Mientras gran parte de los distritos del país aceleraban a contrarreloj las últimas negociaciones, en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires cerraban en orden las listas que competirán dentro de Juntos por el Cambio. En CABA, la lista Republicanos de María Eugenia Vidal competirá con Ricardo López Murphy, también de Republicanos, y con Adolfo Rubinstein, de Adelante Ciudad. A pesar de los intentos del Jefe de Gobierno por bajar esta tercera lista radical, el ex secretario de Salud se medirá el 12 de septiembre con la ex gobernadora bonaerense y el ex ministro de la Alianza.

En la Provincia, en donde el cierre dejó más heridos, Diego Santilli oficializó su candidatura y presentó un armado que refleja el tejido de alianzas que Larreta debió hilar para impulsar la candidatura de su ex vice. Enfrente, se levanta la lista de Facundo Manes, quien logró aunar detrás suyo a diferentes figuras del radicalismo, ex aliados como Margarita Stolbizer y ex PRO como Emilio Monzó. Para Rodríguez Larreta el desafío es doble. Si Manes consigue imponerse no solo deja desairado al candidato del Jefe de Gobierno sino que se convierte en un competidor para el 2023.

El cierre en CABA

La Ciudad fue uno de los primeros distritos en cerrar y definir los nombres que competirán en las PASO. Por la mañana, María Eugenia Vidal oficializó su precandidatura en el Museo Larreta acompañada de las principales figuras que la acompañarán en su lista: Martín Tetaz (UCR), Paula Oliveto (CC), Fernando Iglesias (Pro), Carla Carrizo (UCR), Fernando Sánchez (CC), Sabrina Ajmechet y Pablo Walter. Iglesias y Ajmechet son dos alfiles de Patricia Bullrich que esta logró asegurarse como lugares "entrables", luego de haber tenido que declinar su candidatura para no forzar una interna dentro del Pro. Pablo Walter, en cambio, es un hombre cercano al senador Esteban Bullrich y su postulación fue resultado del acuerdo de paz con Rodríguez Larreta, luego de que Bullrich hubiese criticado con dureza su estrategia electoral en la Provincia. En décimo lugar quedó Sergio Abrevaya, del GEN, el espacio comandado por Margarita Stolbizer que, en la Provincia, compite contra la fórmula de Larreta en la interna.

Como estaba previsto, López Murphy firmó también su precandidatura y oficializó el espacio que pretende centralizar el voto más de derecha y ultra liberal. Su lista Republicanos está integrada por Sandra Pitta, Gustavo Lazzari, María Eugenia Telerico y Franco Rinaldi. Darío Lopérfido está en decimotercer lugar. Este espacio, además de competir con Vidal, busca evitar una fuga de votos hacia la candidatura de Javier Milei, quien también oficializó un frente propio, La Libertad Avanza.

Pese a los intentos de Larreta de evitar una interna, habrá también una tercera lista radical, encabezada por el ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein. "Queremos representar un electorado más progresista", declaró Rubinstein al justificar la decisión de romper con el radicalismo porteño liderado por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti. La lista Adelante ciudad está integrada también por Mónica Marquina y Facundo Suárez Lastra.

Provincia de Buenos Aires

En la Provincia, mientras tanto, el escenario fue un poco más movido, con los equipos de Santilli y Manes negociando lugares en diferentes secciones electorales hasta bien entrada la noche. El ex vice jefe de Gobierno porteño, la gran apuesta del armado larretista para estas elecciones, fue uno de los primeros en firmar su postulación y lo hizo en el Hotel Grand Brizo de La Plata, donde Vidal lanzó su candidatura en 2019. Al igual que en el caso de Vidal, el diseño de la boleta encabezada por Santilli fue un reflejo de los distintos acuerdos que debió sellar Larreta para darle peso a su candidato: Graciela Ocaña (Confianza Pública), Juan Manuel López (CC), Marcela Campagnoli (CC), Gerardo Milman (Pro, mano derecha de Patricia Bullrich), María Sotolano (Pro, cercana a Jorge Macri, en el lugar que se aseguró el intendente de Vicente López luego de bajar su lista), Hernán Lombardi (Pro, del riñón de Mauricio Macri), y Gabriela Besana (Pro). A diferencia de la Ciudad, en donde se observa un armado más "moderado", la presencia de figuras como Ocaña, Milman o Lombardi adelantan una campaña más dura.

Del otro lado, el cierre de la lista de Facundo Manes se hizo desear, con los operadores del neurólogo y el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, negociando los lugares con los aliados hasta último momento. Luego de varias especulaciones, el segundo lugar fue para una candidata impulsada por el entorno de Lousteau, Daniela Tavella. El tercer lugar fue para el ex presidente de la Cámara de Diputados y unos de los principales armadores de esta lista, Emilio Monzó. En cuarto lugar quedó la lider del GEN Margarita Stolbizer y en quinto Fabio Quetglas. "Dar el paso", ese es el nombre que Manes le puso a la lista.

Finalmente, las candidaturas para las senadurías provinciales también fueron duras, y allí fue donde más se vieron reflejados los acuerdos de último momento. En la Primera Sección Electoral se medirán el ex intendente de San Miguel Joaquín De La Torre (Santilli) y Christian Gribaudo (Manes), un hombre del Boca de Angelici. En la Tercera Sección, por la lista de Santilli, encabeza el ex intendente Martiniano Molina, quien el viernes a la noche empapeló todo Quilmes con carteles con su cara. Al cierre de esta edición las negociaciones continuaban, pero se avistaban ya algunas recriminaciones de parte de figuras que veían que los estaban dejando afuera de algunos distritos, como el caso de Cristian Ritondo.