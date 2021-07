El gobierno anunció el programa de empleo joven "Te sumo" este miércoles en un acto realizado en la empresa AD Barbieri en el partido de Almirante Brown. El programa tiene como objetivo impulsar el empleo joven de 18 a 24 años con estudios secundarios finalizados y sin empleo formal en micro, pequeñas y medianas empresas.



Encabezaron el acto de lanzamiento el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni y la presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.



"No hay política social más importante que el trabajo, es justamente como nos definimos. Ustedes se van a poder definir como trabajadores industriales porque van a ser par de un entramado pyme con un sindicato que va a defender los derechos laborales de ustedes pero también con un Estado que promueve la inclusión laboral" destacó la precandidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Tolosa Paz.

Con la idea de seguir apostando a la generación de empleo formal y capacitación en oficios como cimientos fundamentales para el desarrollo tanto económico como social, y ante la demanda inminente de parte de los jóvenes, los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Productivo trabajaron conjuntamente en la creación de "Te sumo".



El programa impulsará el empleo joven a partir de beneficiar a las pequeñas y medianas empresa que contraten jóvenes con una reducción en aportes patronales durante el primer año desde la contratación y, además, con un apoyo económico del Estado el cual consistirá en cubrir entre el 70 y el 90 por ciento del salario inicial por 12 meses a partir del alta laboral. El aporte del Estado por cada salario se adecuará al tamaño de la empresa. Será de 18.000 pesos en las micro, 14.000 pesos en las pequeñas y 11.500 pesos en las medianas. El programa espera incluir, en una primera etapa, a 50.000 jóvenes.

A su vez, la iniciativa está construida con perspectiva de género, ya que contempla y responde a los datos de la último encuesta de Indec haciendo que los beneficios para los empleadores sean mayores al momento de contratar mujeres, personas trans y no binarias.



Según el Indec, el grupo más afectado por el desempleo son las mujeres de 14 a 29 años con una tasa de 24,9 por ciento en el primer trimestre de 2021, más del doble de la tasa general de 10,2 por ciento, además de representar un aumento de 1 por ciento respecto del mismo periodo de 2020. En tanto, en el caso de los varones jóvenes, la tasa de desocupados es de 17,0 por ciento en comparación con el 18,5 por ciento de igual periodo del año anterior.

En este sentido, Kulfas afirmó que "esto tiene una explicación, los sectores que más han recuperado empleo en este tiempo son sectores típicamente masculinizados". Y agregó que "es un programa con incentivos muy fuertes, incluyen la formación laboral, parte del pago del salario durante un año e incluye una reducción del 90 por ciento de las cargas patronales si se incorpora un varón y el 95 por ciento si se contrata a una mujer ", explicó.

Cafiero cerró el acto y recordó algunos programas que se descontinuaron durante la gestión de Macri como Conectar Igualdad y Mas y mejor Empleo, "programas que generaban oportunidades". A su vez mencionó los que se llevaron a cabo durante la fase 1, programas de empleo y de sostenimiento de las pymes -el IFE, el ATP y el Repro 2- a los cuales definió como planes "que hoy empiezan a ser la semilla de una recuperación".

El jefe de gabinete le pidió a los jóvenes que "no se vayan afuera y no bajen los brazos" y expresó que "el Estado tiene que estar brindando oportunidades, no desvinculándose y dejando que el mercado asigne los bienes y servicios o que el mercado asigne las oportunidades porque sabemos que eso fracasa. Es el Estado el que tiene que estar generando las oportunidades para todos".