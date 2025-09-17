A horas de las tercera marcha federal universitaria contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica, que tendrá su acto central esta tarde frente al Congreso y que se anticipa multitudinaria, el Gobierno dispuso un megaoperativo de seguridad con más de mil efectivos federales y vallados en los alrededores del Palacio Legislativo.

Las concentraciones y movilizaciones en diferentes puntos de la Ciudad comenzarán poco después del mediodía y se dirigirán al Plaza del Congreso, donde a las 13 hs en la Cámara de Diputados habrá una sesión especial en la que los legisladores opositores buscarán rechazar los recientes vetos del Presidente que ponen en jaque el funcionamiento de la universidad y salud públicas.

Ante lo que, se anticipa, será una convocatoria masiva -participarán agrupaciones de estudiantes, de docentes, médicos y residentes del Hospital Garrahan, movimientos sociales, jubilados y sindicatos de la CGT y la CTA, entre otros- el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich dispuso un megaoperativo y blindaje del Congreso.

Habrá unos 1.100 efectivos de las fuerzas federales en la zona. Según informó NA, habrá unos 700 policías federales, unos 280 miembros de Gendarmería Nacional , 90 de Prefectura Naval y unos 30 de la policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

A ellos se le sumarán los uniformados de la Policía de la Ciudad. Los efectivos se distribuirán por la zona de la Plaza del Congreso y los alrededores, al tiempo que habrá vallados en los accesos al Congreso Nacional, con integrantes de la Policía de la Ciudad para reforzar la zona.