El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará medidas para fomentar la vacunación de los más reticentes: le pedirá certificado de vacunación a todos los empleados públicos federales. Quienes no lo tengan deberán someterse a testeos periódicos, restricciones de viajes, distanciamiento social y uso de tapabocas. El anuncio, que se espera para esta tarde, se da en medio de un rebrote nacional de coronavirus causado por la variante Delta.

"La pandemia que tenemos ahora es una pandemia de los no vacunados", dijo el presidente ayer durante una visita a una fábrica de camiones en Pensilvania, donde imploró a la gente a inmunizarse.



Según sostuvieron desde el gobierno estadounidense, las nuevas reglas no suponen la obligatoriedad de vacunarse para los empleados federales ya que quienes decidan no hacerlo no corren ningún riesgo de ser despedidos. Biden espera que la iniciativa funcione de ejemplo para otros empleadores, informó la cadena CNN.

La nueva política constituye un reconocimiento de Biden de que el Gobierno federal, en su carácter de mayor empleador del país, debe extremar esfuerzos para incrementar los índices de vacunación contra el coronavirus ahora que los casos y hospitalizaciones están en aumento otra vez, motorizados por la variante Delta.

El mandatario demócrata, que no pudo cumplir su promesa de vacunar con al menos una dosis al 70 por ciento de los adultos para el 4 de julio, la fecha de la independencia del país, culpó por el resurgimiento del virus al hecho de que muchas personas no quieren vacunarse.

Las medidas para alentar la vacunación

CNN y otros medios dijeron que las medidas aún estaban siendo estudiadas hasta anoche, y que todavía no estaba claro si el requerimiento de vacunarse incluirá al Ejército y a los proveedores del Estado. El anuncio formará parte de una intervención más amplia prevista para esta tarde en la que Biden explicará "los siguientes pasos en los esfuerzos para que se vacunen más estadounidenses".

El lunes, el Departamento de Asunto de los Veteranos se convirtió en el primer ministerio y el primer organismo federal en requerir la vacunación a sus trabajadores de salud.

Un día después, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos dieron marcha atrás en sus directrices sobre tapabocas y dijeron que todos los habitantes del país que vivan en zonas con considerable o alta transmisión del virus deberían usar mascarillas en interiores, sin importar si están o no vacunados.

Las vacunas en Estados Unidos

Cerca del 60 por ciento de los adultos que residen en Estados Unidos ya están completamente vacunados. Los inmunizados con una dosis son hoy el 69,3 por ciento.

La campaña de vacunación se desaceleró de forma drástica desde abril a medida que se agota la demanda, debido a una baja aceptación de las vacunas entre los sectores más jóvenes de la población y en los estados más conservadores, al tiempo que la variante Delta se expande y ya circula de manera descontrolada en los 50 estados del país.

Según publicaron los últimos sondeos, casi la mitad de los adultos no vacunados dicen que no lo harán, y más de la tercera parte que probablemente tampoco. Algunos estados y ciudades del país ya dieron pasos similares a los que tiene previsto anunciar Biden.

El estado de Nueva York dispuso ayer la vacunación obligatoria a todos los trabajadores de la salud a partir de septiembre y requirió que los demás empleados del estado deberán mostrar evidencia de que están vacunados o enfrentar pruebas regulares de detección de virus.

A principios de esta semana, California y la ciudad de Nueva York anunciaron que los trabajadores públicos necesitarían inocularse o hacerse testeos semanales.