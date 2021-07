Por Richard Hall *

El prisionero anciano entra arrastrando los pies a la sala del tribunal, llevado a su asiento en el frente por guardias uniformados. Nashwan al-Tamir, vestido con una túnica blanca y una barba larga, no se detiene a estudiar las filas de personas que llenan la habitación, e incluso si lo hiciera, podría tener dificultades para encontrar algo familiar.

En los casi 15 años transcurridos desde su captura, y siete desde que enfrentó cargos formales de ser un operativo de alto nivel de Al Qaeda que supervisó complots para atacar a estadounidenses en Afganistán, el iraquí de 60 años ha pasado por cuatro jueces, 20 abogados defensores y varios equipos de acusación. La sala del tribunal aquí en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo en Cuba se ha mudado y la base en la que se encuentra se ha hecho más grande. La única constante en estos procedimientos es el propio al-Tamir, pero ha envejecido y ahora se mueve más lento, debido a una enfermedad degenerativa.

El mundo exterior también ha cambiado drásticamente en ese momento. Cuatro presidentes diferentes han ocupado la Casa Blanca desde que fue detenido en 2006. Las tropas estadounidenses abandonarán Afganistán a finales de agosto y, con ellas, la “guerra contra el terror” de décadas, en la que se acusa a al-Tamir de ser un combatiente, terminará.

En el crepúsculo de esta larga guerra, The Independent tuvo acceso a la bahía de Guantánamo para asistir a la última audiencia de al-Tamir en esta instalación secreta y controvertida.

Susan Hensler, la principal abogada defensora de al-Tamir desde 2017, dice que el sistema judicial militar a través del cual se procesa a su cliente aquí en Guantánamo aún no se ha puesto al día con la nueva realidad. “Guantánamo es el único lugar del mundo donde todavía se libra la guerra contra el terrorismo”, le dice a The Independent tras la última audiencia.

“Este proceso no funciona. El hecho de que el juicio del 11 de septiembre todavía continúe 20 años después es una buena evidencia de que no funciona. El hecho de que el juicio de mi cliente haya durado siete años y, sin embargo, hoy estemos discutiendo cómo empezar de nuevo desde el principio, nuevamente, es evidencia de que no funciona”.

En la primera audiencia pública en más de 500 días, se juramenta a un nuevo juez. Todo un equipo de fiscales, defensores y personal judicial, así como un pequeño número de periodistas, han sido trasladados a la isla para participar en gran parte del procedimiento. Hay retrasos cuando no se lleva la silla de ruedas del acusado al tribunal y, de nuevo, cuando los guardias olvidan su medicación. La audiencia dura dos días, momento en el que todos vuelan a casa nuevamente.

"Lo peor de lo peor"

Estos retrasos no son inusuales. Este caso ha tenido unas 40.000 páginas de informes y órdenes y 3.000 páginas de transcripciones, pero el juicio de al-Tamir aún no ha comenzado. Lo mismo ocurre con los presuntos autores intelectuales de los ataques del 11 de septiembre, que pusieron en marcha todo este asunto. La justicia, si es que hay alguna, se mueve lentamente en la Bahía de Guantánamo.

La extraordinaria estructura cuasi legal que operaba aquí después del 11 de septiembre, para enjuiciar a aquellos descritos por el Pentágono como “lo peor de lo peor”, no se construyó teniendo en cuenta la eficiencia. Los procesos diseñados para eludir el sistema de justicia estadounidense y sus protecciones han retrasado y prolongado los juicios de los que se llevan a cabo aquí desde hace años.

Se dice que el presidente estadounidense Joe Biden está trabajando en silencio para cerrar el centro de detención, que se convirtió en sinónimo de los excesos de la guerra contra el terrorismo durante los años de George W. Bush. El lunes pasado trasladó al primer prisionero de la administración, un marroquí llamado Abdullatif Nasser que había sido capturado en Afganistán en 2002.

Desde que llegó el primer grupo de 20 prisioneros en 2002, unos 780 detenidos han pasado por esta instalación isleña. Cientos de personas han sido puestas en libertad sin cargos, algunas se han trasladado a terceros países y quedan 39.

Aquellos que concibieron el uso de la base naval como un centro de detención lo vieron como un lugar donde los detenidos podían ser recluidos fuera de los límites de la ley estadounidense. Se podría interrogar en secreto a un gran número de prisioneros para obtener información de inteligencia. Muchos de los encarcelados aquí fueron sometidos a torturas, incluidos el submarino, la privación del sueño, el acoso sexual y el abuso físico. Algunos también fueron torturados en los "sitios negros" de la CIA antes de su llegada.

