Germán Portanova fue presentado este lunes en el predio de la AFA en Ezeiza como el nuevo director técnico del seleccionado femenino de fútbol mayor y Sub 20 de Argentina.



En la presentación de Portanova, acompañado por su preparador físico, Franco Caponetto, estuvieron además Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA; el titular del fútbol femenino de AFA, Jorge Barrios; y Carlos Borrello, nuevo coordinador general de Selecciones femeninas.



"Esto es lo más emocionante que me tocó en mi carrera futbolística. Poder dirigir a la Selección femenina es lo máximo. Representar a tu país es defender la bandera, el corazón, la patria", expresó el flamante DT a la web oficial de la AFA, y agregó: "Vivo este momento con mucha emoción. Sinceramente se me han caído las lágrimas. No queda más que comenzar a trabajar".

El cuerpo técnico de Portanova estará integrado por Sebastián Gómez (ayudante de campo), Caponetto y Osvaldo Conte (preparadores físicos), Nicolás Valado (analista de videos) y el entrenador de arqueras Mauro Dobler.



Portanova, de 47 años, fue tres veces campeón como entrenador del equipo de fútbol femenino de la UAI Urquiza en las temporadas 2014, 2017/18, y en el torneo 2018/19. Además disputó tres veces la Copa Libertadores con el equipo de Villa Lynch, en las ediciones de 2015, 2018 y 2019.