En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, repasó el impacto de la caliente sesión en la Cámara de Diputados por la discusión sobre el veto a las leyes de emergencia en discapacidad y el presupuesto universitario y aseguró que habrá “culebras entre las bancas llevando sobres y promesas”, mientras en la calle el pueblo estará levantando las banderas de la esperanza.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Anoche vi una obra de teatro que se llama La calle está llena de gente inmortal. Es una jubilada en los tiempos del menemato. Podría ser ahora y en cualquier parte, y pensé en ese pueblo que va a la calle hoy. Ese pueblo, en la calle, es inmortal. Morimos, uno muere. Pero el pueblo ahí, como lo veremos hoy, estará siempre.

Esa presencia de miles, ese andar de estudiantes, jóvenes y decididos, es una herramienta del cielo para decirnos que hay algo más que cada uno de nosotros. Van los muchachos y las muchachas, y los que volvemos a ser jóvenes gracias a ellos. Cada día que emprendemos una lucha, hay vida.

Qué distintos son los que miran desde las ventanas del poder. Un gobernante, un empresario, un periodista de Milei. Hoy la mafia de Clarín sale a decir que el discurso de Milei fue recibido maravillosamente por los mercados. Ayer era un “giro”.

Conviven en las calles y la plaza de hoy el Milei verdadero del apriete y el ajuste, y el de la fantasía de un mañana mejor como el prometido hace 48 horas. Así que los mercados aprobaron el dólar del año que viene, mirá vos. ¿Y por qué no empiezan ahora, hoy, y bajan de una vez el riesgo país? Ya que es tan seguro.

Lo que le gustó a los mercados del diablo es que el ajuste sigue, la recaudación para el Fondo es en continuado. Y habrá más préstamos para fugar, y más propiedades del Estado para robar. La jauja sigue, les prometen los títulos de papel. Ayer daban un paso más para quedarse con Telefónica. Los títulos los escriben los abogados.

Desde la plaza los miramos. Estamos mirando. Ahí adentro del Congreso están los que nos representan y los seres abyectos que van como culebras entre las bancas llevando sobres y promesas.

La lucha debería terminar con una fiesta, pero no lo sabemos aún. Esa angustia, la incertidumbre, anda por la ciudad y el país como el sol que sale y se esconde. Los que nos educan, los que nos curan, esperan. Los depredadores de la vida, también.