Campamento X-Ray

Las imágenes de los primeros detenidos que llegaron al Campamento X-Ray, una instalación de detención temporal rodeada de alambradas de púas y torres de vigilancia, se convirtieron en sinónimo de la respuesta de Estados Unidos al 11 de septiembre, tanto como las guerras en Irak y Afganistán. Para muchos, fueron un poderoso símbolo de cómo Estados Unidos comprometió sus valores en la búsqueda de la justicia.

Mirando hacia abajo desde una colina arriba, todavía se pueden ver los contornos de un complejo que una vez atrajo la mirada del mundo. Las torres de vigilancia, los techos ondulados de las celdas de detención y las salas de interrogatorio y el perímetro de alambre de púas en espiral permanecen. Casi 20 años después, faltan de esta vista los hombres con los ojos vendados con distintivos monos naranjas, arrodillados en el suelo.

Se usó solo durante unos meses antes de que los prisioneros fueran trasladados a una instalación más permanente. Las malas hierbas se han apoderado ahora; las estructuras de madera están podridas y todo se ha vuelto de un marrón oxidado y opaco.

Desde que abrió Campamento X-Ray, los grupos de derechos humanos han pedido su cierre y el cierre de los centros de detención que le sucederán en Guantánamo. En un informe publicado a principios de este año, en el que se alegaban "continuas violaciones de derechos humanos" en la base, Amnistía Internacional volvió a pedir a Biden que cerrara la prisión.

“Estas son detenciones que están inevitablemente ligadas a múltiples niveles de conducta ilegal del gobierno a lo largo de los años: traslados secretos, interrogatorios en régimen de incomunicación, alimentación forzada de huelguistas de hambre, tortura, desaparición forzada y una total falta de debido proceso”, dijo Daphne Eviatar, directora de seguridad del programa de derechos humanos de Amnistía Internacional.

“Se trata de algo más que de las 40 personas que aún permanecen recluidas en Guantánamo; también se trata de los crímenes de derecho internacional cometidos durante los últimos 19 años y de la continua falta de rendición de cuentas por ellos. También se trata del futuro, a medida que avanzamos hacia el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre y nos esforzamos por lograr una justicia duradera”.

De Obama a Biden

Al presionar para cerrar el centro de detención en Guantánamo, el presidente de Estados Unidos Joe Biden apunta a tener éxito donde su predecesor demócrata fracasó. Barack Obama hizo campaña para cerrar el complejo penitenciario, viéndolo como una afrenta a los valores estadounidenses.

"En los pasillos oscuros de Abu Ghraib y las celdas de detención de Guantánamo, hemos comprometido nuestros valores más preciados", dijo Obama durante la campaña electoral en 2007. Emitió una orden ejecutiva para cerrarlo en su segundo día en la Casa Blanca en 2009. Pero aunque la población carcelaria se redujo de 245 a 41 detenidos durante sus dos mandatos, la Bahía de Guantánamo permaneció abierta. El Congreso se negó a permitir el traslado de detenidos a Estados Unidos.

Casos complejos como el de al-Tamir demuestran las dificultades que enfrentará Biden.

Al-Tamir, acusado bajo el nombre de Abd al Hadi al Iraqi, fue arrestado en Turquía en octubre de 2006. Los cargos del gobierno estadounidense alegan que estaba tratando de viajar a Irak para "asesorar y ayudar" a al-Qaeda. También está acusado de comandar a combatientes que llevaron a cabo ataques contra tropas estadounidenses y civiles en Afganistán.

En el sistema de comisiones militares, los jueces presidentes rotan cada pocos años, proceso que asegura la repetición y las demoras. Para complicar aún más las cosas, se descubrió que uno de los jueces anteriores en el caso de al-Tamir tenía un conflicto de intereses, lo que significa que es posible que todos sus fallos tengan que volver a ser procesados.

Celebrar los juicios en Guantánamo, fuera del sistema judicial de Estados Unidos, significa que los equipos de acusación y defensa tienen que viajar en avión para cada audiencia a un costo enorme. Una investigación de The New York Times estimó el costo total de la detención y los juicios en la isla en 13 millones de dólares por cada preso al año.

