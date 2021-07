Cuando todo estaba cantado para que desde la cero de hoy los colectivos urbanos, interurbanos y de media distancia iniciaran una huelga por tiempo indeterminado, la asamblea de delegados de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Rosario decidió tomarse un compás de espera hasta el próximo lunes para que se concrete la acreditación del dinero por deudas referidas al salario.

Los choferes se habían declarado el miércoles pasado en estado de alerta ante la falta de pago de la totalidad de sueldos y aguinaldo y habían fijado una asamblea para este viernes a la tarde como una especie de ultimatum para que se les pagara o de lo contrario ya no podrían frenar las medidas de fuerza.

Si bien el dinero no apareció acreditado en las cuentas particulares de los choferes, desde el gobierno nacional anunciaron que habían transferido los fondos ayer a las empresas y que faltaba el paso de que las concesionarias puedan distribuirlo entre sus empleados.

Tras el encuentro de delegados y comisión directiva en la sede de bulevar 27 de Febrero, el secretario general de la UTA Rosario, Sergio Copello, comunicó: "No vamos a realizar un corte del crédito laboral. Los fondos nacionales han sido transferidos y aún no han sido distribuidos, algo que sucedería el lunes", dijo. De todos modos fue categórico en cuanto a que "si eso no ocurriese, el martes comenzará una medida de fuerza".

Según la información que entregó el sindicato, el 50 por ciento de los choferes de los sistemas de transporte urbano, interurbano y media distancia no cobró el ciento por ciento de su salario de junio ni tampoco el medio aguinaldo.

A esas sumas adeudadas que se vienen acumulando se aproxima el vencimiento de la cuota paritaria acordada.

Por el lado empresario, no ocultan la crisis que está pasando el sector. La Cámara de Empresas de Transporte de Pasajeros de Santa Fe (Cetramp) reconoció que la situación es crítica, fundamentalmente porque la cantidad de pasajeros transportados equivale a un 30 por ciento de los que utilizaban el servicio antes de la pandemia, y que por lo tanto son “totalmente dependientes de los subsidios para mantener el plantel de gente y la infraestructura".

En tanto, el secretario de Transporte nacional, el rosarino Diego Giuliano, buscó desactivar el conflicto con los choferes. Aseguró que Nación transfirió este viernes los subsidios a las provincias, de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial. La cifra es superior a los 8 mil millones de pesos para todas las jurisdicciones.