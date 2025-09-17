El senador nacional Martín Lousteau (UCR) salió al cruce del Presupuesto 2026 que presentó el presidente Javier Milei en cadena nacional y cuestionó las cifras y proyecciones del proyecto que ingresó al Congreso.

“Las proyecciones que contiene el Presupuesto 2026 ya están desactualizadas cuando uno mira lo que está pasando hoy. Lo más obvio es el dólar, pero la inflación también", expresó Lousteau. Y agregó: "Milei está diciendo que el dólar va a estar los próximos dos años más barato que hoy".

En la misma línea, cuestionó el pronóstico de inflación porque "para el problema que tiene con el dólar, está en un nivel al menos voluntarista".

"Las proyecciones sobre el crecimiento también. Este año la economía argentina va a crecer 0% con suerte. Cuando se compare con 2024, por algo que se llama arrastre estadístico, va a crecer un poco menos de 4%, pero de enero a diciembre va a ser 0% e incluso va a haber caído. Pensar que el año que viene vamos a crecer 4,5% es mágico”, sentenció el senador.

En diálogo con Radio con Vos, Lousteau calificó como "una tontería" la idea de que "la única forma de crecer en el mundo es con superávit". "El mismo Milei dice que la base de todo es el superávit fiscal pero luego reconoce que Argentina es uno de los cinco países del mundo que tiene superávit. La inmensa mayoría no tiene superávit y muchos crecen igual", agregó.

“Lo que vi en la cadena nacional es que es muy importante votar y que es muy importante que haya gente en el Congreso que le diga que no al Presidente y tenga una visión de que se pueden corregir las cosas de otra manera. Porque si en el Congreso le estuvieran diciendo todo el tiempo que sí y en la Provincia de Buenos Aires le hubieran dicho que sí, Milei no hubiera hecho si quiera las reflexiones que hizo ayer. Cuando dice educación, salud y discapacidad, el Presidente está reconociendo que metió la gamba”, manifestó el legislador.

También consideró que el mensaje de Milei en cadena nacional fue "un intento destinado a la sesión del miércoles", en referencia al tratamiento de los vetos a la Emergencia Pediátrica y el financiamiento universitario. "Fue como decir `por favor no voten (la insistencia en ambas leyes) porque ya lo voy a arreglar´", dijo Lousteau.

"Ahora, cuando uno mira las cifras, por ejemplo, la promesa para universidades es un poco menos de presupuesto que este año lo que está en el proyecto de ley, si uno ajusta por inflación. Cuando uno mira a esos 4,8 billones de pesos se llega extrapolando lo que pasó este año hasta diciembre, y si la inflación es de 10% como prometen, ese presupuesto debería ser más”, aclaró.

"El Presidente siempre manipula las cifras y lo hace de cara a la sesión del miércoles”, insistió y lo graficó también con el anuncio para los jubilados y discapacitados.

“Cuando Milei dice que subirán 5% el gasto jubilatorio no se refiere a las jubilaciones, es la totalidad del gasto", explicó y remarcó que "ese 5% no es un aumento promedio". "Con la discapacidad pasa algo parecido. Supongamos que hay una pensión de 100 pesos y este año se licuó y es de 80 pesos en términos de poder adquisitivo, para el 2025 será de 84 pesos ese poder adquisitivo, por ende, siguen perdiendo 16", detalló Lousteau.