Teatro

Suyay

En esta obra escrita y dirigida por Pilar Ruiz, la actriz Agustina Groba interpreta a Gringuita, una joven que espera Suyay en un establo, afuera hace calor, es algún lugar del norte argentino. Una chica enamorada y diferente, entregada al deseo y también a la desilusión, en conversación consigo misma y con la naturaleza. Ruiz muestra cómo las diferencias de clase son definidas y establecidas para los adultos pero insignificantes para los más chicos. La obra forma parte de la selección de monólogos del Festival Monoblock II.



Desde el sábado 7, funciones presenciales, a las 22.30 en Espacio Callejón, Humahuaca 3759.

Magallanes.0

Vuelve al Payró esta pieza éxito en España, un unipersonal de Claudio Pazos con la dirección de Merceditas Elordi, de Jeroni Obrador. Magallanes vaga solitario y confinado en un planeta desolado, arrasado. Han pasado 500 años de su presunta muerte y sin embargo, se siente vivo, único sobreviviente de la heroica expedición que fue la primera circunnavegación del mundo. En este estado de desesperación por momentos y de profunda reflexión por otros, Magallanes descubrirá el futuro al enfrentarse a un ente desconocido y extraño. Un nuevo mundo se le revela, donde todos los tiempos están juntos en uno, donde la patria es el universo entero con su riqueza diversa que se debería entender como sagrada.

Desde el 7 de agosto, los sábados a las 20.30, con aforo y protocolos, en el Teatro Payró, San Martín 766.

Música

The Mother Stone

En el último Festival de Cannes, el premio a Mejor Actor quedó para Caleb Landry Jones, joven actor texano que deslumbró en películas como Heaven Knows What de los hermanos Sadfie, Antiviral de Brandon Cronenberg y Get Out! de Jordan Peele. Ganó por Nitram, película australiana sobre un asesino de masas de los años 90. Genuinamente excéntrico pero de enorme talento, también es músico y su debut solista, The Mother Stone, no suena nunca a capricho de actor: es rock psicodélico con títulos insólitos como "Little Planet Pig" y desafiantes temas que duran hasta más de 7 minutos. Una intro: el peculiar video de "Flag Day/ The Mother Stone". El actor acaba de anunciar su segundo disco para este año y ojalá mantenga este nivel y estas influencias, que van desde la psicodelia californiana a los Beatles pasando por el indie generacional.

Dark in Here

Todo es oscuro, desde la tapa, un fragmento de "Walpurgis Night in Bergslagen, Grandgärde in Dalarna" by Anshelm Schultzberg. Pero por supuesto los Mountain Goats están lejos de ser románticos alemanes: la banda de California, mudada hace mucho a Carolina del Norte, acaba de editar su disco N° 20, grabado apenas una semana después de Getting into the Knives: están en modo superprolífico. Grabado en Alabama en marzo de 2020, atrapa la sensación de ansiedad, claustrofobia y tristeza del momento: si, es un disco sombrío, pero hay algunas canciones llenas de maravilla como “Before I Got There" o "Mobile", además de un tributo al amigo David Berman, de Silver Jews, que decidió partir en 2019.





ONLINE

Detrás de las atracciones

Además de la librería de películas clásicas y modernas y series producidas específicamente para la plataforma, Disney+ ofrece documentales especiales, como esta serie que bucea en los orígenes, desarrollo y resultados de algunas de las atracciones más populares en los parques de diversiones de la compañía del ratón. Ideal para aquellos que han visitado alguna de las versiones de Disney World o desean hacerlo en algún momento –aunque eso no es nada obligatorio–, los seis episodios disponibles describen en detalle juegos mecánicos como el clásico tren fantasma “The Haunted Mansion” o el maléfico ascensor con caída libre “Twilight Zone Tower of Terror”, desde su diseño e ingeniería hasta el desarrollo de los efectos especiales y trucos físicos. Ya sea en Orlando, Tokio o París, la serie también describe con entrevistas y material de archivo (Papá Disney es una figura recurrente) la puesta en marcha del tour dedicado a la saga Star Wars y la velocísima montaña rusa conocida como “Space Mountain”.

