, con el cual editó y presentó en 2019 su disco debut, Crónica de un recuerdo. El grupo de músicos encabezado por el guitarrista interpretará un repertorio de Standards de Jazz con arreglos originales.

A las 19, en El Quetzal, Guatemala 4516. Entrada al sobre.

VIERNES 30

MÚSICA

Horacio Salgán Piano Transcriptions Hace treinta años, en los Lagos de Palermo, se presentó el Festival de pianos en el escenario del lago, un ciclo que contó con la participación del Cuchi Leguizamón, Horacio Larumbe, el Mono Fontana, Baby López Furst y Horacio Salgán. En aquella oportunidad Salgán tocó un repertorio de tangos en piano solo, un acontecimiento especial, ya que generalmente se presentaba acompañado por su orquesta. Pablo Estigarribia estudió y transcribió ese recital. Hoy presenta Horacio Salgán Piano Transcriptions, que es el resultado de años de trabajo e investigación de esa y otras grabaciones con arreglos similares. “Concibo este proyecto más que nada como una cruzada Salganiana, para que más gente escuche y disfrute esta música genial”, apunta el pianista. El lanzamiento se realizará hoy desde el canal de Youtube del pianista y estará disponible hasta el 2 de agosto.

A las 21, en www.youtube.com/pabloestigarribiaok

Canticuénticos El grupo santafesino de música para toda la familia vuelve a Buenos Aires en vacaciones de invierno para ofrecer una serie de shows en el Teatro Astral de la Avenida Corrientes. Van a estar compartiendo sus canciones más conocidas (como “La cumbia del monstruo”, “Quiero para mí”, “El mamboretá”, “Noni noni” o “Bate con la cucharita”) y también los temas de su último disco: A cocochito. Canticuénticos es una propuesta musical con canciones propias sobre ritmos argentinos y latinoamericanos, con letras que abordan distintos temas, desde los más divertidos y disparatados hasta los más difíciles y delicados. El grupo está formado por Ruth Hillar, Daniela Ranallo, Laura Ibáñez, Gonzalo Carmelé, Daniel Bianchi, Nahuel Ramayo y Sebastián Cúneo. Por entradas agotadas nuevas funciones hoy y el sábado 31.

A las 13 y 15.30, en el Teatro Astral, Av. Corrientes 1639. Entrada: $1000.

CINE

Independencia de Perú La plataforma pública y gratuita Cont.ar presenta un ciclo de cine para conocer la historia y disfrutar de la riqueza cultural e histórica de ese país. Ell ciclo, que estará disponible hasta el sábado 31 de julio, presentará cinco títulos de los últimos años, que tienen diferentes formatos: un largometraje de ficción, un documental, un cortometraje de animación y una selección de episodios de dos series de televisión producidas por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). La plataforma estrenará también el documental Pueblo de Río Grande, en el marco de la conmemoración de los cien años de Río Grande, y la serie de ficción Los hermanos afro, una producción de Black Existencia Films, la primera productora audiovisual afro de Argentina.

Disponible en https://www.cont.ar/

TEATRO



La conducta de los pájaros ¿Es posible estudiar la conducta de los pájaros? ¿Es atrapable la posibilidad de un cambio social? La reunión entre un intelectual y dos héroes de la historia como Rosa Luxemburgo y Manuel Ugarte solo genera más preguntas, con la única certeza de que la pregunta es lo más importante. Litero, el intelectual, Luxemburgo y Ugarte, dos revolucionarios y caminantes, se reunirán para seguir pensando al mundo. Estrenada originalmente en la temporada 2018, con Romina Richi en el papel de Rosa Luxemburgo, el viernes 23 será el reestreno de la tercera temporada de esta obra de Vicente Muleiro y Norman Briski, con dirección de Briski y música original de Fito Páez. El vestuario es de Giselle Pesce, la asistencia de Helena Perez y la voz en off de Sofía Wilhelmi. Con Juan Washington Felice Astorga, Guillermo Bechthold, Federico Rodríguez Moreno y Eliana Wassermann.

A las 19, en el Teatro Calibán, México 1428, PB 5. Entrada: $500.

SÁBADO 31

CINE

Retrato incompleto de la canción infinita El documental sobre Daniel Melero escrito y dirigido por Roly Rauwolf es el retrato de uno de los más importantes roqueros argentinos. Un acercamiento a un artista polifacético alejado del ruido de la fama, la vanidad del éxito y la aceptación masiva. “El documental trasciende el mero recuento de los puntos más visibles de la carrera de Melero, necesario para mensurar su estatura artística pero insuficiente para abordar a la figura de un modo profundo. Justamente lo que el documental revela es el genio y figura de un autodidacta inteligentísimo, que se autodefine como un músico intuitivo más atento a lo sonoro que a lo formal, capaz de enunciar conceptos simples pero cuya belleza y complejidad trascienden lo musical para darle forma a una suerte de teoría estética ad hoc” (Juan Pablo Cinelli) Cierre musical de Daniel Melero.

A las 19, en el Centro Cultural Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis con reserva previa.

MÚSICA

Paula Trama La música y poeta repasará su discografía en formato solo set en dos shows al aire libre. Paula Trama es compositora, cantante y guitarrista, en su proyecto solista, en la banda Los Besos y en el dúo Susi Pireli. En 2021 lanzó su nuevo EP En vivo en el Xirgu, un pequeño relato musical grabado con la resonancia mítica de los diversos espacios del histórico teatro Margarita Xirgu. Entre sus trabajos recientes, se encuentran también “Modo avión”, último sencillo de Los Besos, “Subtítulo: te amo”, de Susi Pireli y “Los días que no estás”, una colaboración con Barbi Recanati para su último disco. En 2020 se editó Señora Fantasía, antología poética que reúne sus libros publicados y poemas inéditos, compilada por Editorial Neutrinos.

A las 13 y 15, en Camping, ubicado en Av. del Libertador 999, esquina Callao. Entrada: $700.

Grisel Bercovich La cantante se presenta junto a Germán Meira en bajo y Pablo Bronzini, piano y arreglos. Presentará su disco Canciones que van, un corpus de canciones que Grisel Bercovich empezó a componer en 2005. Se trata de un repertorio de temas propios, interpretado por una formación variable (dúo, trío o cuarteto) según el espacio o espíritu del momento o lugar. Piezas creadas desde una intuición que, con el paso del tiempo, se va moldeando con toques sutiles de dramatismo, humor y teatralidad; pocas notas y melodías simples, intrínsecamente unidas con las letras. El tema recurrente es el amor como vaivén, desplegándose en historias e impresiones que apelan a la sensibilidad.

A las 13.30, en Bar de fondo, Julián Alvarez 1200. Entrada al sobre.

TEATRO

New York mundo animal Una muchacha decide irse de su casa paterna. Tiene un animal herido encerrado en el pecho con imperiosa necesidad de volar. Está dispuesta a enfrentarse con los que se oponen a su deseo. Aún no sabe que no basta con tomar un avión para ser libre. El dilema pasa por otro lado: cómo salir de la propia jaula. Gilda Bona construye dos mundos que se entrelazan en dos escenas tumultuosas y que desafían a la única actriz en escena. En la primera arremete su deseo y va transformando el espacio en carretera, ring de boxeo, vereda de una espera estéril, posible despedida de un enamorado y confesionario: “No sé si quiero a mamá”. El escenario de la segunda es de extrañamiento y frío nórdico. Una estación de servicio en Jackson Heights, Queens, New York, en el que está el taxi que la muchacha conduce seis días a la semana durante doce horas diarias.

A las 21.15, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $650.