Secretos

También hay una capa de secreto en los procedimientos que, según Hensler, la abogada de al-Tamir, impide que su cliente tenga un juicio justo. “Cada caso de comisión militar involucra en su centro a alguien que ha sido detenido por el gobierno de Estados Unidos, maltratado por el gobierno de Estados Unidos”, dice. "Bajo el sistema de comisiones militares, simplemente no podemos acceder a los documentos y a los testigos que necesitamos para saber más sobre ese maltrato para poder presentarlo oficialmente".

En cuanto a lo que se debe hacer con el centro de detención y la comisión militar, dice: "La guerra ha terminado y ese debe ser el fin de esta comisión".

Matthew C Waxman, profesor de derecho en la Universidad de Columbia y ex funcionario del Pentágono que supervisó los asuntos de los detenidos en la administración Bush, también se encuentra entre los que cree que

la instalación debe estar cerrada.

Waxman sirvió bajo Condoleezza Rice en el Consejo de Seguridad Nacional de 2001 a 2003, y como el primer subsecretario adjunto de defensa para asuntos de detenidos en 2004 y 2005.

Él le dice a The Independent que el gobierno de los Estados Unidos "compró" la propuesta legal de que puede detener a los combatientes de al-Qaeda en la base mientras dure la guerra con esa organización, "pero nunca han lidiado por completo con lo que sucedería si esa guerra termina" indefinidamente, durante décadas ”.

Dificultades

El proceso real de cierre de la instalación, dice, está plagado de dificultades.

“Es fácil criticar a Guantánamo pero es difícil implementar alternativas. Ha sido políticamente imposible trasladar a los detenidos a Estados Unidos, y ha sido difícil lograr que países extranjeros se lleven a algunos de ellos”, dice.

"Algunos de los detenidos que quedan incluyen a los principales líderes de Al Qaeda y conspiradores del 11 de septiembre a quienes Estados Unidos no ha podido procesar, pero que no está dispuesto a dejar ir o transferir".

Cuando se le preguntó si había lecciones que aprender del uso de la base como centro de detención, dijo: “Había una necesidad urgente de lidiar con los difíciles problemas de detención después del 11 de septiembre, pero la política de Guantánamo se hizo inicialmente sin prestar la debida atención a costos a largo plazo ".

Los habitantes de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo parecen en su mayoría inmunes al debate que se libra afuera. Distribuida en 45 millas cuadradas de puerto natural, es el hogar de unos 6.000 militares, civiles, contratistas, familias y trabajadores migrantes.

La base se parece más a una ciudad estadounidense que a una instalación militar. Tiene un McDonald's, una cancha de bowling, varios restaurantes, playas y carreteras pavimentadas. A solo unos minutos del famoso Campamento X-Ray hay grandes casas familiares con césped bien cuidado. Se están construyendo nuevos edificios en una de las calles principales.

Es un error común pensar que los esfuerzos para "cerrar Guantánamo" significarían cerrar toda la base, la que es en sí mismo objeto de controversia. Esas discusiones se refieren únicamente al centro de detención y los tribunales que lo acompañan.

Inquilinos

Estados Unidos ha controlado la bahía desde 1898, cuando se la arrebató a los españoles durante la Guerra Hispanoamericana. Firmó un contrato de arrendamiento indefinido de la base con el gobierno cubano en 1903 que no tiene fecha de vencimiento. El gobierno cubano dice hoy que la base es ilegal y ha pedido en repetidas ocasiones su eliminación. Pero la importancia estratégica de la base para la presencia de Estados Unidos en el Caribe hace que sea poco probable que la abandone rápidamente.

El nuevo comandante en jefe de la base, el capitán Samuel White, desea convencer a los visitantes de que la prisión es solo una pequeña parte de lo que sucede aquí. Mientras supervisa las operaciones de la base, hay un comando separado a cargo de la prisión y la comisión militar.

"La exposición que recibió en base al centro de detención es comprensible, pero no es la única función de esta instalación", le dice a The Independent en su oficina con vista al océano.

"Esta instalación ha estado aquí durante más de cien años, por lo que el hecho de que haya estado aquí durante cien años demuestra que es más que una prisión, es más que un centro de detención".

El Capitán White compara su papel como comandante de la base con el de un propietario que supervisa a los inquilinos, uno de los cuales es un centro de detención.

“No estoy haciendo un juicio sobre lo bueno, lo malo, lo que sea, si es necesario dejar algo atrás. Un inquilino está aquí para realizar una misión específica y tenemos la obligación de proteger y proteger a todo el personal de esta instalación”.

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción : Celita Doyhambéhère