The Oldenheim 12

Recién sumada a la oferta de Acorn TV, De 12 van Oldenheim (su título original en neerlandés) ofrece otra vuelta de tuerca a los relatos de suspenso con desapariciones misteriosas, esta vez con acento holandés. La historia transcurre en un pueblo tradicional y conservador llamado Oldenheim, en el cual comienza a cundir la paranoia cuando una adolescente de dieciséis años se esfuma en el aire, dejando detrás como recuerdo su bicicleta. Es apenas la primera de una serie de ausencias (serán doce, como lo confirma el nombre de la serie), casillero uno de la investigación del detective del pueblo, apoyado por una joven habitante que acaba de regresar para reencontrarse con su padre y su hermana.

CINE

Viejos

Desde el éxito de Sexto sentido, las películas de M. Night Shyamalan han abrazado un concepto fuera de lo común como punto de partida (o cierre) de todo el andamiaje narrativo de sus guiones. Su último largometraje no es la excepción y el “concepto” podría definirse de la siguiente manera: una familia de vacacionistas descubre que la paradisíaca isla tropical que han elegido para descansar esconde un horripilante secreto. El truco bien podría haber sido pergeñado por un grupo de guionistas de La dimensión desconocida, ya que hay mucho de ciencia ficción en la idea del envejecimiento precoz y a velocidad de espanto, con el abismo de la muerte prematura como límite físico y mental. Rodada el año pasado en República Dominicana en momentos cruciales de la pandemia, la película –basada en la novela gráfica Sandcastle de Pierre Oscar Lévy y Frederik Peeters– cuenta con la participación central de figuras como Gael García Bernal y la luxemburguesa Vicky Krieps (El hilo fantasma). Estreno en cines.

Penguin Bloom

Producido y protagonizado por Naomi Watts, este largometraje australiano disponible en Netflix relata la historia real de Sam Bloom, una surfista profesional, esposa y madre de tres hijos que un día sufre un accidente que la deja inmóvil de la cintura para abajo. La dura realidad de la nueva existencia dibuja la silueta de la depresión y los ataques de ira, pero un día todo comienza a cambiar. La llegada de una urraca herida a la casa de la familia Bloom ofrece una capacidad de sanación que ni las mejores terapias profesionales podrían igualar. Un logro nada menor: el film de Glendyn Ivin coquetea todo el tiempo con la sensiblería y los mensajes de autoayuda, pero nunca se sale a la banquina.

TV

We’re Here

Ya sea como cantante, performer o modelo, RuPaul no necesita presentaciones: es una de las drag queens más famosas del mundo. Su programa televisivo RuPaul's Drag Race fue uno de los reality shows más famosos desde su debut hace más de una década. Tres de los participantes más notables de aquel programa –Bob the Drag Queen, Eureka O'Hara y Shangela– están de regreso en esta producción que los acompaña en un viaje a lo largo y ancho de los Estados Unidos para reclutar interesados en una presentación drag de una única noche. La clave es que las visitas no son a ciudades grandes y liberales, sino a pueblitos del interior no necesariamente abiertos al transformismo. Son apenas seis episodios, aunque ya se ha anunciado la realización de una segunda temporada, en los cuales se cumple el lema de la productora Nina Rosenstein: “El mundo del drag tiene que ver con la confianza en uno mismo, es una forma de arte de poderes realmente transformativos”.

Sábados a las 11:15 y repeticiones, por HBO Plus.

Sueños de independencia

El resto del título de esta documental producido por el Ministerio de Cultura de la Nación y el Canal Encuentro lo dice todo: Gesta sanmartiniana en Perú. Hoy es la última oportunidad de ver en esa señal el documental dirigido por la realizadora Mercedes Córdova, repaso de algunos de los eventos centrales en la vida del Gral. José de San Martín que, sin embargo, no son tan conocidos: la etapa de su viaje libertador que va desde Chile hasta el Perú. El guion construye una suerte de juego que simula ser el backstage de una filmación, mientras el actor Rodrigo de la Serna interpreta las palabras del prócer y dialoga con la historiadora Julia Rosemberg.

Hoy a las 21.30, por Canal Encuentro.