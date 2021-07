El Banco Central cerró esta semana su postura en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) con una intervención neta compradora de aproximadamente US$ 145 millones, con lo que acumula más de US$ 1.050 millones en absorción de divisasa en lo que va de julio. El dólar blue, en tanto, escaló otros 50 centavos y escalonó otro valor máximo para lo que va del año: 185 pesos por unidad de divisa. De este modo, acumuló un aumento de 6 pesos en la semana y 17 pesos desde el inicio del mes, equivalente a un 10 por ciento.



Por el lado de la autoridad monetaria, se destaca que ya superó holgadamente los US$ 727 millones que embolsó a lo largo de junio pasado y continúa el ritmo de engrosamiento de sus reservas que le permitieron acumular unos US$ 7.550 millones en compras desde que empezó 2021, el nivel más alto desde en los últimos nueve años.



Según estimaron fuentes privadas del mercado, el BCRA efectuó este viernes compras por aproximadamente US$ 20 millones, luego de una jornada en la que se movieron US$ 205,8 millones en el segmento contado y US$ 245 millones en contratos a futuro negociados en el Rofex.

El último martes, las reservas Internacionales volvieron a superar los US$ 43.000, por primera vez desde agosto de 2020. Ayerr cerraron en US$ 43.092 millones y acumulan un aumento de US$ 3.705 millones desde que comenzó el año.

El dólar mayorista cerró la semana a $ 96,22 para la compra y $ 96,42 a la venta por unidad, 20 centavos arriba del cierre de la semana pasada (+0,2%), mientras que el Dólar "contado con liqui" avanzó un 1,15% en la semana, a $167,91 por dólar, y el MEP Mercado electrónico o "dólar bolsa") se incrementó en un 1,3% a $167,21 por unidad.



El lunes de la semana pasada comenzó a operar la Comunicación "A" 7327 del BCRA, que establece la obligación de presentar una declaración jurada a los importadores que acceden al MULC, que certifique que ni ellos ni ninguna otra empresa o persona humana que responda a estas realizó operaciones de compra de dólares a través del mercado bursátil, en los 90 días previos y ni lo hará en los 90 días posteriores a la operación en el mercado cambiario para las transacciones de comercio exterior.



El objetivo de esta medida es evitar que empresas que accedían con un CUIT al mercado mayorista para comprar insumos o bienes de capital usaran, al mismo tiempo, otro CUIT de una compañía o persona que controlan para dolarizarse a través de la compra de dólar MEP o CCL, esto es, la compra y venta de títulos en moneda extranjera nominados en pesos, liquidados en el país o el exterior.



La Comunicación "A" 7327 fue tomada en conjunto con la Comisión Nacional de Valores (CNV) que fijó límites en la operación de posiciones vendedoras de valores negociables de renta fija soberanos nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos bajo legislación local y legislación extranjera.



Ambas medidas buscan limitar las grandes operaciones de arbitraje a través de bonos nominados en pesos y dólares, tanto de legislación local como extranjera, que son los más usados para dolarizarse a través del mercado de capitales y así evitar una disparada de expectativas devaluatorias.

Bolsa

El índice S&P Merval retrocedió este viernes 1,26%, afectado por el mal rendimiento de las acciones del sector bancario y energético, no obstante en la semana avanzó 2,77%. En la plaza porteña, las pérdidas del día de las acciones líderes fueron encabezadas por Grupo Supervielle (-3,64%); Cablevisión (-2,62%); Banco Macro (-2,41%); YPF (-2,32%); y Pampa Energía (-2,27%). Las únicas dos subas fueron anotadas por Sociedad Comercial del Plata (1,28%); y Edenor (1,04%).

En el NYSE, los papeles argentinos finalizaron la sesión con mayoría de descensos liderados por Despegar (-4,8%); Banco Macro (-2,9%); Pampa Energía (-2,7%); Irsa (-2,4%); y Central Puerto (-2,2%). Las ganancias correspondieron a Ternium (3,6%); Globant (2,6%); Corporación América (1,5%); IRSA Propiedades Comerciales (1,5%); y Mercadolibre (1,4%).



En el segmento de renta fija, los bonos en dólares mejoraron 30 centavos promedio en toda la curva y en los últimos cinco días ganaron 1,4%. Los títulos en pesos ajustables por CER sumaron 0,35% promedio en toda la curva, y en la semana treparon 0,60%.



De esta forma, el riesgo país cedió 1,1% hasta los 1.580 puntos básicos.